Satele pescărești din Deltă renasc. Aproape jumătate dintre locuitorii care au muncit în Spania și Italia au revenit

În Jurilovca, frumosul sat lipovenesc, aproape jumătate dintre locuitorii care au muncit în Spania și Italia au revenit.

Mulți au lucrat în domeniul turismului și au învățat cum se fac banii în industria ospitalității. Și-au construit pensiuni și se pregătesc acum pentru primii oaspeți.

Jurilovca, județul Tulcea. Un sat pescăresc de la malul Dunării cu 4000 de locuitori. Așezat între lacurile Razelm și Golovița satul număra în urmă cu trei ani puțin peste 2000 de oameni. Restul erau plecați prin lume. Acum, numărul lor s-a dublat.

Vasile Bold s-a întors anul trecut. Și-a construit în sat o pensiune tradițională lipovenească iar în port un debarcader un pot acosta turiștii care ajung cu barca.



Vasile Bold, administratorul unei pensiuni: ”Aveam 18 ani. Am început la spălat de vase și am avut norocul să lucrez în restaurante în centrul Romei, la vremea respectivă. M-au cunoscut alții, am ajuns prin Emiratele Arabe, o perioadă, în 2001-2003, pe la Nişa o vreme, Coasta de Azur".

Încurajată de investițiile făcute de autorități, cum ar fi portul modern, Cristina a lăsat și ea Italia, unde lucra într-o cofetărie și s-a întors acasă. A accesat fonduri europene și a construit o pensiune care intră vara aceasta în circuitul turistic.



Cristina Cuprian, administratorul unei pensiuni: "Anul ăsta îi dăm drumul așa, cu toate forțele. Am zis hai să ne înhămăm și noi, pentru că este ceva de viitor pentru localitatea noastră".

În Jurilovca, afacerile în domeniul turistic au crescut în ultimii ani, cu banii aduși de cei care au muncit peste hotare.



Paul Conraf, președintele Asociației Descoperă Jurilovca: "Din 2022 până în prezent, oferta de locuri de cazare în Jurilovca a crescut cu 50%. În acest moment, avem peste 800 de locuri de cazare."



Mihai Sin, administratorul unei pensiuni: "Ne-am achiziționat anul trecut și o barcă, ducem și turiștii la Gura Portiței, la pelicani, eu personal îi duc, eu sunt și ghidul, și căpitanul tot, servim și masa la pensiune, mic dejun, cină, și cam asta este".



Din urmă vine satul Sarichioi, un loc pitoresc unde în ultimul an s-au întors acasă de pe meleaguri străine câteva sute de lipoveni.

În Sarichioi există momentan 160 de locuri de cazare în 20 de pensiuni, însă localitatea este într-o continuă dezvoltare. Tot aici, pe lacul Razim va fi gata în 2-3 ani și un port turistic cu peste 200 de locuri de acostare, terase, dar și zone pietonale.

Sezonul turistic în Deltă se deschide de săptămâna viitoare.

