Top 5 salate cu pui rămas de la friptură. Rețete delicioase gata în 10 minute

Cu avocado, legume crocante, porumb, fasole sau un dressing simplu, carnea rece se transformă într-o masă gata în aproximativ 10 minute.

De ce să nu arunci carnea rămasă de la grătar

Carnea rămasă de la grătar îți poate scurta mult timpul petrecut în bucătărie a doua zi. Puiul este deja gătit, așa că îl poți transforma rapid într-o salată, un sandviș, o lipie sau chiar într-o supă. În loc să începi o masă de la zero, folosești ceea ce ai și reduci cheltuielile.

Aruncarea alimentelor înseamnă și risipirea resurselor folosite pentru producerea lor, de la apă și energie până la transport și ambalare. Din acest motiv, păstrarea și folosirea corectă a resturilor este una dintre cele mai simple metode prin care poți economisi și poți arunca mai puțină mâncare. Totul depinde însă de felul în care a fost păstrată carnea. Resturile trebuie puse la frigider în cel mult două ore de la servire. Dacă afară sunt peste 32°C, timpul scade la o oră. Puiul care a stat toată seara pe masă, în mașină sau în soare nu mai trebuie consumat, chiar dacă miroase și arată normal. Reîncălzirea nu îl face automat sigur, conform Foodnetwork.com.

Ca să îl poți folosi mai ușor, desprinde carnea de pe oase și împarte-o în porții mici. Pune-o într-o cutie bine închisă și scrie data pe recipient. Bucățile mai mici se răcesc repede și sunt gata pentru masa următoare, fără alte pregătiri complicate.

Pregătirea cărnii. Cum rehidratezi puiul rece pentru a fi suculent

Puiul gătit poate fi păstrat, de regulă, trei-patru zile la frigider, la o temperatură de cel mult 4°C. Dacă a fost răcit la timp și a stat permanent la rece, îl poți pune direct într-o salată. Nu este obligatoriu să îl încălzești, iar carnea rece poate rămâne chiar mai fragedă atunci când este tăiată fin și amestecată cu dressing. Dacă pieptul de pui pare uscat, taie-l în fâșii subțiri, perpendicular pe fibre, sau rupe-l cu două furculițe. Pune-l separat într-un bol și amestecă-l cu una-două linguri de iaurt, supă clară rece, zeamă de lămâie diluată sau puțin dressing. Lasă-l două-trei minute, apoi adaugă-l peste legume.

Cum încălzești puiul în tigaie

Pune fâșiile de carne într-o tigaie mică și adaugă una-două linguri de apă sau supă de pui. Acoperă cu un capac și încălzește la foc mic, doar până când se formează abur și carnea este caldă în interior. Dacă alegi să reîncălzești puiul, temperatura din centru trebuie să ajungă la 74°C. Lasă-l apoi un minut să se răcorească înainte să îl pui peste frunze, pentru ca acestea să nu se înmoaie.

Cum îl încălzești la microunde

Așază bucățile într-un singur strat, într-un vas potrivit, și stropește-le cu puțină apă sau supă. Acoperă vasul, dar lasă o mică deschidere prin care să iasă aburul. Încălzește carnea în reprize scurte și amestec-o între ele. La final, las-o puțin în vas și verifică temperatura în mai multe locuri, deoarece cuptorul cu microunde poate încălzi neuniform.

Frunzele, avocado, maioneza și crutoanele se adaugă separat, după ce puiul este gata. Dacă încălzești carnea prea mult sau la temperatură foarte ridicată, fibrele se strâng și devin și mai uscate. Puțin lichid, un capac și câteva minute la foc mic sunt suficiente.

Cât timp rezistă salatele cu pui la frigider

Salatele cu pui se păstrează, de regulă, cel mult trei-patru zile la frigider, la o temperatură de maximum 4°C. Important este să numeri zilele din momentul în care a fost gătită carnea, nu din ziua în care ai amestecat salata. Dacă puiul este deja în a treia zi, salata trebuie consumată repede, nu păstrată încă alte câteva zile.

