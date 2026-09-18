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Începe decongestionarea celei mai aglomerate artere din București. Ce se va întâmpla pe bulevardul Iuliu Maniu

Stiri Sociale
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Agerpres

Un proiect care urmăreşte decongestionarea bulevardului Iuliu Maniu prin demersuri privind penetraţia Pasaj Ciurel - Drumul Naţional Centura Bucureşti a fost adoptat de Consiliul Local Sector 6 în şedinţa de joi.

autor
Cristian Anton
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„Putem decongestiona Iuliu Maniu doar dacă venim cu alternative care să preia din traficul infernal de pe acest bulevard. Asta facem. Pe lângă Drumul Radial 1, unde lucrurile sunt deja avansate, vrem să ducem mai departe şi Penetraţia Pasaj Ciurel - Drumul Naţional Centura Bucureşti. Am iniţiat proiectul pentru pregătirea documentaţiei urbanistice necesare, iar astăzi acesta a fost aprobat de Consiliul Local Sector 6. Prin proiect, propunem asocierea Sectorului 6 cu Municipiul Bucureşti pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), astfel încât viitoarea legătură rutieră să fie integrată corect în infrastructura existentă şi în dezvoltarea zonei. Şi aici avem nevoie de colaborare", a transmis primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, printr-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a spus că lucrează împreună cu Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei şi că traficul din vestul Bucureştiului nu ţine cont de limite administrative şi nici nu poate fi rezolvat de fiecare separat.

La ce se lucrează

„Primăria Capitalei (mulţumesc Primarului General Ciprian Ciucu) va pune la dispoziţie documentaţiile şi informaţiile pe care le are şi va asigura sprijinul instituţional şi tehnic. Noi, la Sectorul 6, vom face demersurile tehnice şi administrative care ne revin. Am aprobat proiectul în Consiliul Local Sector 6, dar avem nevoie de împuternicirea Consiliului General al Municipiului Bucureşti pentru această asociere. Iuliu Maniu are nevoie de alternative reale. DR1 şi continuarea Pasajului Ciurel până la Centură sunt două dintre ele. Şi la ambele lucrăm”, a mai adăugat primarul Paul Moldovan. 

Șantier pe cel mai cunoscut bulevard din București. Ce clădiri sunt pe lista de consolidare

Sursa: Agerpres

Etichete: decongestionare, bulevard, bucuresti,

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