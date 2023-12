De anul școlar viitor, elevii cu rezultate slabe la școală vor primi burse de reziliență. Interviu cu ministrul Educației

După ce a fost criticată pentru că a acordat burse elevilor cu note sub cinci, ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat că va schimba de anul viitor metodologia prin care se acordă burse.

În studioul Emisiunii Viitor cu Clasă, Deca a declarat că vor exista două tipuri de bursă: una pentru elevii care merg la olimpiade, concursuri și au medii peste 9.50 și un alt tip de bursă pentru cei care au rezultate mai slabe, dar vor să facă progrese și să învețe.

Florentina Bălășoiu, correspondent PRO TV: A existat o întreagă discuție referitoare la acordarea de burse elevilor care nu au rezultate extraordinar de bune, elevi care au intrat cu note sub 5 la liceu. Cum stau lucrurile, v-ați gândit să veniți cu noi modificări sau să impuneți alte criterii?

Ligia Deca, ministrul Educației: „Ceea ce ne spun și testele PISA este că trebuie să avem o distribuție mai echitabilă a stimulentelor de tip bursă. Asta înseamnă că nu pot fi licee unde toți copiii iau bursă - pentru că toți copiii aveau peste media de bursă sau participau la concursuri și olimpiade - și alte licee, în care nimeni nu ia bursă.



Și atunci am gândit un sistem în care să-i premiem pe cei care depun un efort să fie cei mai buni din clasă. Din fiecare clasă, în fiecare școală, cu rezultatele aferente. Problemele de "sub media cinci" apar exclusiv la clasa a 9-a, pentru că acolo se face distribuția în funcție de Evaluarea Națională. Dacă am fi luat media de la clasa a 8-a - deși ar fi fost inechitabil, pentru că media de la clasa a 8-a era dată de profesori din școli diferite, - lucrurile n-ar mai fi arătat așa.



Vorbim despre 1.250.000 de burse, vorbim despre creșteri de cuantumuri. Bursa de merit, de exemplu, a crescut la 450 lei, de la 200, bursa socială de la 200 la 300 lei și avem 750.000 de burse sociale. Și asta ne spune mult despre starea socio-economică a familiilor.



Ceea ce vom face la începutul anului următor este ca, pe baza feedback-urilor venite, să punem în dezbatere niște modificări la metodologia de burse pentru anul viitor.



Asta înseamnă ca ceea ce avem acum - 30% dintre copii primesc bursă de merit,- să fie separat în două categorii: bursa de merit, pentru că înțeleg că societatea își dorește o definiție mai strictă a noțiunii de merit. Și atunci să mergem pe o concursuri, olimpiade plus (medii) peste 9,50, adică copiii cu rezultate foarte bune și să existe o altă bursă, bursa de reziliență, care să aibă scopul motivării copiilor din fiecare clasă, a celor mai buni copii din fiecare clasă.”

În plus, susține ministrul Educației, bursele vor fi acordate elevilor care nu vor avea absențe

Ligia Deca, ministrul Educației: „Ambele tipuri de bursă să însemne că nu ai absențe, adică se introduce condiția de absențe. Până acum era satisfăcută cu media la purtare. Dar având în vedere că media la purtare se acordă la sfârșit de an, avem nevoie de o condiție suplimentară, și, de asemenea, ne gândim și la un prag de medie pentru această bursă de reziliență, cea acordată celor mai buni copii din clasă, în procentul de 30%, minus cei care au bursă de merit. O să facem aceste modificări și ele vor fi valabile, evident, în anul școlar următor.



O să le punem în dezbatere publică pentru că înainte de a face orice modificare. Vrem să ne asigurăm că toți cei care trebuie să aibă un cuvânt de spus, profesorii, elevii, experții reușesc să aibă acest cuvânt.”

În anul școlar 2023-2024, bursa de merit a crescut la 450 de lei/lună.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 20-12-2023 21:48