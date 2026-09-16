Acţiunea reprezintă extinderea la nivel naţional a verificărilor efectuate în cadrul unui proiect-pilot derulat recent în domeniul schimbului valutar, ale cărui rezultate au indicat, potrivit ANAF, un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici verificaţi şi au permis identificarea principalelor riscuri şi tipologii de abateri specifice acestui domeniu, potrivit Agerpres.

În cadrul Operaţiunii FOCUS, inspectorii antifraudă verifică, cu precădere, fiscalizarea operaţiunilor de schimb valutar, respectarea obligaţiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, concordanţa dintre operaţiunile efectuate şi cele înregistrate în evidenţele fiscale şi contabile, precum şi obligaţiile declarative şi de plată.

De asemenea, sunt verificate respectarea prevederilor legale aplicabile activităţii desfăşurate şi eventualele situaţii care pot conduce la diminuarea veniturilor bugetare şi la afectarea concurenţei loiale.

Cele 180 de case de schimb valutar sunt situate în diferite judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti, iar verificările sunt efectuate coordonat, în funcţie de profilul de risc identificat.

Potrivit ANAF, extinderea verificărilor la nivel naţional urmăreşte creşterea gradului de conformare fiscală în domeniul schimbului valutar şi asigurarea unui mediu concurenţial echitabil.

În cazul identificării unor încălcări ale legislaţiei fiscale, inspectorii antifraudă vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcţie de natura şi gravitatea faptelor constatate.

Rezultatele finale ale Operaţiunii FOCUS vor fi comunicate după finalizarea controalelor şi centralizarea datelor la nivel naţional.