Sergiu Mircea, directorul de marketing al Băncii Transilvania, la BizPower: ”Contează foarte mult că suntem un brand local”

Tema discuției: cum se face marketing și comunicare la cea mai importantă bancă din România în acest moment. Sergiu Mircea este unul dintre cei mai importanți profesioniști din domeniu.

Marta Ușurelu: Cum este să faci marketing bancar? Știi că toată lumea când intră în acest domeniu - comunicare, marketing - visează că face marketing pentru un love brand, pentru un brand care să fie foarte atractiv. Așa este? Sau este mai greu...

Sergiu Mircea: ”Mie mi-ar fi foarte greu să compar cu alt brand sau cu altă industrie, pentru că fac marketing, mă rog, marketing în comunicare și alte lucruri pentru Banca Transială, de 21 de ani eram student, deci mi-e relativ greu să compar cu ceva ce nu știu, dar pot să-ți spun că noi cred că am ieșit, sper, cel puțin, sau asta cred noi despre noi, că am ieșit din categoria noastră. Am ieșit destul de mult și nu simțim că ne batem într-o categorie în care luptăm pentru niște clienți captivi sau pentru niște clienți bancari, ci luptăm în piața liberă.

Pro TV

Cred că asta se și vede în rezultatele pe care le are BT, pentru că suntem banca cu de departe cel mai mare magnetism din piață, banca care aduce clienți, care aduce clienți noi în fiecare lună, cam cât toate restul băncilor la un loc. Noi credem că am ieșit din categoria ... Adică, nu simțim că e neapărat marketing bancar.”

Marta Ușurelu: Am vrut să punctez acest lucru tocmai pentru că noi facem topul directorilor de marketing și analizăm piața de marketing, după cum bine știi, de 25 de ani, cunoaștem foarte bine acest domeniu și noi ne știm de aproape de când ai început tu. Și am văzut cât de mult a contat comunicarea voastră și aș vrea să te întreb care crezi că sunt ingredientele pentru care BT a reușit să iasă din zona bancară și să fie un love brand în momentul ăsta?

Sergiu Mircea: ”E o combinație de factori și marketing, doar un ingredient în toată rețeta asta.Cred că contează foarte mult că suntem un brand local și am văzut și acuma recent, fac o paranteză, s-a publicat un top al brand-urilor, al valorii brand-urilor bancare, top 500 bănci din întreaga lume, BT este situat foarte bine ca și valoare. Evident, nu putem să fim între primele, pentru că sunt bănci foarte mari în lume, dar suntem pe locul trei în lume ca și forță a brand-ului. Și cumva, analizând în spate datele, pentru că sunt niște date incredibile, ne-am uitat să vedem de ce se întâmplă lucrurile astea. Și cumva, acolo se vede destul de clar că brand-urile locale au un avantaj față de brand-urile internaționale sau care operează în zeci de țări, deci, evident, localizarea ne ajută.

Pro TV

Pe de altă parte, cred că ce reușește Banca Transilvania e să aibă un patriotism, îi zicem noi, un devotament și un engagement al colegilor mult mai mare decât alte brand-uri, decât alte bănci. Și lucrul ăsta e și ușor sau e mai ușor de făcut atunci când crești. BT a crescut de când ne știm, banca a crescut și asta înseamnă mai multe oportunități pentru clienți, mai multe oportunități pentru angajați. Și cumva toată lumea este mult mai engage, mult mai implicată și își dorește să facă treabă. Evident, dacă e să ne uităm la la parte de marketing, probabil că sunt și acolo, un diferențiator, lucruri pe care am reușit să le facem altfel decât alte companii.

Probabil unul dintre ele, că am ieșit de mult din logica unor campanii pregătite extrem de mult timp înainte și care merg pe mediile clasice, în campanii pregătite tactic cu câteva zile înainte și care merg mai degrabă pe mediile trending și pe ce e la modă în momentul ăsta.”

Urmăriți discuția integrală cu Sergiu Mircea, directorul de marketing și comunicare al Băncii Transilvania, în înregistrarea VIDEO a emisiunii!

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: