Iată câteva rețete de cină rapidă pe care o termini în 15 minute. Sunt sănătoase și bune pentru buzunarul oricărei familii.

Cum să pregătești o cină completă în doar 15 minute

Gătitul unei cine complete în doar 15 minute nu este imposibil, asta dacă te organizezi puțin și alegi ingredientele potrivite. Multe site-uri culinare propun combinații rapide care conțin proteine, legume și carbohidrați, fără să faci compromis la gust sau la valoarea nutritivă.

Un prim pas este să folosești ingrediente deja pregătite. Puiul rotisat din magazin, legumele tăiate la pachet sau pastele care fierb în câteva minute reduc considerabil timpul petrecut în bucătărie. Rețetele simple, precum un stir fry cu legume și carne sau un pește făcut rapid pe grătar cu o garnitură de orez sau salată, sunt ideale pentru seri aglomerate.

O strategie eficientă este să pornești de la o sursă de proteine care se gătește repede. O salată cu ton sau năut și legume proaspete este gata aproape instant. Dacă preferi ceva cald, pastele cu pesto sau cu roșii cherry se pregătesc în mai puțin de 15 minute. Adaugă cuburi de pui, creveți sau ton din conservă și ai o masă completă și echilibrată, conform Goodtoknow.com.

O altă idee este să folosești legume și orez sau quinoa deja fierte. Sotezi legumele câteva minute în ulei de măsline cu condimente, adaugi proteina preferată și servești cu garnitura pregătită în avans. Pentru seri în care nu vrei să gătești deloc, wrapurile cu legume, hummus și felii de carne rece sunt o soluție rapidă și hrănitoare.

Câteva trucuri pot accelera și mai mult procesul: gătește orezul sau quinoa în weekend și păstrează-le la frigider, folosește sosuri gata făcute pentru aromă instant și ține în cămară conserve de fasole, năut sau ton pentru salate consistente.

Idei de cină rapidă cu carne

· Vită cu broccoli în stil asiatic: O combinație simplă de carne tocată de vită și broccoli, gătite într-o singură tigaie cu sos de soia, usturoi și puțin ghimbir. Se face în aproximativ 15 minute și este o cină ușoară, dar sățioasă.

· Tigaie pentru tacos cu carne de vită: Carne tocată gătită cu condimente pentru tacos, roșii și fasole, apoi presărată cu brânză. Se servește cu tortillas și se pregătește rapid într-o singură tigaie.

· Bol coreean cu vită și orez: Carne tocată de vită aromată cu usturoi, ghimbir și un sos dulce-sărat, servită peste orez. Este o cină expres, plină de gust.

· Vită teriyaki la tigaie: Carne de vită gătită cu sos teriyaki, servită cu orez sau noodles și legume sotate. Totul se face într-o singură tigaie, fără complicații.

· Burgeri de vită la air fryer: Dacă ai un air fryer, burgerii se gătesc în 15-20 de minute. Îi servești în chiflă cu salată și sosul preferat pentru o cină completă.

· Carne tocată pentru tacos: Carne de vită condimentată, perfectă pentru tortilla, dar și pentru salate sau boluri cu orez. O bază versatilă pentru multe cine rapide.

· Pui cu orez într-o singură oală: Piept de pui tăiat cuburi, gătit împreună cu orez și legume. Este o rețetă simplă, care nu lasă multă vase în urmă.

· Pui, orez și legume la tigaie: O cină completă într-o singură tigaie, cu pui, orez și legume crocante. Gata în aproximativ 20 de minute și foarte ușor de adaptat.

· Cotlete de porc cu sos Honey Dijon: Cotlete de porc gătite rapid într-o tigaie, aromate cu un sos dulce-picant din muștar Dijon și miere. Se potrivesc bine cu legume sau cartofi sotați.

· Piept de pui condimentat, prăjit rapid: Piept de pui gătit la tigaie cu un amestec de condimente ușor picante. Se servește cu salată sau orez pentru o cină completă și gustoasă.

Idei de cină rapidă fără carne

· Paste cu legume și sos pesto: Fierbi pastele preferate, apoi le amesteci cu broccoli sotat, roșii cherry și un pesto aromat. O cină simplă, dar foarte gustoasă.

· Tocăniță de legume la tigaie: Sotezi ceapă, ardei, zucchini și ciuperci în ulei de măsline, adaugi usturoi și condimente și servești cu pâine prăjită sau orez. Se face repede și e foarte sățioasă.

· Noodles cu legume și tofu: Rumenești cuburile de tofu, apoi adaugi noodles prefierte și legume colorate. Le stropești cu sos de soia și puțin oțet de orez pentru un gust echilibrat.

· Salată cu năut și porumb: Combini năut din conservă, porumb, roșii, castraveți și ceapă roșie, apoi adaugi un dressing simplu din lămâie și ulei de măsline. O cină rece, hrănitoare și foarte rapidă.

