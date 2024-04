Fostul discipol al lui Gregorian Bivolaru își trata femeile ca pe sclave. Cum a ajuns milionar din videochat

Alături de el, anchetatorii au reținut și patru suspecți, printre care o femeie, considerată mâna dreaptă a individului. Suspecții au fost înregistrați în timp ce vorbeau despre fete ca despre niște sclave.

Iar reprezentanții MISA confirmă că individul a fost acum 20 de ani elev al școlii de yoga fondată de Gregorian Bivolaru.

„- Ce le-ai făcut fetelor? Ați violat una dintre victime?

- Nu, nu.

- De câte fete ați profitat?

- Niciuna, zero. Nu sunt vinovat de nimic, este o acțiune de discreditare a practicii yoga în România și eu am fost țintă pentru că am avut cele mai multe misiuni”.

Eugen Mîrtz se temea de mult să nu ajungă la închisoare. Interceptările procurorilor DIICOT arată cum suspectul o avertiza pe femeia considerată mâna lui dreaptă.

Stenogramă Eugen Mîrtz-Mariana Dobre (Maya):

„Ce mă preocupă mai mult este să oprim atacurile, ca să nu ajungem Doamne, ferește, eventual, la închisoare! Iar tu ești ce mai expusă dintre toți! Dacă ajungi la închisoare, (...) nu prea mai poți acționa în niciun fel (...) pentru propășirea misiunii noastre!".

Într-o altă discuție, suspecții vorbesc despre fetele racolate ca despre niște sclave.

„Maya: Tu erai foarte calm și relaxat aseară încercând să-mi spui cum eu sunt o patroană de sclavi, în condițiile în care am muncit ca un sclav pentru tine, în toți anii ăștia... (plânge)”.

Iar pe unele tinere le punea să filmeze materiale de videochat zeci de ore, până la epuizare.

„Victimă: Da, și Maya a zis că sunt ok, dar asta nu înțeleg... Cum fac 30 de ore în 3 zile?

Mîrtz Eugen: Hai să vedem! Hai să-l lăsăm pe Dumnezeu să ne arate! Fă o consacrare în privința asta!

Victimă: Bine!”.

La audieri, una dintre fete le-a spus anchetatorilor că a apelat la cursurile de yoga ale suspectului încercând să își rezolve probleme din viața sexuală. În total, anchetatorii spun că din activitatea de videochat Eugen Mîrtz și complicii săi au câștigat peste 1,4 milioane de euro.

Yoghinul avea 10 imobile în București

Procurorii au pus sechestru pe zece imobile deținute de suspect și complicii săi în sectoarele patru și cinci din Capitală.

Majoritatea victimelor aduse în astfel de apartamente erau vulnerabile, proveneau din familii sărace, iar unele sufereau și de depresie după ce erau părăsite de parteneri, spun anchetatorii.

Stenogramă discuție Maya-victimă: ”O să vină o fată nouă (pe) care vrea Eugen să o racolez, care a mai lucrat videochat".

Într-un comunicat oficial, reprezentanții Mișcării de Integrare Spirituală în Absolut spun că Eugen Mîrtz nu este „discipolul lui Gregorian Bivolaru”, dar confirmă că acesta este un fost cursant și instructor al Școlii de yoga MISA care și-a deschis propria școală de yoga în urmă cu peste 20 de ani.

”Reporter: Ce legături aveați cu Bivolaru?

Eugen Mîrtz: Îl știam din tinerețe”.

Gregorian Bivolaru a fost a fost inculpat în decembrie anul trecut pentru viol, abuzarea unor persoane vulnerabile, trafic de persoane, dar și răpire în cadrul unei grup organizat. El este arestat acum în Franța.

Presa franceză relata acum câteva luni că ascunde o sectă care comite violențe sexuale pe scară largă. Din arest, Gregorian Bivolaru a negat rolul de lider și a susținut că este „victima unei conspirații politice”.

