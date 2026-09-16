Dacă tendințele actuale se confirmă, fenomenul ar putea favoriza perioade mai reci și episoade de ninsoare abundentă în anumite regiuni din Europa și America de Nord.

Potrivit unei analize publicate de Severe Weather Europe, vortexul polar se dezvoltă în prezent pe fondul răcirii rapide a stratosferei. Pentru sfârșitul lunii septembrie, acesta este prognozat să fie ușor mai puternic decât în mod normal, cu o circulație bine organizată.

Situația ar putea însă să se schimbe pe parcursul iernii. Datele analizate de autorul materialului indică o încetinire a vânturilor din stratosferă începând din ianuarie 2027 și o posibilă perturbare a vortexului polar în lunile ianuarie-februarie.

Un posibil „Super El Niño” ar putea influența fenomenul

Unul dintre factorii urmăriți de meteorologi este fenomenul El Niño, care se dezvoltă în Pacificul tropical. Potrivit prognozelor citate de Severe Weather Europe, evenimentul ar putea ajunge la o intensitate foarte mare, apropiată de categoria „Super El Niño”.

Un El Niño puternic poate influența circulația atmosferică la scară globală și poate favoriza modificări ale circulației din stratosferă. Studiile citate în articol indică faptul că un astfel de fenomen poate contribui la încetinirea vânturilor din jurul vârtejului polar.

O eventuală slăbire a acestuia poate permite aerului foarte rece acumulat în regiunile arctice să se deplaseze mai ușor spre latitudini mai joase.

Ce este încălzirea stratosferică bruscă

Una dintre cele mai importante perturbări ale vortexului polar este Încălzirea Stratosferică Bruscă (SSW). În timpul unui astfel de eveniment, temperatura din stratosferă poate crește cu câteva zeci de grade în doar câteva zile, iar presiunea crește rapid.

În unele cazuri, vânturile asociate vortexului polar își pot schimba complet direcția, iar structura acestuia se poate deplasa sau chiar împărți în două nuclee.

Efectele nu apar neapărat imediat la suprafața Pământului. Potrivit analizei, schimbările produse de un SSW pot ajunge în troposferă cu o întârziere de aproximativ 10 până la 30 de zile.

Datele istorice analizate după 34 de evenimente majore de încălzire stratosferică arată că, în medie, anumite regiuni din Statele Unite și din nordul și centrul Europei au înregistrat temperaturi sub valorile normale în săptămânile următoare.

Europa ar putea resimți efectele

În cazul în care vortexul polar se va slăbi sau va fi perturbat în iarna 2026/2027, circulația atmosferică ar putea favoriza pătrunderea unor mase de aer rece spre latitudinile medii.

Severe Weather Europe amintește mai multe episoade recente în care perturbări ale vortexului polar au fost asociate cu valuri de frig în America de Nord și Europa, inclusiv în ianuarie 2026.

Un scenariu similar este prezentat și pentru iarna care urmează, însă autorii subliniază că nu poate fi prognozat de acum un eveniment SSW concret și nici momentul exact în care acesta s-ar produce.

Prin urmare, semnalele actuale indică mai degrabă o posibilitate de perturbare a vârtejului polar în mijlocul iernii decât o certitudine privind o iarnă severă.