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O nouă felină sălbatică a fost descoperită în Bolivia după un secol. Cum arată | FOTO

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Pisica salbatica bolivia
Getty

Cercetătorii susțin că au identificat, pentru prima dată în ultimul secol, o nouă specie de felină sălbatică. Leopardus tilcayo, supranumită „pisica-tigru tilcayo”, este o felină suplă, cu blană pătată și urechi rotunjite.

autor
Lorena Mihăilă

Este mai mică decât o pisică domestică obișnuită și trăiește în regiunea Yungas din Bolivia, o zonă de pădure aflată la intersecția dintre Munții Anzi și bazinul Amazonului.

Specia a fost descrisă pentru prima dată într-un studiu publicat joi în revista științifică Current Biology.

Descoperirea unei specii noi de mamifer relativ mare este un eveniment rar. Cele mai multe dintre speciile de animale identificate recent sunt de dimensiuni mici, explică Paola Nogales-Ascarrunz, coautoare a studiului și coordonatoarea unui program de cercetare și conservare a felinelor sălbatice din Bolivia, scrie NBC News.

„De data aceasta este vorba despre o pisică. Este cu adevărat ceva nou. Și nu s-a mai întâmplat în ultimii 100 de ani”, a declarat cercetătoarea. „Nimeni altcineva nu-i dăduse un nume. Nimeni altcineva nu o descrisese.”

Deocamdată, cercetătorii nu știu câte exemplare de Leopardus tilcayo mai trăiesc în sălbăticie.

„Chiar nu știm câte astfel de pisici mai există în sălbăticie”, a spus Nogales-Ascarrunz. „Avem nevoie de cercetări și de mai multe studii pentru a răspunde la această întrebare, care este esențială pentru conservarea speciei.”

Descoperirea a pornit de la o felină confundată cu un pui de pisică

Pisicile-tigru sunt feline sălbatice de mici dimensiuni din genul Leopardus, originare din America de Sud și Centrală. Ele se confruntă cu probleme tot mai mari de conservare, pe măsură ce dezvoltarea și agricultura se extind în habitatele lor.

Potrivit noului studiu, în America de Sud există cinci specii de pisici-tigru.

Leopardus tilcayo ar fi putut să rămână în continuare nedescoperită dacă nu ar fi fost observația atentă a lui Nogales-Ascarrunz. Cercetătoarea este voluntar la centrul de reabilitare a animalelor sălbatice Senda Verde, aflat în apropiere de La Paz.

„Am văzut această pisică. Era foarte, foarte mică și nu-mi venea să cred cât de mică era”, a povestit ea. „Am crezut că este un pui.”

Animalul fusese adus la centru de un bărbat care locuia într-o comunitate din pădure, în apropiere de La Paz. Acesta confundase felina cu un pui de pisică domestică. Potrivit informațiilor consemnate de centrul de reabilitare, bărbatul îi dăduse animalului tăiței, orez și ouă, înainte să-și dea seama că era o felină sălbatică și că nu putea să aibă grijă de ea. În cele din urmă, a dus-o la centrul Senda Verde.

Inițial, colegii cercetătoarei au crezut că animalul ar putea aparține unei specii de pisică-tigru deja cunoscute, originară din Brazilia. Nogales-Ascarrunz nu a fost însă convinsă.

Cercetătoarea a efectuat apoi teste genetice, folosind țesut prelevat de la felina respectivă și de la un al doilea animal care ajunsese la Senda Verde.

Rezultatele au arătat că cele două feline erau unice și aparțineau aceleiași specii. Analiza genetică a indicat că aceasta s-a separat de celelalte linii evolutive ale pisicilor-tigru în urmă cu aproximativ 1,4 milioane de ani. Distanța genetică este suficient de mare pentru ca animalul să fie considerat o specie distinctă.

Localnicii cunoșteau deja felina

Deși pentru comunitatea științifică descoperirea este o premieră, locuitorii din anumite zone ale Boliviei cunosc această felină de generații.

Nogales-Ascarrunz spune că localnicii îi spun „tilcayo”. Atunci când cercetătorii îi întreabă dacă numele are o semnificație în quechua, aimara sau în alte limbi indigene, răspunsul este că au auzit termenul de la bunici.

„Aceasta este o formă de cunoaștere tradițională pe care comunitatea o are. Vrem să păstrăm această cunoaștere și nu am vrut să-i dăm un alt nume”, a explicat cercetătoarea.

Cercetătorii încearcă acum să afle cât de răspândită este specia. Nogales-Ascarrunz lucrează la instalarea unor camere de monitorizare în pădurile din regiunea Yungas, pentru a căuta noi dovezi ale prezenței Leopardus tilcayo.

„Toate trăiesc în habitate care dispar rapid”, a declarat Tadeu de Oliveira, un alt coautor al studiului și ecolog la Universitatea de Stat din Maranhão, Brazilia.

Pisica salbatica si vulpe, ajunse in oras, in cautare de hrana si partener. Felina, dusa in padure dupa o operatiune complexa

Etichete: Bolivia, pisica, descoperire,

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