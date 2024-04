”ePlan”. Consumatorii români devin mai pretențioși și mai atenți la prețuri. Care sunt greșelile pe care comercianții le fac

Comerțul online din România anului 2024, concurența acerbă și schimbarea comportamentului consumatorilor au fost doar câteva dintre subiectele discutate.

Piața românească de comerț online a cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani, dar este de așteptat ca ritmul să se tempereze în 2024.

Printre factorii care contribuie la această tendință se află inflația, instabilitatea politică și concurența jucătorilor internaționali.

Analiza platformei MerchantPro arată o creștere de 3,5% a veniturilor și de 5,56% a numărului de comenzi în 2023.

Arthur Rădulescu: ”A fost un an interesant. După anii de pandemie, în care am văzut creșteri spectaculoase, cred că anul 2023 a fost un an de consolidare al pieței. Creșterea s-a temperat, am văzut în continuare o creștere pe care noi am analizat-o undeva în jur de 3,5% pe venituri, pe vânzări și o creștere de până la 5,56% pe numărul de comenzi. Toate astea pe un card de aproximativ 54 euro, un card care a stagnat ca valoare. Din punctul meu de vedere, aș considera o maturizare a pieței, o consolidare a pieței. Și spun asta pentru că totuși anul trecut a fost un an dificil. A fost un an marcat de inflație.

Andrei Radu: Nu doar anul trecut, că deja o ținem de ceva timp așa.

Arthur Rădulescu: ”Într-adevăr, dar inflația s-a accentuat. Am avut un an marcat în continuare de război, am avut un an marcat de niște decizii legislative pe final de an care au adus o incertitudine și care probabil nu au ajutat cum ar fi trebuit piața de e-commerce și economia în general. Ce pot spune este că începutul de an a fost unul foarte bun. Începutul de an 2023. Primul trimestru a fost foarte bun, cu creșteri de până la 20-25%. A scăzut puțin, spre 10%, al 2-lea trimestru a scăzut și mai mult în al 3-lea trimestru. Oricum, în mod tradițional, vara este o perioadă, să-i spunem, moartă pentru e-commerce.”

În 2024, se preconizează o creștere de până la 10%, cu o primă jumătate a anului mai puternică urmată de o încetinire în a doua jumătate.

Consumatorii devin mai pretențioși și mai atenți la prețuri, caută reduceri și modalități de plată diverse, așteaptă o livrare rapidă și o experiență de cumpărături fluidă. De asemenea, devin mai conștienți de impactul mediului al achizițiilor lor și caută produse durabile și sustenabile.

Pentru a rămâne competitivi, comercianții trebuie să se adapteze la noile tendințe. Ei trebuie să ofere o gamă variată de produse și metode de plată, să optimizeze experiența de cumpărături online, să investească în automatizare și inteligență artificială și să implementeze strategii eficiente de fidelizare a clienților.

Andrei Radu: Hai să vedem cum a început primul trimestru. S-a încheiat deja primul trimestru din 2024. Anul trecut ai spus că a pornit în forță 20% și ceva creștere. Cum stăm acum comparativ cu anul trecut?

Arthur Rădulescu: ”Stăm bine. Avem o creștere între 10% și 15%.Peste primul trimestru din 2023. Da, stăm bine, însă cu toții ne așteptăm ca anul 2024 să fie un an de creștere temperată, probabil până la 10% asta și pentru că e un an electoral.”

Andrei Radu: Și cum impactează lucrul ăsta e-commerce-ul?

Arthur Rădulescu: ”În general, anul electoral impactează bine economia, în sensul că guvernanții nu recurg la măsuri drastice, dar în același timp toți se așteaptă ca anul post-electoral să fie un an mai dificil.”

Andrei Radu: Ok, deci să ne bucurăm de 2024. Bun, dar, din punctul ăsta de vedere, practic, tu spui, dacă ne raportăm la o creștere de până în 10% spui că anul ăsta va fi mult mai bun decât anul trecut, când am avut 3,5% creștere. Adică dacă ne apropiem de 10% e consistent.

Arthur Rădulescu: ”Da. Mai bine ne așteptăm să fie un an foarte bun. În același timp, e greu să faci niște predicții în ziua de astăzi, pentru că vedem cu toții că există foarte multă instabilitate politică și nu mă refer la politica din România. La nivel internațional există un conflict armat în coasta Europei. Mai există un alt conflict pe care l-am văzut în desfășurare de câteva zile, care poate să schimbe situațiile foarte brusc.”

