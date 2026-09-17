Statul român a aflat de 370 de milioane de lei, plătiți de părinți pe ședințe private, însă piața neagră a meditațiilor, spun specialiștii, este de cel puțin patru ori mai mare. Căutările în mediul online, dar și ofertele postate de profesori au explodat, încă din primele zile de școală.

Pentru cursanții din clasele terminale - majoritatea din mediul urban - meditațiile sunt parte din orarul zilnic, încă din luna septembrie. Unii elevi ies împreună pe poarta școlii și ajung direct în sufrageria meditatorilor.

Vârsta elevilor susținuți de părinți cu meditatori personali a scăzut, recent, până la 7 ani, echivalentul clasei întâi.

Părinte: „Trebuie susținut un pic, dacă vrem ”top”.”

Corespondent PROTV: „Grupurile cu anunțuri pentru meditații arată că cel mai mic preț pe oră este 50 de lei, doar dacă ședințele se țin online și în comunele sau orașele mici, la profesor acasă. Cel mai mare preț - 150 de lei/oră, în orașele mari, la domiciliul cadrului didactic. Tarifele ajung însă la 200 de lei pe oră pentru pregătirea individuală, într-un centru și cu factură. Dar și la disciplinele vocaționale - arte, muzică, teatru - într-un studio închiriat de profesor.”

Mii de profesori caută clienți în mediul online și răspund anunțurilor de recrutare postate de centrele educaționale. Multe nu le cer PFA, așa că dascălii sunt obligați să depună singuri la ANAF Declarația Unică și să achite impozitul de 10%.

Și totuși, ANAF a primit, anul trecut, cu 300 mai puține declarații unice pentru venituri din meditații, față de 2024. Consultanții educaționali suspectează că meditatorii angajați în școlile publice vor doar banii în plus, fără a plăti și impozite pentru ei. Mai ales după măsurile de austeritate, de acum un an.

Marian Staș, expert în educație: „Dintr-o cohortă de 150.000 de copii, să zicem că 75.000, jumătate, se pregătesc în clasa a 7-a, și să zicem 3/4 se pregătesc în clasa a 8-a, la fel și pentru a 11-a, a 12-a. Asta se duce ușor la 1,2 - 1,3 miliarde de euro într-un an. E mult, mult mai mare piața meditațiilor din România.”

Până la finalul anului, toți dascălii au de semnat o declarație de integritate, cerută de Ministerul Educației, cum că nu îi iau drept clienți pe elevii din clasele lor, ceea ce ar genera favoritisme.