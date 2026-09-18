Agenţiile de presă ruse RIA Novosti şi TASS au informat că primele secţii de vot s-au deschis vineri la ora 08:00, ora locală (joi, ora 23:00 ora României) în peninsula rusă Kamceatka şi în districtul autonom Ciukotka.

În cadrul unei singure zile de vot, între 18 şi 20 septembrie, vor avea loc alegeri pentru deputaţii Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură. Pentru prima dată, la aceste alegeri vor participa şi locuitorii regiunilor ucrainene ocupate de Rusia după 2022, scrie AFP, conform news.ro.

Pe listele electorale federale sunt incluse 10 partide, între care partidul Kremlinului, Rusia Unită, naţionaliştii din LDPR, partidul „Oameni Noi”, „Rusia Justă” şi Partidul Comuniştilor.

În paralel, vor avea loc alegeri pentru adunările legislative din 39 de regiuni, precum şi alegeri pentru funcţiile de conducere ale entităţilor constitutive ale Federaţiei Ruse: în 8 regiuni – prin vot direct, iar în 3 – prin alegere de către parlamentele regionale.

În total, sunt în joc aproximativ 23.000 de mandate.

MESAJUL LUI PUTIN CĂTRE ALEGĂTORI

Liderul rus Vladimir Putin a prezentat miercuri participarea la alegerile parlamentare ca un barometru al sprijinului pentru războiul Rusiei în Ucraina şi i-a îndemnat pe ruşi să voteze, relatează Reuters.

Rusia organizează alegeri parlamentare timp de trei zile, începând de vineri, pentru a alege componenţa camerei inferioare a parlamentului, Duma de Stat, care are 450 de locuri şi care, de obicei, aprobă fără rezerve iniţiativele Kremlinului.

Sunt primele alegeri parlamentare de când Rusia a declanşat războiul pe scară largă din Ucraina, în februarie ⁠2022, şi au loc într-un moment în care sondajele de opinie arată că unii ruşi au devenit mai îngrijoraţi cu privire la modul în care conflictul îi afectează, pe fondul tensiunilor economice şi al faptului că majoritatea candidaţilor anti-război au fost excluşi de pe buletinele de vot.

Sistemul politic rus este strict controlat, iar partidul de guvernământ „Rusia Unită”, susţinut de Putin, este de aşteptat să-şi menţină poziţia dominantă.

Într-un discurs televizat adresat naţiunii înaintea votului, Putin a făcut referire la războiul din Ucraina şi la zonele din Ucraina aflate sub control rus, afirmând că votul va contribui la asigurarea victoriei Rusiei şi va demonstra hotărârea naţională în faţa presiunilor externe.

„Alegerea şi voinţa dumneavoastră vor demonstra încă o dată că milioane de oameni se află alături de soldaţii noştri, că suntem un popor unit, legat de valori comune, de memoria istorică şi de dragostea pentru patria noastră, şi că nimeni nu va reuşi să ne dezbine sau să ne intimideze, nici să ne submineze statalitatea şi sistemul nostru socio-politic”, le-a spus Putin ruşilor.

El a afirmat că votul va servi drept răspuns colectiv pentru cei care încearcă să slăbească Rusia, să-i împiedice dezvoltarea şi să o priveze de suveranitate şi de dreptul de a-şi determina propriul viitor.