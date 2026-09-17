Duelul muzical a început deja cu o încălzire pentru una dintre cele 4 runde cheie din show-ul live Red Bull SoundClash. Artiștii s-au întâlnit într-o sesiune specială de studio și au experimentat provocarea The TakeOver Studio Edition. Piesele „În lipsa mea” (Smiley) și „Toxic”(Oscar) au fost reinterpretate, într-un schimb muzical fără reguli și plin de creativitate, de la versuri noi la linii melodice neașteptate.

Smiley și Oscar au demonstrat cum aceeași piesă poate suna total diferit atunci când traversează granița dintre două generații și două universuri muzicale distincte. Cele două reinterpretări surprinzătoare le oferă fanilor primul indiciu despre confruntarea muzicală de pe 24 septembrie și sunt acum disponibile pe conturile de YouTube ale celor doi artiști, aici și aici.

La fel ca în runda The Takeover din cadrul Red Bull SoundClash, Smiley începe cu unul dintre hiturile sale emblematice, „În lipsa mea”, iar Oscar preia piesa la jumătate și o duce în universul lui. Apoi rolurile se inversează: Oscar dă tonul cu „Toxic”, iar Smiley continuă melodia cu o reinterpretare personală, într-un gen muzical diferit.

Dacă în studio artiștii au deconstruit două melodii și le-au refăcut într-un stil complet diferit de cel original, la Red Bull SoundClash provocarea va fi dusă mai departe, în fața publicului, prin patru takeover-uri consecutive și o doză și mai mare de creativitate.

Red Bull SoundClash este un concept unic în care artiștii sunt împinși dincolo de zona de confort și trebuie să-și reinventeze propriile piese, dar și să intre în lumea muzicală a adversarului.

Pe 24 septembrie, la Romexpo, Smiley și Oscar ajung față-n față în cea de-a opta ediție Red Bull SoundClash România. Show-ul include patru runde, The Cover, The Takeover, The Clash și The Wildcard, iar câștigătorul este decis exclusiv de public, prin aplauze și strigăte măsurate în timp real cu ajutorul unui decibelmetru. Shurubel va fi MC-ul serii, iar Albwho va asigura energia de la pupitrul de DJ.

Red Bull SoundClash: Smiley vs. Oscar 2 artiști. 2 scene. 1 singur învingător!

Doar publicul decide cine pleacă acasă cu marele trofeu, astfel că fanii sunt invitați să își aleagă tabăra și să trăiască live cea mai spectaculoasă confruntare muzicală a anului. Ultimele bilete și toate detaliile despre eveniment sunt disponibile pe redbull.ro/soundclash.