· Quesadilla cu legume: Umpli tortilla cu brânză, ardei și ceapă sotată, apoi o încălzești în tigaie până se rumenește și se topește brânza. Se taie ușor și e perfectă pentru seri ocupate.

· Salată de fasole neagră și porumb: Amesteci fasole neagră, porumb, roșii și puțin coriandru, apoi adaugi lime pentru prospețime. O cină ușoară, bogată în proteine vegetale.

· Sandwich vegetarian cu avocado: Pâine prăjită, avocado zdrobit, roșii și salată. Se pregătește în câteva minute și este surprinzător de sățios.

· Paste cu sos de roșii și legume: Gătești pastele și le amesteci cu un sos rapid din roșii, dovlecei și busuioc proaspăt. O variantă simplă, dar plină de aromă.

· Supă rapidă de linte roșie: Lintea roșie fierbe repede, mai ales cu morcov, ceapă și condimente. Rezultă o supă consistentă, perfectă pentru o cină caldă.

· Pizza pe lipie cu legume: Folosești lipii subțiri ca bază, întinzi sos de roșii, adaugi legume feliate și brânză, apoi coci zece minute. O pizza rapidă și foarte gustoasă.

Cină rapidă cu ingrediente pe care le ai deja în frigider

· Paste cu ce găsești prin frigider: Fierbi orice fel de paste ai la îndemână și sotezi legumele rămase, fie broccoli, ardei, morcovi sau spanac.

· Orez prăjit improvizat: Dacă ai orez gătit de ieri, îl transformi într-o cină rapidă. Îl prăjești cu ou, legume rămase și puțin sos de soia. Poți adăuga carne sau tofu dacă ai prin frigider.

· Frittata cu resturi din frigider: Bați câteva ouă și adaugi brânză, legume sau cuburi de șuncă rămase. O lași la cuptor până se rumenește ușor.

· Bol de noodles cu legume: Gătești tăiței sau noodles, apoi adaugi legume proaspete sau congelate, un ou poșat și un sos simplu din ce ai prin frigider, cum ar fi soia, ulei de susan sau oțet.

· Salată hrănitoare din ce ai în casă: Combini legume feliate, brânză sau ou fiert, conserve de năut sau fasole și un dressing rapid din lămâie și ulei. O cină rece, dar foarte sățioasă.

· Quesadilla de curățat frigiderul: Umpli tortilla cu brânză, legume rămase și bucățele de carne dacă ai. O încălzești în tigaie până se topește brânza și se rumenește ușor.

· Paste cu pesto și conserve: Dacă ai paste, pesto și o conservă de năut sau ton, ai deja o cină completă. Fierbi pastele, le amesteci cu pesto și adaugi conserva scursă, puțin ulei și ierburi.

· Pilaf rapid cu orez și legume: Prăjești orez cu ceapă și usturoi, adaugi legume și stoc și îl lași să fiarbă până e gata. O cină caldă, simplă și reconfortantă.

· Tacos sau wrapuri din ce ai la îndemână: Folosești lipii, legume feliate, brânză și sosuri rămase pentru a face tacos sau wrapuri rapide. Se asamblează în câteva minute.

· Sandwich cald cu ou și legume: Pâine prăjită, ouă, brânză și legume sotate sau crude. Îl încălzești în tigaie sau la grill și ai o cină simplă, dar foarte gustoasă.

Ce să eviți la cină

La cină contează nu doar ce alegi să mănânci, ci și ce e bine să eviți, ca să nu îngreunezi digestia, să nu te trezești în timpul nopții și să nu începi dimineața obosită. În primul rând, mesele foarte grele sau bogate în grăsimi nu sunt potrivite seara. Carnea roșie, prăjelile sau fast-food-ul cer mai mult efort din partea sistemului digestiv și pot provoca disconfort sau arsuri gastrice atunci când te întinzi în pat.

Dulciurile, chipsurile și alimentele cu mult zahăr sunt la fel de problematice. Ridică brusc glicemia, apoi o lasă să scadă, ceea ce poate duce la treziri nocturne sau la dificultăți în a adormi. În plus, caloriile consumate seara târziu nu sunt folosite și se pot depune mai ușor.

Este bine să eviți și cafeina sau alcoolul înainte de culcare. Cafeaua, ceaiul negru, băuturile energizante și chiar ciocolata pot rămâne active în organism ore bune și îți pot tulbura somnul. Alcoolul pare să relaxeze la început, dar fragmentează somnul și duce la treziri dese, conform Goodrx.com.

Un alt aspect important este momentul cinei. Mâncatul chiar înainte de culcare poate declanșa reflux și arsuri, pentru că stomacul încă lucrează în timp ce corpul încearcă să se liniștească. Specialiștii recomandă să lași două sau trei ore între cină și ora de somn.

Și alimentele foarte picante sau acide pot irita stomacul seara. Sosurile iuți, citricele sau preparatele foarte condimentate pot accentua refluxul și pot face somnul mai puțin odihnitor.

