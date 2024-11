Coriandru - La ce se folosește, cum arată, beneficii și contraindicații. De ce are gust de săpun pentru unii oameni

Planta este cultivată pe scară largă în multe părți ale lumii pentru utilizările sale culinare, iar fructele și semințele sale uscate sunt folosite pentru a aromatiza diverse preparate, în special curry-uri, tocănițe sau sosuri.

Frunzele de coriandru sunt folosite drept condiment în bucătăria latino-americană, indiană și chineză. Iată tot ce trebuie să știi despre coriandru, cum să îl folosești, dar și ce beneficii are pentru sănătate.

Ce gust are coriandrul

Coriandrul înflorește în inflorescențe plate, cunoscute sub numele de umbrele. Planta produce o tulpină subțire și goală, de 30 până la 60 mm înălțime, cu frunze bipenate aromate. Florile mici, de culoare roz sau albicioasă, sunt grupate în umbrele. Fructele de culoare maro-gălbuie au un parfum delicat și un gust asemănător cu o combinație de coajă de lămâie și salvie. Semințele conțin între 0,1 și 1% ulei esențial. Componentul său principal este coriandrolul.

Romanii foloseau coriandrul pentru a aromatiza pâinea. A fost utilizat cândva ca aromatizant și carminativ, însă în medicina modernă este utilizat doar pentru a masca gusturile și mirosurile neplăcute ale medicamentelor.

Până la unul din cinci oameni afirmă că coriandrul are un gust asemănător săpunului, iar acest lucru se datorează cel mai probabil unei super-sensibilități la anumite substanțe chimice numite aldehide. Aceasta se explică printr-o variație într-un grup de gene ale receptorilor olfactivi, prezente atât în coriandru, cât și în parfumuri, săpunuri și detergenți, explicând astfel legătura de gust, conform simplyrecipes.

Un studiu intitulat „O variantă genetică lângă genele receptorilor olfactivi influențează preferința pentru coriandru” concluzionează că „percepția gustului de coriandru are o componentă genetică și sugerează că neplăcerea față de coriandru ar putea avea la bază variante genetice în receptorii olfactivi”.

Enciclopedia Britannica sugerează că există dovezi conform cărora, prin expunere repetată la coriandru, cei care îl detestă ar putea să își depășească aversiunea. Totuși, în general, oamenii își păstrează predispoziția genetică și evită gustul de săpun.

Coriandru - beneficii pentru sănătate

Vitaminele, mineralele și antioxidanții din coriandru oferă beneficii semnificative pentru sănătate. Frunzele și semințele de coriandru sunt pline de vitamina K, care joacă un rol important în ajutarea sângelui să se coaguleze.

Vitamina K ajută, de asemenea, la repararea oaselor, contribuind la prevenirea problemelor precum osteoporoza. În plus, dovezile sugerează că vitamina K ajută la scăderea riscului de boli de inimă.

Frunzele și semințele de coriandru pot oferi, de asemenea, beneficii pentru sănătate precum:

Reducerea radicalilor liberi - Coriandrul este plin de antioxidanți, care sunt importanți pentru combaterea radicalilor liberi din organism. Radicalii liberi sunt molecule de oxigen libere care pot dăuna celulelor tale, cauzând potențial cancer, boli de inimă și altele. Antioxidanții din coriandru ajută la eliminarea radicalilor liberi din corp, reducând riscul de anumite tipuri de cancer și chiar diminuând semnele îmbătrânirii.

Scăderea riscului de boli de inimă - Coriandrul are multiple efecte care pot beneficia sănătatea inimii tale. Iarba acționează ca un diuretic, ceea ce poate ajuta la eliminarea excesului de sodiu din organism și la reducerea tensiunii arteriale. Primele cercetări sugerează, de asemenea, că coriandrul poate ajuta la scăderea colesterolului „rău” LDL, reducând astfel riscul de ateroscleroză, o formă de boală coronariană, conform webmd.

Reducerea inflamației - Coriandrul arată promisiuni în ajutarea reducerii inflamației din corp. Inflamația este legată de mai multe afecțiuni neplăcute, de la cancer la boli de inimă. Antioxidanții din coriandru au fost asociați cu reducerea inflamației și încetinirea creșterii celulelor canceroase în laborator.

Reducerea nivelului de zahăr din sânge - S-a demonstrat că semințele de coriandru scad semnificativ nivelul zahărului din sânge la persoanele cu diabet. Studiile actuale arată că coriandrul ajută la activarea enzimelor care ajută organismul să proceseze eficient glucoza din sânge. Deși sunt necesare mai multe studii, persoanele cu zahăr crescut în sânge ar putea beneficia de adăugarea mai multor coriandru în dieta lor.

Nutriție - Coriandrul este o sursă excelentă de vitamina A, care ajută la hrănirea retinelor, menținerea umidității ochilor și protejarea vederii.

