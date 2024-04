Zelenski trage un semnal de alarmă cu privire la un risc nuclear cu ocazia marcării a 38 de ani de la Cernobîl

Armata rusă ocupă, în sudul Ucrainei, de peste doi ani, imensa centrală, care producea anterior 20% din electricitatea ţării.

”Au trecut 785 de zile de când teroriştii ruşi iau ostatică Centrala Zaporojie”, deplânge vineri pe X şeful statului ucrainean.

President Zelensky’s address:

“38 years ago, the Chernobyl disaster occurred. The radiation accident had repercussions far beyond our region, affecting all of Ukraine and even the whole of Europe. The world felt the impact of that catastrophe. But it was contained, stopped… pic.twitter.com/XbkxVt8EHN