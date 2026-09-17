Dan Jeffries, director interimar la Frome Community College din Somerset, a suspendat 25 de elevi la doar câteva zile de la începutul semestrului, declarând că prioritatea sa este „asigurarea unei educații fără întreruperi pentru fiecare elev", arată publicația The Sun.

Decizia a stârnit nemulțumirea părinților, care au criticat regulile drept „excesiv de stricte" și au descris școala ca fiind „ca o bază militară". O mamă, Natalie Morris, a susținut că fiica ei a fost suspendată în prima săptămână pentru că a „râs nervos", menționând că fata are nevoi educaționale speciale și senzoriale și a fost copleșită de „fețe străine" într-un mediu nou.

Alți elevi ar fi fost suspendați pentru abateri precum întârzierea cu un minut la clasă. Un părinte a spus că mediul a afectat sănătatea mintală a elevilor, iar un copil s-ar fi ascuns în toalete pentru a evita problemele. Ann-Marie Ramsey a susținut că părinții sunt ignorați și că elevii sunt certați chiar și pentru culoarea părului sau a unghiilor.

Totuși, nu toți părinții sunt împotriva noului director. Liz Halliwell a salutat schimbarea, spunând că este bucuroasă să vadă regulile aplicate „corect și consecvent pentru toată lumea".

Directorul Jeffries, fost jucător de rugby, a insistat că suspendările nu au fost aplicate pentru uniformă sau întârziere, ci pentru „sfidare" repetată. El a afirmat că elevii trebuie să întrerupă lecțiile de patru ori, conform politicii școlii, înainte de a fi suspendați. „Primele mele săptămâni au fost fantastice, iar vasta majoritate a elevilor, familiilor și personalului au oferit un sprijin copleșitor pentru această viziune comună", a declarat el. „Deși zvonurile online pot crea îngrijorare inutilă, ușa noastră este mereu deschisă."

Jeffries se alătură altor directori criticați pentru disciplină de tip zero-toleranță, precum Serge Cefai, numit cel mai „strict" director din Marea Britanie, și Jon Richardson, care a eliminat un elev pentru tunsoare.