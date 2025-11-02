Tacos la tine acasă. Cum se pregătește această rețetă mexicană în câțiva pași simpli

Stiri Diverse
02-11-2025 | 13:05
taco
Shutterstock

Tacos este unul dintre cele mai apreciate preparate mexicane, renumit pentru combinația sa savuroasă de arome și texturi. Preparat acasă, acest fel de mâncare aduce gustul autentic al bucătăriei mexicane în doar câțiva pași.

autor
Anca Lupescu

Este format dintr-o tortilla din porumb sau făină de grâu, pliată pe jumătate și umplută cu diverse ingrediente. Modul de preparare al unui taco mexican diferă în funcție de regiune și de preferințele personale. Unele tipuri de tacos, precum „taco al pastor”, care conține carne marinată în condimente și gătită lent pe un suport vertical, sunt pregătite pe grătar. Altele, precum „taco de barbacoa” sau „taco de carnitas”, sunt făcute cu carne fiartă sau pre-gătită. Iată cum poți face tacos la tine acasă.

Ce sunt tacos

În 2010, UNESCO a recunoscut bucătăria mexicană ca parte a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Bucătăria tradițională mexicană este la fel de diversă și complexă precum țara însăși. Totuși, un preparat îi unește pe mexicani oriunde s-ar afla: faimosul lor taco.

Element esențial al culturii mexicane, taco-urile autentice oferă o experiență culinară unică. Ele combină simplitatea cu gustul intens. Se prepară rapid, cu puține ingrediente, dar sunt pline de savoare.

Taco-urile sunt, fără îndoială, un fenomen la nivel mondial. Deși sunt asociate în mod obișnuit cu bucătăria mexicană, au o istorie interesantă, anterioară influenței culinare moderne a Mexicului. Se crede că au apărut în minele de argint din Mexicul secolului al XVIII-lea, unde minerii foloseau tortilla pentru a-și înfășura prânzul. Ideea s-a răspândit rapid, transformându-se în gustarea delicioasă pe care o cunoaștem astăzi.

Citește și
Crocodil
Un bucătar mexican riscă nouă ani de închisoare după ce a gătit un crocodil. „Am făcut niște taco pentru a-l încerca”

Taco-urile originale sunt făcute din porumb presat, încălzit și modelat în formă de tortilla. În prezent, există și variante din făină de grâu, realizate într-un mod similar, precum și așa-numitele „taco-uri americane”, cu tortilla crocantă.

De ce este populară rețeta de tacos

Taco-urile au o semnificație culturală importantă în bucătăria mexicană, fiind un simbol al moștenirii mexicano-americane și al mândriei culturale. Ele reprezintă o legătură cu rădăcinile și tradițiile mexicane, mai ales în regiunile de la granița dintre Mexic și Statele Unite.

După ce au trecut granița, alături de oameni precum primii imigranți mexicani, taco-urile au început să apară în bucătării de acasă, la tarabe și chioșcuri stradale din Texas, Arizona și California.

Au devenit populare la mijlocul secolului al XX-lea, când americanii au început să fie mai deschiși la noi gusturi culinare. În anii 1950–1960, taco-urile au fost comercializate pe scară largă în Statele Unite, lanțurile de fast-food transformându-le într-o opțiune accesibilă și rapidă, conform twistedtacoexpress.

În același timp, pe măsură ce aceste versiuni americanizate se răspândeau, noii imigranți și locuitorii de la granița Mexic–SUA au început să-și împărtășească propriile rețete autentice. Printre acestea se numărau taco-uri tradiționale cu ingrediente mexicane precum carne asada, pollo, carnitas, varză, fasole și altele. Vânzătorii ambulanți au început să servească aceste taco-uri autentice atât imigranților doritori de gusturile de acasă, cât și americanilor.

taco

Ingrediente necesare pentru tacos acasă

Pentru taco-urile cu vită: 

• 1 lingură de ulei de măsline

• 2 cepe galbene mici, tăiate cuburi

• 450 g carne de vită (fleică) tocată foarte fin

• 1 linguriță de chimen

• 1 linguriță de pudră de chili

• 1 cană de coriandru proaspăt tocat

Sare și piper proaspăt măcinat, după gust

Pentru tortilla:

• 4 căni de făină de porumb (masa harina)

• 2 ½ căni de apă caldă

• 1 linguriță de sare

Cum se prepară tacos pas cu pas

Preîncălzește cuptorul la 200°C. Într-o tigaie mare, pune uleiul la încins, adaugă ceapa tocată, carnea, chimenul, pudra de chili, sarea și piperul. Gătește 5–6 minute, până carnea se rumenește complet. Păstrează la cald.

Amestecă toate ingredientele pentru tortilla într-un bol mare până se omogenizează. Acoperă și lasă aluatul să se odihnească 10 minute. Formează bile de mărimea unei mingi de golf și presează-le cu o presă de tortilla sau întinde-le cu un sucitor.

Coace pe rând lipiile într-o tigaie antiaderentă, la foc mediu, până se rumenesc ușor pe margini. Păstrează-le calde.

Într-o tortilla, pune carne de vită, apoi presară ceapă și coriandru tocate. Servește cu felii de lime și sos picant, dacă ai.

taco

Sfaturi pentru tacos perfecte acasă

Marinează carnea (nu folosi carne tocată)

Carnea tocată nu este esențială pentru taco-uri. Indiferent de tipul de carne folosit, marinarea este un pas important. O marinadă bună conține trei elemente: ulei, acid și condimente, în proporție de 3:1 (trei părți ulei la o parte acid). Uleiul poate fi de măsline, floarea-soarelui sau arahide; acizii pot proveni din suc de citrice, vin, oțet sau sos de soia; condimentele pot fi usturoi, ierburi aromatice și mirodenii. Marinarea frăgezește carnea și îi intensifică gustul.