Coriandrul este, de asemenea, plin de vitamina C, care este importantă pentru sistemul tău imunitar. Consumul unei cantități suficiente de vitamina C ajută la menținerea celulelor albe din sânge în stare de funcționare și asigură absorbția fierului. Vitamina C joacă, de asemenea, un rol în vindecarea rănilor și în producția de colagen, ceea ce ajută la menținerea pielii ferme.

Coriandrul este, de asemenea, o bună sursă de:

• Vitamina A

• Vitamina C

• Vitamina K

• Fier

• Calciu

Contraindicații

Coriandrul este eficient în scăderea zahărului din sânge. De fapt, este atât de eficient încât persoanele care iau medicamente pentru diabet sau care au hipoglicemie ar trebui să fie precaute atunci când consumă coriandru.

Fiind un condiment, coriandrul nu este de obicei consumat în cantități mari. Cu toate acestea, studiile inițiale au arătat că extractul de coriandru poate reduce zahărul din sânge în doze de doar 20 de miligrame pe kilogram de greutate. Deși extractul de coriandru este mult mai puternic decât coriandrul standard, este în continuare înțelept să îți menții aportul de coriandru sub câteva grame dacă ai hipoglicemie.

Cum să folosești coriandrul în bucătărie

Coriandrul este ușor de cultivat în interior, astfel încât poate fi găsit pe tot parcursul anului în supermarketuri și magazine de condimente.

Coriandrul poate fi folosit proaspăt, la fel ca frunzele de pătrunjel, dar și măcinat Păstrarea coriandrului proaspăt este importantă pentru a obține cel mai bun gust, dacă vrei să folosești frunzele.

Coriandrul este folosit într-o varietate largă de preparate. Iată câteva moduri de a adăuga coriandru în dieta ta:

• Adaugă coriandru în tocănițe sau mâncăruri de cartofi cu carne

• Prepară orez cu frunze de coriandru tocate fin

• Înglobează boabe de coriandru măcinat în chifteluțe

• Folosește coriandru uscat împreună cu alte condimente pe pui

• Include coriandru într-un curry

• Adaugă boabe măcinate de coriandru în mâncarea de fasole

• Adaugă coriandru proaspăt în salsa de roșii cu ceapă și lime ca topping pentru taco sau burrito.

Rețete de mâncare în care se adaugă coriandru

Coriandrul este esențial în multe bucătării internaționale, adăugând o aromă unică și intensă preparatelor. Iată câteva rețete în care coriandrul este de nelipsit:

1. Guacamole (Mexic)

Un sos de avocado în care frunzele de coriandru proaspăt sunt esențiale pentru a-i da acea aromă proaspătă și citrică. Se combină avocado, roșii, ceapă, suc de lămâie, ardei iute și frunze de coriandru.

2. Chutney de coriandru (India)

Acest sos verde indian este realizat din frunze de coriandru proaspăt, mentă, ardei iute, suc de lămâie și condimente. Se servește alături de gustări indiene precum samosas sau pakoras.

3. Curry thailandez

În bucătăria thailandeză, pasta de curry este adesea preparată cu rădăcină de coriandru, iar frunzele proaspete se folosesc la decorare. Aromele complexe ale unui curry verde, de exemplu, sunt definite și de prezența coriandrului.

4. Supa Pho (Vietnam)

În această supă vietnameză de vită, frunzele de coriandru proaspăt sunt adăugate la final, împreună cu frunze de busuioc thailandez și mentă, pentru a oferi un gust răcoritor și distinctiv.

5. Salsa verde (Mexic)

O salsa verde autentică, din roșii verzi (tomatillos), usturoi, ceapă și ardei iute, necesită coriandru proaspăt pentru a adăuga o notă de prospețime.

6. Tacos (Mexic)

Frunzele de coriandru sunt nelipsite din toppingurile clasice pentru tacos. Acestea adaugă prospețime și echilibrează gustul cărnii și al ardeilor picanți.

7. Tabbouleh (Liban)

Deși rețeta tradițională folosește mult pătrunjel, în multe variante moderne se adaugă și coriandru tocat fin pentru a intensifica aromele și a adăuga o notă unică acestei salate mediteraneene.

8. Salata de mango verde (Thailanda)

Această salată proaspătă și acrișoară include coriandru tocat mărunt alături de mango verde, ardei iute, lime și sos de pește. Este o explozie de arome perfecte pentru iubitorii de coriandru.

9. Biryani (India)

Acest fel de mâncare indian de orez este aromatizat cu multe mirodenii, inclusiv frunze de coriandru proaspăt, care se adaugă la final pentru a-i conferi o prospețime aparte.

10. Salată de năut (Mediterrană)

O salată de năut cu ceapă roșie, roșii, castraveți, ardei gras și dressing de lămâie devine mult mai aromată cu adăugarea de frunze de coriandru proaspăt.

