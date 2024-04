Toată lumea spune că nu sunt bani, doar premierul Ciolacu e relaxat: ”Nu e niciun cataclism”. Cum arată bugetul

Bugetul nu mai are fonduri suficiente pentru creșterile promise în sectorul medical și cel de apărare, mai ales că sunt prevăzute creșteri de salarii și pentru alte categorii de personal, iar în toamnă este programată recalcularea tuturor pensiilor.

Relaxat, premierul Marcel Ciolacu susține că există bani și că se va încadra în ținta de 5 la sută din deficit, deși experții și organismele internaționale, inclusiv Comisia Europeană, îl contrazic.

Memorandumul semnat de ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezintă pe scurt principalele cheltuieli făcute în primele trei luni ale anului. Numai la Ministerul Justiției și la instituțiile aflate în subordine, cheltuielile de personal au depășit 1,3 miliarde de lei, adică 30 la sută din bugetul alocat. Iar fondurile rămase nu asigură plata integrală a drepturilor salariale până la sfârșitul anului, se arată în memorandum.

Documentul ajuns pe masa Guvernului face referire și la sumele care urmează să fie alocate odată cu creșterile salariale promise pentru profesori, o parte din personalul medical, politiști și armată. De altfel, pentru acest sector au fost făcute plăţi de 5-6 miliarde de lei pentru contracte de înarmare.

Potrivit calculelor, numai pentru sănătate și apărare este nevoie de peste 4,3 miliarde de lei, iar Guvernul trebuie să găsească sursele necesare de finanțare pentru majorările promise.

În ciuda cifrelor, premierul Marcel Ciolacu dă asigurări că nu vor fi probleme.

Statul e obligat să se împrumute, deficitul va crește și mai mult

Marcel Ciolacu: ”Nu au fost niciodată probleme cu banii, în niciun an, de aceea în România, conform legii, avem o rectificare – sunt bani pentru toate, este un mecanism foarte clar, an de an se întâmplă acest lucru. Nu este nicio nenorocire, nu este niciun cataclism, ne încadrăm în 5 la sută deficit la fel cum am făcut și anul trecut, ne-am încadrat. Sunt niște hotărâri judecătorești pe la Justiție, care sunt niște sume, câteodată mă ia și pe mine amețeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de statul român și avem aceste discuții, în rest nu sunt probleme, nici dacă ar fi acele sume nu ar fi probleme”.

Rectificarea bugetară ar urma să fie făcută abia în august, iar până atunci cheltuielile vor fi acoperite din noi credite. O presiune vine și din plata pensiilor, unde pentru recalcularea promisă în toamnă sunt necesare noi alocări de fonduri. Potrivit datelor, impactul pentru recalculare este de 10 miliarde de lei.

Marcel Boloș, ministrul de Finanțe, susține că o parte din cheltuieli nu au fost incluse în legea bugetului, așa că statul va fi nevoit să se împrumute. Asta înseamnă că se va adânci și mai mult gaura în bugetul statului, iar Guvernul ar putea rata și anul acesta ținta de deficit.

Ionuț Dumitru, economist: ”Pentru a spera la un deficit bugetar peste țintă, dar nu foarte mare, să nu avem un derapaj bugetar foate semnificativ, va trebui să tițnem în lunile următoare un control foarte strict pe cheltuieli”.

Potrivit datelor Eurostat, România se numără printre țările cu cel mai mare deficit și cea mai semnificativă creștere a datoriei în 2023. De altfel, și într-un raport al Comisiei Europene, specialiștii semnalează că România înregistrează an de an deficite bugetare excesive.

