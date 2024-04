România va fi avantajată dacă viitoarea Comisie Europeană va fi “mai puțin verde”. “Poate fi contraintuitiv”

Afirmația a fost făcută, la PRO Verde, de omul de afaceri Marius Ștefan, președintele Romanian Business Leaders, care s-a arătat îngrijorat, pe de altă parte de “cum va arăta economia anul viitor”, după alegeri.

Ciprian Stănescu: Există mai multe voci care susțin că această nouă Comisie va produce o decelerare, când e vorba de agenda verde a UE. Ce ar însemna un Bruxelles care să fie mai puțin aplecat spre o tranziție verde?

Marius Ștefan: “Pentru România, cred că va fi bine. Și de ce spun asta? Poate e un pic contraintuitiv… Industria auto din Germania e una din industriile de care noi depindem. Sunt peste 200 de fabrici mari (de componente auto – n.r.) în România, care vând în principal către producătorii de mașini din Europa.

Ei sunt destul de tare afectați de planul acesta foarte strict și foarte dur (al Comisiei) – nu doar de scădere a emisiilor, ci și de introducere a mașinilor electrice. (…)

O mașină electrică are de opt-nouă ori mai puține componente, iar o parte importantă sunt produse în România. (…) Am mai câștigat niște ani.”

Marius Ștefan a amintit că industria componentelor auto din România contribuie cu peste 10 la sută la PIB, procent comparabil cu ponderea industriei IT în economie.

Marius Ștefan: “În schimb, toată lumea este îngrijorată despre cum o să arate anul viitor. Și aici cred că e provocarea noastră cea mai mare, pentru că nu avem absolut deloc vizibilitate, care sunt planurile pe anul anul viitor.

Și ce mi se pare un pic mai îngrijorător este când întrebăm și stăm de vorbă și formal și informal, cumva, realitatea e că nici ei nu știu (n.r. – guvernanții), și asta mi se pare îngrijorător”.

Ciprian Stănescu: Cum se uită antreprenorii din România la tranziția verde de care tot discutăm de câțiva ani de zile?

Marius Ștefan: “Romanian Business Leaders este o asociație a antreprenorilor din România și e un ONG care a fost fondat acum aproape 12 ani cu un scop foarte clar, vrem să avem proiecte relevante, vrem să schimbăm în bine lucruri în jurul nostru în trei direcții: antreprenoriat, educație și bună guvernare și anume relația noastră cu cei care ne conduc.

Recent am stat de vorbă intern în cadrul organizației despre sustenabilitate, dacă nu cumva ar putea fi un al patrulea pilon pentru Romanian Business Leaders.

Reacția mediului de business, antreprenorilor din Romanian Business Leaders, a fost “sustenabilitatea, tranziția energetică, care încă e ceva impus de la Bruxelles”, adică o văd mai degrabă ca o povară, ca încă ceva pe care un antreprenor trebuie să îl facă.

Alți antreprenori au declarat că sunt responsabili cu mediul în care trăim și vor să schimbăm ceva în bine. Poate informațiile care vin sunt un pic neclare sau volumul de informații poate e prea mare, reglementări, regulamente, taxonomia UE, regulile de raportare, dar până la urmă, pentru întreprinderi mici și mijlocii încă nu sunt obligații curente.

Vor fi în viitor, și atunci cred că e un moment foarte bun să începem să vorbim despre asta, să începem să facem ceea ce credem noi că e bine pentru mediul înconjurător.

Și tranziția nu e doar despre mediu, e și despre impactul nostru în societate și despre cum se întâmplă lucruri la noi în echipe sau în companii. Dacă putem să începem să vedem exemple de bune practici la alți antreprenori, alte companii care fac lucruri, poate așa începem mai repede să adoptăm bune practici din afară sau să respectăm regulamentele UE.

Pentru cei care se vor mișca mai repede, e o oportunitate și vei fi și tu un exemplu pentru clienții tăi, pentru furnizorii tăi și pentru cei care nu știu - mă adresez acum antreprenorilor care lucrează deja cu companii mari - e o cerință de la clienți și, cel mai important lucru, e o cerință și de la finanțatori. Pentru cei care ați accesat un credit în ultimul an la sfârșit e un formular, banii ăștia pe care vi împrumutăm, la ce îi veți folosi? E vreo componentă verde?”

Ciprian Stănescu: Devine o obligație, nu va mai fi doar un formular de completat, aproape opțional, ci va fi o obligație și asta se va duce în cost. Costul capitalului crește cu cât ești mai puțin sustenabil. Cum ar fi mai bine prezentat acest mesaj către antreprenori?

