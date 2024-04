Istoricul Armand Goșu: “Vladimir Putin va ataca un stat NATO. V-o dau în scris. Nu mâine, nu poimâine, dar se va întâmpla”

Afirmația a fost făcută de istoricul Armand Goșu, expert în istoria politică a Rusiei, într-un interviu pentru știrileprotv.ro, realizat de Cristian Leonte.

“(Putin) va ataca un stat NATO, absolut. Va ataca hibrid. Foarte simplu. Deci Putin va testa NATO nu prin drone, nu prin avioane, bombițe care pică... Nu, Putin va ataca un stat NATO. Hibrid sau cum îl va ataca, dar n-am nicio îndoială. Vă dau în scris. (…) Nu mâine, nu poimâine, dar se va întâmpla. Ne-a spus-o Putin că se întâmplă. Ne-a spus ce va face!”, a declarat Goșu.

Totuși, el este de părere că nu România va fi prima țintă a liderului de la Kremlin, deși țara noastră “se află în meniul” acestuia. Mai degrabă, apreciază Goșu, Putin își va îndrepta atenția către unul din statele baltice sau chiar către Polonia.

Cristian Leonte: În ce situație este acum conflictul din Ucraina?

Armand Goșu: “Într-o situație dramatică pentru Ucraina, dramatică pentru noi, cei din Occident, și pozitivă pentru Rusia. N-a fost niciodată mai confortabil pentru Putin. Nu nu s-a simțit mai bine decât se simte acum. De ce? Pentru că întârzie foarte mult, neașteptat de mult, ajutorul occidental.” (…)

Cristian Leonte: Statele Unite credeți că vor vota pachetul de ajutor înainte de alegerile din noiembrie?

Armand Goșu: “La cum merg lucrurile acum, nu cred că vor mai vota. Doar dacă se întâmplă ceva dramatic pe front, dacă pică Harkovul, dacă începe în Ucraina, iar, un exod masiv de populație, dacă e ceva care să readucă subiectul Ucraina pe prima poziție în știrile americane. Dar asta este puțin probabil să se întâmple (...)

Putin a învățat să nu mai escaladeze el, pentru că de câte ori a escaladat el în acești doi ani de război, reacția Occidentului a fost să sprijine și mai puternic Ucraina. Și atunci a zis "să nu sperii vânatul, și merg încet. O să toc felie cu felie din Ucraina. Și atunci nu se sperie nici occidentalii, îi las să se ocupe de alegerile lor, și până se trezesc ei, eu am păpat, am înghițit jumătate de Ucraina.”

Putin vrea “războaie cu câteva țări și dispariția unor vecini de pe hartă”

Cristian Leonte: Care sunt obiectivele lui Putin în Ucraina acum?

Armand Goșu: “În acest moment, să ia sub control Ucraina. În diverse feluri. Poate să o ia sub control, așa cum controlează Belarusul, printr-un lider politic care are relații proaste în Occident și e orientat spre Moscova. Poate să o ia sub control anexând anumite teritorii, sau ținând-o în șah, prin anumite regiuni separatiste. (...)

Deci, în contextul ăsta, mai degrabă va fi o simbioză între Georgia și, să zicem, Ucraina așa cum este acum. Adică în Georgia nu există ambasadă rusă. Relațiile oficiale între Rusia și Georgia nu s-au reluat, dar în același timp controlează Georgia prin intermediul lui (Bidzina) Ivanishvili, un oligarh care trăiește la Moscova.

Pe față, este retorică antirusească foarte puternică. În realitate, nu face nimic care să deranjeze Rusia. S-ar putea ăsta să fie un model după care Putin visează să "rezolve" - cu ghilimelele de rigoare - și problema Ucrainei. (…)

“Nu știu dacă Republica Moldova va supraviețui”

Armand Goșu: “(Putin) ne-a spus în noaptea "alegerilor" - iar cu ghilimele - că el vrea frontierele, nu ale URSS-ului, ci ale Imperiului Rus. Păi în 1914 nu exista nicio Polonie, nu existau nici țările baltice, nu exista nici Kazahstanul.

Atunci, proiecția de putere a lui Putin pe acest mandat de șase ani de președinte înseamnă înghițirea unor țări, înseamnă războaie cu câteva țări și dispariția unor vecini de pe hartă.”

Cristian Leonte: Și pentru România asta ce-ar însemna? Că am fi vecini în acest proiect al lui Putin la gurile Durnării, poate chiar și pe granița cu Republica Moldova?

Armand Goșu: “Republica Moldova nu știu dacă va supraviețui. (...) Republica Moldova nu mai există în scenariul ăla, și pur și simplu viitoarea graniță va fi pe Prut.

În același timp, eu nu văd de ce Rusia și-ar pierde vremea să ocupe Republica Moldova. Pentru că Republica Moldova oricum îngheață de frică. Dar îngheață România de frică, dacă apare Rusia undeva în regiunea Odesa. (…)”

Cristian Leonte: Avem niște aliați foarte puternici. Suntem în cea mai mare alianță militară de după al Doilea Război Mondial. Asta chiar nu contează în fața lui Putin și pentru moralul nostru?

Armand Goșu: “Pentru moralul nostru contează, dar să nu dea Dumnezeu să fie nevoie să punem la încercare această Alianță. Ar fi mult mai bine să ne pregătim noi să facem față, cum face Polonia, cum fac țările baltice. Suntem puțini, și ar trebui să învățăm să ne unim, pentru că va fi destul de dificil la nivelul NATO.

Ia închipuiți-vă o ședință în care vine (Viktor) Orban, vine Erdogan, și vine președinte Estoniei, care spune "uite, am fost atacați.. Articolul cinci, săriți în apărarea noastră!".

