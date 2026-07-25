„Rusia dorește să primească încă 30.000 de soldați din Coreea de Nord. Încă din iunie, în regiunea Voronej din Rusia se desfășoară pregătiri pentru primirea acestora. Coreea de Nord se pregătește, de asemenea, să transfere în Rusia lansatoare suplimentare pentru rachete balistice”, a scris Zelenski pe X.

Zelenski a menționat că Rusia ajută Coreea de Nord să învețe cum să ducă războiul și să-și îmbunătățească armamentul. Acest lucru reprezintă o amenințare pentru „toți cei din Asia care se află în raza de acțiune a rachetelor nord-coreene”. „Ne pregătim să contracarăm acest lucru”, a adăugat el, conform Ukrainska Pravda.

Zelenski a avertizat din nou că Rusia se pregătește să extindă mobilizarea în această toamnă.

„Avem rapoarte detaliate ale serviciilor de informații privind planurile Rusiei pentru toamnă. Ceea ce lipsește din planurile Rusiei este pacea. Din păcate, aceasta nu există încă. Putin pune bazele unei extinderi a mobilizării”, a adăugat liderul de la Kiev.

Zelenski: „Putin se pregătește pur și simplu să trimită și mai mulți ruși la război”

„Cifrele privind pierderile sale vorbesc de la sine. În puțin mai puțin de șapte luni din acest an, 221.000 de persoane s-au alăturat rândurilor forțelor armate ruse. Între timp, pierderile rusești în aceeași perioadă s-au ridicat la aproape 225.500, dintre care 131.000 au fost uciși și aproape 93.000 răniți. Un număr semnificativ dintre răniți suferă leziuni grave din cauza stării extrem de precare a asistenței medicale de pe linia frontului rus. Putin se pregătește pur și simplu să trimită și mai mulți ruși la război. El maschează acest lucru cu diferite cuvinte și semnale, dar se pregătește. Este important ca noi, împreună cu partenerii noștri, să exercităm o presiune suficientă asupra Rusiei pentru a ne asigura că vor prevala gândurile de a pune capăt acestei agresiuni – gânduri de pace, nu de o mobilizare suplimentară a Rusiei”, a conchis Zelenski.