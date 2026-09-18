La reuniunea la nivel înalt va lua parte, în premieră, și președintele Nicușor Dan, potrivit News.ro.

Cine ia cuvântul și când?

Organizația Națiunilor Unite a fost înființată în 1945 cu 51 de membri fondatori și a ajuns, de atunci, la 193 de membri.

Pot lua cuvântul și liderii a două state observatoare nemembre - cunoscute la ONU sub denumirile de Sfântul Scaun și Statul Palestinei - precum și ai unui membru observator, Uniunea Europeană.

Luna aceasta marchează începutul celei de-a 81-a sesiuni.

Este o tradiție ca Brazilia să fie întotdeauna primul stat membru care ia cuvântul. Acest lucru se datorează faptului că, în primii ani ai organizației mondiale, Brazilia s-a oferit să ia cuvântul prima atunci când alte țări erau reticente să o facă, spun oficialii ONU.

În calitate de gazdă a sediului ONU din New York, Statele Unite sunt a doua țară care se adresează Adunării Generale.

De aceea, ordinea se stabilește în funcție de ierarhie și, în general, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Șefii de stat iau cuvântul primii, urmați de vicepreședinții de stat și prinții moștenitori, șefii de guvern, miniștrii și șefii de delegație de rang inferior.

Cât timp vor vorbi?

Liderilor li se cer să respecte o limită de timp voluntară de 15 minute.

Conform înregistrărilor ONU, unul dintre cele mai lungi discursuri ținute în cadrul deschiderii Adunării Generale a fost cel din 1960 al liderului cubanez Fidel Castro, care a vorbit timp de aproximativ 4 ore și jumătate. Liderul libian Muammar Gaddafi a vorbit mai mult de o oră și jumătate în 2009.

Despre ce vor vorbi?

Fiecare sesiune a Adunării Generale are o temă. Liderii ar putea face o scurtă referire la această temă înainte de a trece la orice subiect doresc.

Tema din acest an este: „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizație a Națiunilor Unite care aduce rezultate pentru toți”.

Alte subiecte pe care liderii le vor aborda și discuta probabil în cadrul întâlnirilor din marja Adunării Generale includ:

Inteligența artificială. Adunarea Generală la nivel înalt se va reuni la doar câteva săptămâni după ce mai mulți lideri ai industriei IA au solicitat o încetinire coordonată a dezvoltării acestei tehnologii din ce în ce mai puternice, avertizând că aceasta s-ar putea perfecționa în curând pe cont propriu și ar putea scăpa de sub controlul uman.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri că aceste avertismente nu pot fi ignorate și că IA va fi un subiect major al discuțiilor sale cu liderii mondiali de săptămâna viitoare, spunând reporterilor că țările aflate în avangarda IA trebuie să comunice și să stabilească „măsuri de protecție comune pentru a evita această cursă care ar putea duce într-o zi la un dezastru gigantic la nivel global”.

Consiliul de Securitate al ONU s-ar putea reuni săptămâna viitoare pentru a discuta despre IA, au declarat diplomații. Consiliul, format din 15 membri, s-a reunit pentru prima dată pe tema inteligenței artificiale în 2023.

Iran. Președintele iranian Masoud Pezeshkian urmează să țină un discurs în fața Adunării Generale miercuri, la șapte luni după ce Statele Unite și Israelul au intrat în război cu Teheranul. Deși președintele american Donald Trump, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și liderii mai multor țări implicate în încercarea de a media încetarea războiului vor fi, de asemenea, la Națiunile Unite săptămâna viitoare, este puțin probabil să se înregistreze un progres în procesul diplomatic blocat.

Consiliul de Securitate al ONU ar putea organiza săptămâna viitoare o întâlnire informală cu liderii arabi, au afirmat diplomații, în cadrul căreia se preconizează că Iranul va fi principalul subiect de discuție.

Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va încerca să consolideze sprijinul global pentru Kiev, în timp ce Trump încearcă să medieze încetarea războiului la mai bine de patru ani de la invazia rusă. El urmează să se adreseze Adunării Generale miercuri, în timp ce ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, va lua cuvântul sâmbătă.

De asemenea, se așteaptă ca săptămâna viitoare Consiliul de Securitate al ONU să organizeze o reuniune la nivel înalt privind Ucraina. Acesta nu a reușit să ia nicio măsură pentru a încerca să pună capăt războiului, întrucât Rusia deține dreptul de veto.

Trump a părut uneori frustrat că nu a reușit să medieze încetarea războiului, un obiectiv pe care l-a declarat prioritar la începutul celui de-al doilea mandat, în ianuarie anul trecut. Președintele SUA a purtat discuții cu omologul său rus, Vladimir Putin, la începutul acestei luni, dar nu este clar dacă intenționează să se întâlnească cu Zelenski la New York.

Israel/Palestinieni. Netanyahu, prim-ministrul Israelului - căutat de Curtea Penală Internațională pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității în Gaza, acuzații pe care Israelul le neagă - urmează să țină un discurs în fața Adunării Generale joi, săptămâna viitoare.

Primarul orașului New York, Zohran Mamdani, consideră că Netanyahu ar trebui arestat, dar a recunoscut în iulie că nu dispune de autoritatea legală necesară. Mamdani a declarat miercuri că nu are de gând să participe la niciun protest împotriva lui Netanyahu săptămâna viitoare, dar că respectă dreptul newyorkezilor de a manifesta.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu va participa personal la Adunarea Generală. Statele Unite, un aliat apropiat al Israelului, au anunțat din nou că nu îi vor acorda viză. Este probabil ca acesta să apară prin videoconferință - tot joi - așa cum a făcut și anul trecut.

De asemenea, este probabil să aibă loc săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale, o întâlnire la nivel înalt pentru a promova o soluție cu două state între Israel și palestinieni, au declarat diplomații, dar nu se așteaptă progrese în această direcție.

Cursa pentru numirea unui nou secretar general al ONU. Organizația Națiunilor Unite a demarat procesul de alegere a unui nou secretar general, dar nu există un favorit clar.

Guterres își va încheia al doilea mandat de cinci ani pe 31 decembrie 2026. Este probabil ca săptămâna viitoare, în marja Adunării Generale, să aibă loc discuții cu privire la persoana care ar trebui să-i succedă.

Consiliul de Securitate al ONU trebuie să ajungă la un acord asupra unui candidat pe care să-l recomande Adunării Generale, formată din 193 de membri, în vederea alegerii, ceea ce înseamnă că cele cinci țări membre ale Consiliului cu drept de veto - Marea Britanie, China, Franța, Rusia și SUA - trebuie să fie de acord.

Sudan. Este probabil să aibă loc o reuniune la nivel înalt privind conflictul din Sudan în marja Adunării Generale, au declarat diplomații. Războiul din Sudan, care a izbucnit în aprilie 2023 în urma unei lupte pentru putere între armată și Forțele de Sprijin Rapid, a provocat strămutarea a peste 14 milioane de persoane și a generat una dintre cele mai grave crize umanitare din lume.

Generalul Abdel Fattah al-Burhan, șeful armatei sudaneze și șef de stat după răsturnarea liderului veteran Omar al-Bashir în 2019, urmează să se adreseze Adunării Generale joi.

Climă. În timp ce lumea se străduiește să limiteze încălzirea globală la 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale - așa cum s-a convenit în Acordul climatic de la Paris din 2015 - este de așteptat ca liderii națiunilor insulare mai mici și ai altor state afectate în măsură mai mare de schimbările climatice să solicite din nou luarea de măsuri.

August a fost prima lună din noiembrie 2024 încoace în care creșterea temperaturii medii mondiale a depășit pragul de 1,5 °C.