Și Viktor Orban o să zică: "Dar parcă n-ați fost atacați, parcă voi ați atacat Rusia, dar nu e foarte clar ce s-a întâmplat acolo". Și în cadrul NATO, vor funcționa coaliții de voință, cum funcționează și (formatul) Rammstein acum, cu Ucraina.

“Putin va ataca un stat membru NATO. Vă dau în scris”

Armand Goșu: “Putin va testa NATO. Putin de mulți ani vrea să testeze NATO.”

Cristian Leonte: Nu testează cumva deja, cu dronele (n.r. - căzute pe teritoriul NATO)?

Armand Goșu: “Ba da. Dar, cum să spun, asta e doar un fel de prefață…”

Cristian Leonte: La ce vă gândiți când spuneți că va testa NATO?

Armand Goșu: “Va ataca un stat NATO, absolut. Va ataca hibrid. Foarte simplu. Deci Putin va testa NATO nu prin drone, nu prin avioane, bombițe care pică... Nu, Putin va ataca un stat NATO. Hibrid sau cum îl va ataca, dar n-am nicio îndoială. Vă dau în scris.”

Cristian Leonte: Care va fi răspunsul NATO, în cazul de față, în cazul acestui atac hibrid?

Armand Goșu: “După comportamentul Occidentului din ultimii doi ani -un an și jumătate, nu sunt convins. Asta va pune foarte serioase probleme României. Va pune probleme și Poloniei, pentru că noi ne-am bazat în ultimii 20 de ani pe Statele Unite. (...) Și am greșit. Am greșit pentru că nu ne-am înarmat, am greșit pentru că ne-am desființat armatele naționale, am greșit pentru că nu am investit serios în domeniul militar.”

Cristian Leonte: Nu știți care va fi reacția NATO, dar americanii, separat, vor interveni?

Armand Goșu: “Dar americanii intervin acum în Ucraina? (...) În cazul Ucrainei, există - din decembrie 1994 - Memorandumul de la Budapesta, prin care americanii se obligă, garantează securitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Vi se pare că a funcționat vreo garanție? (...)

“Avantajul României este că nu a fost niciodată parte a Imperiului Rus”

Cristian Leonte: Acest atac hibrid pe care îl pomeneați - ați spus că dați și în scris - se înscrie în șirul semnalelor date și de oficialități militare, de comandanți militari și de oficialități europene. E un dat, se va întâmpla…

Armand Goșu: “Nu mâine, nu poimâine, dar se va întâmpla. Ne-a spus-o Putin că se întâmplă. Ne-a spus ce va face! “

Cristian Leonte: Un an, doi, mai repede?

Armand Goșu: ”Nimeni nu știe, depinde foarte mult de ce se întâmplă acum pe front. Dacă lucrurile vor merge bine pentru el pe front. Dacă Occidentul chiar va abandona Ucraina, s-ar putea să se întâmple surprinzător de repede.

Asta nu înseamnă că România va fi atacată direct. Asta înseamnă că una din țările baltice va fi atacată, sau Polonia.

Avantajul României, cu graniță până la Prut, este că ea nu a fost niciodată parte a Imperiului Rus. Iar Putin ne spune: vrea URSS, vrea vechile granițe ale Imperiului Rus. Slavă Domnului, România a fost în afara Imperiului Rus, mai puțin partea locuită de români din Republica Moldova, care, sigur, include și teritorii care sunt astăzi la Ucraina.”

“Dacă Rusia nu va fi înfrântă, copiii și nepoții noștri vor avea și ei propriile lor războaie împotriva Rusiei”

Cristian Leonte: Ce fel de vecin o să avem? Ce fel de vecin va fi Rusia, pe termen lung, cu cu Occidentul, cu Europa? (n.r. - dacă Rusia învinge Ucraina)

Armand Goșu: (…) “Sunt mai multe scenarii. Sunt niște variabile aici, pe care nu le cunoaștem, dar nu mă aștept la lucruri bune în următoarele decenii.

Mi-e teamă că, dacă Rusia nu va fi înfrântă, și Occidentul nu va folosi acest context ca să denazifice, să defascizeze Rusia - pentru că ce avem acolo e un regim fascist - copiii noștri, nepoții noștri vor avea și ei propriile lor războaie împotriva Rusiei.”

Cine este Armand Goșu

Istoricul Armand Goșu este expert în istoria politică a Rusiei. Din 2004, el predă, la Universitatea din București, istoria politică a Rusiei şi a URSS, istoria politicii externe şi a diplomaţiei sovietice, precum și evoluţiile din fostul spaţiu sovietic.

De altfel, Goșu are un doctorat în istoria Rusiei, cu o teză despre politica externă a Imperiului Rus (Moscova, 1998).

A fost corespondent la Moscova pentru radio BBC, în anii 1995-1998 şi 1999-2000, iar între 2005 şi 2010 a fost redactor-şef adjunct.

În perioada 2013-2014 redactor-şef al Revistei 22, editată de Grupul pentru Dialog Social.

A publicat cărţile: "Euro-falia. Turbulenţe şi involuţii în fostul spaţiu sovietic" (2016), "Democraţia sub asediu. România în context regional" (coordonator împreună cu Alexandru Gussi, 2019), "Istoria comunismului din România", vol. III: Documente. Nicolae Ceauşescu (1972-1975) (coeditor, Polirom, 2016), "Rusia, o ecuaţie complicată" (Polirom, ed. I, 2021, ed. a II-a, 2022), "Între Napoleon şi Alexandru I" (Polirom, 2022), "Putin, obsesia imperiului" (cu ilustraţii de Dan Perjovschi, Polirom, 2022).

