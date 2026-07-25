Și mai îngrijorător este faptul că al treilea val de căldură din acest an a creat condiții pe care experții le consideră din ce în ce mai favorabile pentru Aedes aegypti, o specie de țânțar care poate răspândi boli precum febra Dengue, febra galbenă și chikungunya (o afecțiune extrem de dureroasă), scrie Express.

Căutările din Marea Britanie pentru „țânțarul febrei galbene” au explodat cu 5.000% în ultima săptămână, iar rețeaua de supraveghere a Agenției pentru Securitate Sănătoasă (UKHSA) a identificat deja prezența acestei specii invazive. Ouă de țânțar au fost găsite într-un depozit de marfă din apropierea Aeroportului Heathrow în 2023, iar o specie înrudită, țânțarul tigru asiatic, a fost descoperită într-o stație de servicii de pe autostradă în Kent, în 2024.

Țânțarul febrei galbene se înmulțește cel mai rapid în medii calde și umede, ouăle putând să eclozeze în doar câteva zile dacă temperatura apei rămâne constant ridicată.

Ingredinetul pe care l-ai putea avea deja în casă

Există totuși o cale de a preveni intrarea acestor insecte iritante în casă, iar tot ce îți trebuie este un ingredient ieftin și ușor de obținut, pe care s-ar putea să îl ai deja în cămară.

În timp ce mulți oameni apelează la insecticide din comerț, este foarte probabil să ai deja acest ingredient ieftin chiar în bucătărie. Cuișoarele conțin eugenol, un compus natural cunoscut pentru faptul că perturbă comportamentul țânțarilor.

Tot ce trebuie să faci este să tai o lămâie proaspătă în jumătate și să înfigi 10-15 cuișoare în pulpa expusă. Apoi, așază repelentul improvizat pe o farfurioară, lângă ferestre sau uși. Combinația de arome dulci, picante și acide pare să confuzeze și să alunge țânțarii.

Alte metode utile

Pe lângă menținerea dăunătorilor departe de casă, Luke Newnes, expert în grădinărit, spune că există trei modalități rapide prin care proprietarii își pot împiedica propriile curți să devină focare de înmulțire:

„O perioadă prelungită de caniculă, urmată de nopți zădufoase și fără vânt, este exact tipul de vreme care permite ouălor de țânțar să se dezvolte rapid. Din păcate, majoritatea grădinilor sunt pline de apa stagnantă de care aceștia au nevoie. Oamenii udă ghivecele, umplu darabanele și completează apa din băile pentru păsări ca să reziste la căldură; fiecare dintre acestea este o potențială pepinieră dacă este lăsată neatinsă mai mult de câteva zile. Este nevoie doar de o mică schimbare de obiceiuri pentru a le închide această ușă.”

De asemenea, montarea plaselor împotriva insectelor la ușile exterioare poate reduce șansele ca nu doar muștele obișnuite, ci și țânțarii să îți intre în locuință.

Cele 3 soluții rapide pentru a opri înmulțirea țânțarilor: