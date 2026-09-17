România are o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Președintele Nicușor Dan a făcut anunțul după mai bine de șase ore de consultări cu partidele politice și aproape cinci luni de interimat guvernamental.

Siegfried Mureșan, propus de PNL-USR și UDMR, are misiunea de a forma viitorul cabinet, iar prima provocare este să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii. Are la dispoziție 10 zile pentru a stabili programul de guvernare, pentru a-și alege miniștrii și pentru a convinge încă 47 de parlamentari să îi fie alături.

După aproape trei luni de tergiversări în privința unei noi nominalizări, președintele Nicușor Dan a luat o decizie.

Nicușor Dan, președintele României: „Siegfried Mureșan este propunerea... Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide. Este o persoană care are experiență în Parlamentul European. O persoană care a negociat lucruri importante, deci are expertiză pentru această poziție. Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să îmi confirme sau să îmi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”.

La scurt timp după această declarație, Siegfried Mureșan i-a confirmat președintelui pe Facebook că acceptă nominalizarea.

Siegfried Mureșan, premier desemnat: „Accept propunerea făcută de Președintele României”.

La rândul său, Nicușor Dan i-a mulțumit tot pe Facebook lui Siegfried Mureșan, dar a criticat partidele pentru că, spune șeful statului, au fost mai preocupate de calculele electorale decât de interesul național.

Liderii PNL, USR și UDMR i-au cerut președintelui încă de dimineață să îl nominalizeze pe Siegfried Mureșan, dar au vorbit și despre o posibilă rotativă prin care Siegfried Mureșan să fie primul premier, iar ulterior guvernarea să fie preluată de PSD din aprilie 2027.

Ilie Bolojan, președintele PNL: „România are nevoie de un premier credibil, cu miniștri competenți și cu un program de guvernare care ține cont de realitățile economiei noastre”.

Dominic Fritz, președintele USR: „PSD deja agrease o rotativă în 2027, de aceea ideea ca, după tot ce s-a întâmplat, după tot prețul pe care l-au plătit românii... PSD să fie primul partid... e absurdă”.

Primele reacții după desemnarea lui Siegfried Mureșan

Social-democrații s-au arătat dezamăgiți de propunerea făcută de Nicușor Dan, mai ales că dimineață au cerut ca următoarea nominalizare să fie Sorin Grindeanu.

„Am luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui Nicușor Dan în ceea ce privește funcția de prim-ministru al României. Este greu de înțeles ce argumente a avut șeful statului pentru a alege pe cineva ca Siegfried Vasile Mureșan. Am convocat o ședință a Biroului Permanent Național al Partidului Social Democrat pentru luni, 21 septembrie, în care vom analiza cu atenție această propunere a dreptei”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

În ședința de luni, social-democrații ar putea lua în calcul rotativa propusă de PNL-USR și UDMR sau ar putea respinge complet varianta Siegfried Mureșan.

Cei de la AUR au declarat categoric că își mențin poziția și spun că nu vor susține un Guvern din care nu fac parte.

George Simion, președintele AUR: „AUR nu poate vota în Parlament decât un guvern din care face parte cu reprezentare la nivel de miniștri și cu un prim-ministru agreat de AUR”.

De câte voturi are nevoie Siegfried Mureșan

Pe hârtie, Siegfried Mureșan pornește cu 186 de voturi: 80 de la PNL, 58 de la USR, 31 de la UDMR și 17 de la minoritățile naționale. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament are însă nevoie de cel puțin 233 de voturi. Asta înseamnă că îi lipsesc 47.

Premierul desemnat trebuie să găsească aceste voturi în afara partidelor care îl susțin deja, fie printr-un acord cu alte grupuri parlamentare, fie prin voturi individuale. Fără acestea, Cabinetul Mureșan nu poate fi învestit.