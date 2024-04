Patru instituții, printre care un serviciu secret, au furat curent printr-un dispozitiv ilegal din curtea Arestului Capitalei

Dezvăluirea a fost făcută de comisarul în rezervă Marian Tudor, fost șef al instituției în anii 2010-2011, în cartea sa “În spatele porților rușinii”, care va fi lansată în curând.

Într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Andreea Marinescu, Marian Tudor a oferit detalii picante despre momentul în care, la doar o oră de la instalarea sa în funcție, a constatat că imobilul care adăpostește Arestul Poliției Capitalei fura curent, împreună cu alte trei instituții al căror sediu se află în apropiere.

Cms (r) Marian Tudor: “Era un dispozitiv metalic, un fier, care se înroșise, era vânăt. Și am înțeles că acela are dispozitiv prin care s-ar fi putut fura energia electrică. Și m-am întors și am zis "ok, dacă ăsta este dispozitivul, cât s-a furat până acum?". “Asta nu știm”. “Păi dacă avem furt și n-avem prejudiciu, cum e furt?” În dilema asta, îl sun pe domnul director general și îi mulțumesc că m-a trimis la serviciul în care constatăm că se fură energie electrică, și aș fi fost învinuit de furt”(…)

Celelalte trei clădiri care primeau curent de la transformatorul “adaptat nevoilor” Arestului Poliției erau un imobil aparținând unui serviciu de informații, Parchetul Militar București și o unitate a Jandarmeriei.

Cms (r) Marian Tudor: “Sunt două instituții despre care nu pot să vorbesc, și o unitate militară de jandarmi. Celelalte două sunt, cumva, tot militare.”

Andreea Marinescu: Deci erați patru instituții publice care furați curent. Ați soluționat, s-a oprit (furtul)?

Cms (r) Marian Tudor: “Atât de șocați am fost și noi, și inginerii, încât în momentul în care am întrebat care e valoarea (prejudiciului – n.r), mi-am dat seama că nu exista valoare și ne-am gândit dacă nu cumva se întâmplase chiar atunci sau era de mult.”

Petrecut in 2010, furtul de energie electrică de la Poliție nu avut urmări. În lipsa stabilirii unui prejudiciu, nu a fost întocmit un dosar penal pentru furt calificat, asadar nimeni nu a fost tras la răspundere.

Pe de altă parte, Marian Tudor povestește, în cartea sa, mai multe detalii necunoscute publicului larg, despre “arestații celebri” care au trecut prin Arestul Capitalei în anii 2010-2011.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a stat în aceeași celulă cu hoțul care îi furase mașina cu 15 ani în urmă, iar Dan Diaconescu i-ar fi cerut șefului Arestului să-i permită să-și ispășească pedeapsa făcând munca pe holurile sau prin birourile instituției, de frica celor cu care ar fi putut fi încarcerat.

Un alt episod evocat de autor este acela în care omul de afaceri Gigi Becali l-a vizitat în birou și i-a oferit o sumă fabuloasă în bancnote de 500 de euro, ca să renoveze arestul.

Interviul integral cu cms (r) Marian Tudor pate fi urmărit în video de mai sus.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: