Autoritățile au emis avertizări privind calitatea aerului și le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber. În paralel, Franța se confruntă cu unele dintre cele mai grave incendii forestiere din ultimii ani. Peste 200.000 de oameni au primit ordine de evacuare. Vântul este principalul factor care alimentează focarele.

Întreaga peninsulă Cap Ferret, din sud-vestul Franței, și mai multe zone din apropierea orașului Bordeaux au fost evacuate. În lupta cu focul, guvernul francez a mobilizat inclusiv armata. O mie de militari au fost trimiși în sprijinul pompierilor și încearcă să țină flăcările sub control, în ciuda vântului care suflă cu putere și își schimbă constant direcția. Unul dintre cele mai mari focare se află la doar 30 de kilometri de Bordeaux. Cu toate acestea, autoritățile spun că evacuarea orașului nu este luată în calcul, deocamdată.

Compania feroviară a Franței le-a recomandat călătorilor să își amâne până luni deplasările spre departamentele Gironde și Landes, aflate sub teroarea flăcărilor. Numai în Gironde, incendiile au mistuit peste 32.000 de hectare, de trei ori suprafața Parisului.

Și în Spania, situația continuă să fie critică.

Aproape 90.000 de persoane au fost evacuate din regiunile Madrid și Ávila. Un centru NASA din apropierea capitalei a fost evacuat din cauza incendiului de vegetație care se extinde în vestul metropolei.

Un pasager a filmat din avion fumul dens care acoperă capitala spaniolă. Ministerul Sănătății a emis o alertă privind calitatea aerului, după ce fumul degajat de incendii a dus la creșterea concentrației de particule fine peste limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite activitățile în aer liber, iar dacă ieșirea este absolut necesară, să poarte măști cu grad ridicat de protecție.

Pedro Sanchez, premierul Spaniei: „Situația rămâne complicată. Prognozele pe care le avem spun că ne așteaptă ore dificile, deoarece, deși temperaturile au scăzut, nu știm exact cum vor evolua rafalele de vânt, care va fi intensitatea lor.”

În fața dezastrului, Franța și Spania au cerut ajutorul Uniunii Europene.

Italia, Grecia, Croația, Portugalia, Cehia, Slovacia și Olanda au răspuns imediat și au trimis aeronave și elicoptere pentru lupta împotriva incendiilor.

Și în Scoția, o pădure dintr-un parc național arde de o săptămână.

„Este o situație de urgență majoră”, au anunțat autoritățile, după ce vântul puternic a „împins” focul spre un sat. Localnicii, peste 600 la număr, au fost evacuați preventiv.