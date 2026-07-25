Drona de sâmbătă a fost neutralizată în apropierea frontierei, în zona Sfântu Gheorghe, după numai 11 minute.

Președintele Nicușor Dan și ministrul interimar al Apărării i-au felicitat pe militarii români.

În jurul orei 5 dimineața, sistemele de supraveghere ale Armatei Române au observat intensificarea atacurilor cu drone în apropierea graniței României. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la ora 8:22, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc, deasupra apelor teritoriale din zona Sfântu Gheorghe. Unsprezece minute mai târziu, la 8:33, ținta a fost doborâtă, au anunțat autoritățile.

Corespondent PRO TV: „Suntem pe o limbă de pământ între Dunavăț și Sf. Gheorghe. În urmă cu câteva momente au ajuns și militarii. Zona este survolată și de un elicopter, iar militarii căuta fragmentele dronei”.

Localnic: A bubuit, au venit niște avioane si după aceea s-a auzit o bubuitură undeva pe stânga.

Reporter: V-ați speriat?

Localnic: Destul de rău.

Reporter: Ați ieșit să vedeți?

Localnic: Da.

Reporter: Cum vi se pare situația, mai ales că locuiți aici?

Localnic: Foarte problematică, n-au fost până acum, ieri și azi au fost RO-Alert-uri, nu știm…”.

Este a doua alarmă majoră prin care trece Armata Română, în mai puțin de o zi. Vineri dimineață, o dronă a intrat adânc în țară, pe ruta Sulina-Buzău. Pentru interceptarea ei s-au ridicat imediat de la Kogălniceanu, avioane cu piloți italieni. Însă drona a fost doborâtă de un pilot român la manșa unui F-16, care decolase de la Baza Fetești. Același pilot este cel care a reușit sâmbătă să distrugă cea de a doua dronă.

Cel mai probabil, spun specialistii, a fost folosită o rachetă tip Sidewinder, una din cele trei arme cu care este dotat un F-16.

Dvid Maxim, specialist în securitate internațională: „În clipa în care lansezi un Sidewinder el urmărește drona și se apropie cât mai mult posibil de motor, de sursa de căldură a dronei, când ajunge în proximitate, explodează în aer și lovește cu fragmente din această rachetă lovește drona și așa o dărâmă. - este o rachetă foarte precisă pentru că merge pe ceea ce vede ea singură - nu este nevoie să îi fie indicată distanța, dar are și dezavantaje - primul este că trebuie să te apropii foarte aproape de țintă ca să o identifici vizual. În clipa în care pilotul vede drona, atunci lansează această rachetă care urmărește punctul termic, nu are nevoie de radar, nu are nevoie de indicații ulterioare. În clipa în care a detectat punctul de căldură se ține după el și dacă vă aduceți aminte acele răsturnări ale avioanelor care le făceau ieri în aer erau exact ca să se pună în linie cu acest punct termic și ca să compenseze prin aceste învârtiri în aer viteza redusă a dronei”.

Este evidentă diferența de eficiență față de ziua anterioară. Intervenția de vineri a durat o oră și 23 de minute, timp în care aparatul s-a apropiat la 90 de kilometri de București.

Sâmbătă, însă, piloții români au rezolvat misiunea repede: drona nu a mai apucat să înainteze pe uscat, si a fost neutralizata în numai 11 minute, tot deasupra unei zone nepopulate.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „La nivel operativ în aceste clipe ne interesează să urmărim ceea ce se întâmplă în proximitatea spațiului aerian al României pentru că este o activitate intensă. Sigur este o frecvență mai mare a dronelor care intră în spațiul aerian românesc pentru că este interesul rusesc în jurul porturilor ucrainene de la Dunăre, însă este un sentiment pe care populația Românei ar trebui sa-l aibă din ce în ce mai puternic că Armata Română cu ce are la dispoziție face maximul posibil pentru siguranța cetățenilor".

În ambele cazuri, autoritățile nu au stabilit până acum proveniența dronelor. Cu toate acestea, cercetările de la marginea localității Padina arată că drona doborâtă vineri este un aparat de tip Shahed/Geran-2. Procurorii au deschis un dosar penal in rem pentru a stabili ce s-a întâmplat.

În cursul dimineții de sâmbătă, președintele Nicușor Dan i-a felicitat pe piloții români pentru eficiența de care au dat dovadă. Un mesaj de apreciere a venit și din partea președintelui Consiliului European, Antonio Costa, care a lăudat reacția promptă a Armatei Române.

Corespondent PRO TV: „Zona în care a fost doborâtă drona este nelocuită. Se poate ajunge acolo doar cu barca și se află la aproape 10 kilometri de Sfântu Gheorghe. Am văzut multe bărci de pescuit, dar și numeroși turiști care își petrec vacanța pe canalele Dunării, unii chiar cu cortul. Am stat de vorbă cu oamenii, iar aceștia ne-au spus că au auzit avioanele, urmate de o bubuitură puternică. Mulți s-au speriat, mai ales cei care erau însoțiți de copii. De altfel, în această dimineață, la ora 8:26, locuitorii din nordul județului Tulcea și din Delta Dunării au primit un mesaj RO-Alert. Până la această oră, autoritățile nu au comunicat dacă au fost găsite rămășițele dronei”.