►Prepară tortilla acasă

Tortilla făcută în casă este simplu de realizat și mult mai gustoasă decât cea cumpărată. Ai nevoie de: 

• 2 căni făină de porumb

• 2 căni apă fierbinte

• 1 linguriță sare fină

Amestecă ingredientele până se formează un aluat, frământă 2–3 minute, lasă-l să se odihnească 10 minute, apoi formează bile mici și presează-le bine. Coace-le într-o tigaie antiaderentă 45 secunde pe fiecare parte.

►Folosește ceapă murată, nu crudă

Ceapa murată adaugă aciditate și prospețime, fiind o alternativă mai gustoasă la ceapa crudă. Se poate cumpăra sau prepara ușor acasă, prin murare rapidă în oțet.

Idei de servire și combinații delicioase

►Experimentează cu alte tipuri de proteine

Taco-urile nu se rezumă la vită. Poți folosi pui, creveți, pește prăjit, carne de porc gătită gătită lent sau chiar rețete inspirate din bucătării asiatice. Există și variante vegetariene gustoase cu fasole, năut, dovleac copt sau ciuperci.

►Renunță la salata iceberg

În loc de salată iceberg, folosește varză sau salată coleslaw pentru o textură crocantă și mai mult gust. Înlocuiește brânza rasă cu brânzeturi sfărâmicioase precum feta sau gorgonzola. Poți adăuga legume coapte (morcovi, ardei, cartofi) pentru culoare și nutrienți.

►Încearcă toppinguri neobișnuite

Sosuri de fructe, kimchi, uleiuri picante sau dressinguri pot transforma un taco obișnuit într-un preparat original și plin de aromă. Experimentează cu sosuri picante diverse sau sosuri făcute în casă.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: tacos, mancare, mexic, retete,

Dată publicare: 02-11-2025 13:05

Articol recomandat de sport.ro
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
FOTO | Săptămână neagră pentru Lamine Yamal! După eșecul din El Clasico, s-a despărțit de iubita sa
Citește și...
Cel mai mare lanț de fast food din România a închis 12 restaurante
Stiri actuale
Cel mai mare lanț de fast food din România a închis 12 restaurante

Sphera Franchise Group a închis 12 restaurante Pizza Hut din România. Societatea mai operează în țară lanțurile KFC și Taco Bell, conform Profit.ro.

Un bucătar mexican riscă nouă ani de închisoare după ce a gătit un crocodil. „Am făcut niște taco pentru a-l încerca”
Stiri Socante
Un bucătar mexican riscă nouă ani de închisoare după ce a gătit un crocodil. „Am făcut niște taco pentru a-l încerca”

Bucătarul mexican Regio Parrillero s-a confruntat cu reacții negative după ce a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care a gătit un crocodil pe grătar, înainte de a pune carnea într-un taco.

Și-au doborât propriul record. Cum arată sandviciul de 73 de metri
Stiri externe
Și-au doborât propriul record. Cum arată sandviciul de 73 de metri

Pe lângă taco şi burrito, Mexicul mai are un preparat culinar foarte îndrăgit. Este vorba despre aşa-numitele Tortas. Iar la ediţia din acest an a festivalului dedicat lor, bucătarii au reuşit să facă un preparat uriaş.

Momentul în care un rapper este împușcat mortal de 6 polițiști în timp ce doarme în mașină
Stiri Socante
Momentul în care un rapper este împușcat mortal de 6 polițiști în timp ce doarme în mașină

O înregistrare făcută de poliție arată momentul în care un tânăr rapper e împușcat mortal de mai mulți ofițeri de poliție, în timp ce acesta părea că doarme în mașina sa, în fața unui Taco Bell din California.

Cum au supraviețuit un bărbat și câinele său, blocați 5 zile într-o mașină
Stiri Diverse
Cum au supraviețuit un bărbat și câinele său, blocați 5 zile într-o mașină

Un bărbat şi câinele său, blocaţi în mașină timp de 5 zile, din cauza zăpezii, în statul Oregon, au supravieţuit mâncând sos pentru taco, a informat poliţia americană.

Recomandări
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult
Stiri externe
Cum finanțează companiile germane, indirect, cu aproape 2 mld. de euro, războiul Rusiei. Americanii contribuie cel mai mult

Companiile germane au plătit aproape 1,72 miliarde de euro în impozite către Rusia încă de la debutul invaziei pe scară în Ucraina, finanțând, astfel, efortul de război al Kremlinului. Criticii solicită acum retragerea imediată.

Atac în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”
Stiri externe
Atac în trenul din Londra. Martorii povestesc cum se ascundeau în toalete pentru a scăpa: „Sângele era peste tot”

Martorii atacului cu cuțitul din trenul care circula între Doncaster și Kings Cross din Londra au descris momentele de groază prin care au trecut.

 
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui
Stiri Politice
Cătălin Drulă intră oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Candidatul USR susține că are sprijinul preşedintelui

Deputatul Cătălin Drulă este lansat oficial, duminică, de USR, în cursa pentru Primăria Capitalei. El spune că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan şi vrea să îi continue proiectele la Bucureşti.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 02 Noiembrie 2025

02:07:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 8

23:39

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28