Textura se poate schimba însă mult mai devreme. Salata cu avocado este cea mai bună în ziua preparării și poate fi păstrată până a doua zi, chiar dacă își schimbă puțin culoarea. Salata Caesar trebuie mâncată imediat după asamblare, deoarece frunzele și crutoanele se înmoaie repede. Varianta asiatică și cea cu porumb pot rezista una-două zile dacă dressingul este ținut separat. În cazul salatei mediteraneene, roșiile, castravetele și sosul se adaugă cel mai bine înainte de masă, pentru ca ingredientele să nu lase apă.

Pune salata sau ingredientele în recipiente curate, bine închise și nu foarte adânci. Scrie data pe cutie și bag-o la frigider cât mai repede. Mâncarea nu trebuie lăsată ore întregi pe masă ca să se răcească. Pentru o salată care rămâne plăcută și a doua zi, păstrează separat puiul, dressingul, frunzele și toppingurile crocante. Această metodă ajută textura, dar nu prelungește perioada în care carnea poate fi consumată în siguranță.

Dacă iei salata la serviciu sau la drum, folosește o geantă termoizolantă și un acumulator rece. Preparatele cu pui, iaurt sau maioneză nu trebuie să stea la temperatura camerei mai mult de două ore. În zilele foarte călduroase, limita scade la o oră. Puiul simplu poate fi congelat, însă salatele cu frunze, avocado, iaurt sau maioneză nu rezistă bine la îngheț. Carnea gătită poate fi păstrată la congelator aproximativ trei-patru luni fără să își piardă mult din calitate, conform CDC.gov.

Aruncă salata dacă a stat prea mult la cald, dacă recipientul este umflat, carnea a devenit lipicioasă sau apare un miros neplăcut. Totuși, aspectul și mirosul normale nu garantează că preparatul este sigur. Nu gusta salata doar ca să verifici. Copiii mici, femeile însărcinate, persoanele în vârstă și cele cu imunitatea scăzută trebuie să respecte mai strict aceste reguli. Dacă folosești maioneză de casă, alege ouă pasteurizate. Chiar și cu maioneză din comerț, salata cu pui trebuie păstrată permanent la rece.

Salată rapidă de pui cu avocado, iaurt și maioneză

Dacă ai rămas cu pui de la grătar și vrei să pregătești ceva rapid, această salată este una dintre cele mai simple variante. Este cremoasă, se face în mai puțin de zece minute și poate fi mâncată în mai multe feluri: pe frunze de salată, într-o lipie, între două felii de pâine sau alături de crackers.

Pentru două porții ai nevoie de 250 de grame de pui fript, fără piele și oase, un avocado copt, trei linguri de iaurt grecesc, o lingură de maioneză, o linguriță de muștar Dijon și una-două lingurițe de suc de lămâie. Mai pregătește o tijă mică de țelină sau o treime de castravete, o lingură de ceapă roșie tocată, puțin mărar ori pătrunjel, piper și sare.

Zdrobește jumătate din avocado și amestecă-l cu iaurtul, maioneza, muștarul și lămâia. Vei obține un sos gros, care se leagă bine de bucățile de carne. Gustă-l înainte să pui sare, pentru că puiul și maioneza pot fi deja suficient de sărate. Adaugă carnea tăiată cuburi, țelina sau castravetele, ceapa și verdeața. Restul de avocado se taie bucăți și se pune la final, ca să nu se transforme toată salata într-o pastă.

Pentru o variantă mai ușoară, renunță la maioneză și pune încă o lingură de iaurt. Poți folosi și iaurt vegetal simplu, dacă nu consumi lactate, iar maioneza vegană este potrivită dacă eviți oul. Lămâia încetinește schimbarea culorii avocado-ului, dar nu o oprește complet. Din acest motiv, salata arată și are cel mai bun gust în ziua în care a fost pregătită.