Marius Ștefan: “Acum e un mesaj că trebuie să facem. Eu aș insista un pic pe beneficii. Un proiect la care mă uit și care se întâmplă cât vorbim este proiectul Returo, proiectul de reciclare a ambalajelor, și deja vedem prin presă critici la adresa programului. Însă vedem acum că în fiecare zi se reciclează două milioane de ambalaje, acum două luni, trei luni, lucrul ăsta nu era. Și într-adevăr, a fost efort mult, ani de zile, și poate a fost introdus prea devreme, dar astea sunt deja detalii.

Realitatea este că am început să reciclăm mai mult și poate fiecare dintre noi care am ieșit cu familia, la o plimbare printr-un sat din România sau printr-o pădure am văzut ambalajele astea aruncate. Când ambalajul valorează 0,50 RON, sunt destul de convins că n-o să le mai vedem acolo, o să le vedem frumos în automatele alea din parcare, de la supermarket.”

“Noi nu ne dăm seama, dar România are o economie destul de sustenabilă și destul de verde”

Ciprian Stănescu: Cum vezi 2024 din perspectiva business-urilor românești în verde?

Marius Ștefan: “Aici am un exemplu propriu. Noi nu vorbim doar teoretic, ci practicăm în compania pe care o reprezint inițiative în zona verde, am venit cu proiect de modernizare, de schimbare la față a transportului public în București.

Am venit cu un proiect în care mașinile de pe stradă pe care le folosim sunt toate electrice. (…) Cum o să puteți face bani cu asta, cum o să poată să aibă succes un proiect de genul ăsta?

Răspunsul este că la noi gândirea este pe termen mediu și lung, și unul din lucrurile în care noi credem foarte mult este puterea exemplului. Noi sperăm că văzând că se poate așa, atunci și ceilalți, acele zeci de mii de mașini care sunt pe stradă care fac serviciul ăsta o să se adapteze, și iau mașini mai prietenoase cu mediu, pentru că se poate face business și așa. Pot să zic că avem anumite categorii din populație care apreciază asta, avem un avantaj competitiv.” (…)

Ciprian Stănescu: Vezi vreo oportunitate pentru business-ul românesc în general, să devină mai competitiv în regiunea asta în care suntem aici?

Marius Ștefan: “Noi cred că nu ne dăm seama, România, așa cum e structurată ca economie, e o economie destul de sustenabilă și destul de verde, avem un nivel de emisii destul de scăzut în momentul de față.

Și ăsta e și unul din motivele pentru care nu ne sunt alocate așa de multe fonduri de Uniunea Europeană, pentru că stăm relativ bine.

Dacă vorbim de produse clasice sau relativ tradiționale, România are un mare avantaj. Avem atâtea suprafețe, culturi care pot să fie certificate eco-bio, și ăsta nu-i doar un instrument de marketing, adică asta și realitatea din teren.

Și atunci mi se pare că doar cu un pic de efort, atenție, nu de substanță, adică de investiții în producție, ci un pic de efort de marketing adică să povestim ce se întâmplă aici am putea să explodăm în business-urile tradiționale, care pleacă din România și se adresează celor din afara țării.”

“Toată lumea este îngrijorată despre cum o să arate anul viitor”

Ciprian Stănescu: Hai să ne uităm un pic mai macro, care sunt, din perspectiva Romanian Business Leaders, top trei sau top cinci provocări pentru acest an pentru antreprenori în România?

Marius Ștefan: “Da, schimbările fiscale de anul trecut n-au ajutat în special antreprenorii de business-uri un pic mai mici. Vedem reorganizări, restructurări, ceea ce niciodată nu sunt plăcute, pe anul ăsta nu ne așteptăm să fie lucruri spectaculoase. Adică nu vedem să fie schimbări masive.

Toată lumea vorbește asta pentru că sunt alegeri și cumva politicienii sunt concentrați cumva pe altceva. Și atunci va fi un an bun, un an ok în business.

În schimb, toată lumea este îngrijorată despre cum o să arate anul viitor. Și aici cred că provocarea noastră cea mai mare, pentru că nu avem absolut deloc vizibilitate, care sunt planurile pe anul anul viitor. Și ce mi se pare un pic mai îngrijorător este când întrebăm și stăm de vorbă și formal și informal, cumva, realitatea e că nici ei (n.r. – guvernul) nu știu, și asta mi se pare îngrijorător.

Adică toată lumea așteaptă să vadă ce o să se întâmple, cine o să mai fie și în ce poziție și vedem după ceea ce e trist, nu e foarte confortabil și impredictibilitatea e poate chiar mai mare.”

