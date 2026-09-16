Marţi, panourile afişau un preţ de 1,677 euro pentru un litru de motorină şi 1,685 euro pentru litru de benzină fără plumb 95, comparativ cu peste 2 euro la majoritatea staţiilor din Franţa. În acest context, mulţi francezi nu au ezitat, nici măcar la mijlocul săptămânii, să parcurgă uneori peste o sută de kilometri pentru a face plinul în Principatul Andorra, precizează Agerpres.

Francezii fac drumuri lungi pentru un plin

"Cu 70 de cenţi mai puţin decât în Franţa, nu mai e nimic de discutat", rezumă Olivier Perramond.

Pentru Jean-Michel, care provine din regiunea Tarn, calculul este simplu: "Voi pune 40 de litri, deci cu 70 de cenţi mai puţin, asta înseamnă aproape 30 de euro"

La economiile la combustibil se adaugă celor realizate la alte produse, în principal tutun şi alcool.

Marie Guerin, o femeie de 40 de ani din Bretania, este în vacanţă în Pirineii Orientali pentru a practica sporturi extreme. Ocazia perfectă de a veni în Andorra pentru a face cumpărături. "Un singur cartuş (200 de ţigări) costă în medie 35 de euro în Andorra, în timp ce la noi este 130 de euro. Şi pentru benzină, suntem acum la 2,37 euro, iar aici este 1,68 euro, deci nu este nesemnificativ", a declarat Marie Guerin.

Din punct de vedere istoric, Principatul Andorra a încercat întotdeauna să limiteze preţurile la combustibili, "o componentă semnificativă a inflaţiei", a explicat pentru AFP Ramon Llados, ministrul de Finanţe. Însă începând din iulie, şi din cauza creşterii preţurilor la combustibili, guvernul a decis să reducă şi mai mult taxele pe benzină şi motorină, "temporar".

Guvernul a redus temporar taxele pe carburanți

În Andorra, TVA-ul este de doar 4,5%. În ceea ce priveşte motorina, aceasta este impozitată puţin diferit, "în jur de 38 de cenţi pe litru, plus TVA", a precizat ministrul de Finanţe.

La începutul lunii septembrie, a fost implementată o reducere suplimentară de 15 cenţi, doar la motorină. Acest efort a fost împărţit între guvern, care a acordat o reducere de impozit de 10 cenţi, şi operatori privaţi (importatori şi distribuitori), care au fost de acord să reducă preţurile cu 5 cenţi.

Această reducere are drept obiectiv ca "cetăţenii din Andorra să beneficieze de preţuri mai mici", potrivit ministrului Llados, iar vizitatorii beneficiază şi ei.

Jurnaliştii AFP s-au întâlnit cu mulţi pensionari francezi în Pas-de-la-Case.

Printre aceştia s-a numărat şi Alain Perez, care a venit din Toulouse, la 150 de kilometri distanţă şi două ore şi jumătate de mers cu maşina. În pofida distanţei, Alain Perez consideră că merită călătoria în Andorra. De menţionat este că Alain Perez nu a venit cu maşina, ci într-o rulotă cu un rezervor mare de combustibil. "Dacă alimentez cu motorină în Franţa, plinul mă costă 170 de euro. Şi aici, plătesc doar 119 euro şi umplu şi o canistră", spune el. La fel ca el, mulţi oameni întâlniţi la benzinării din Andorra, Alain Perez nu ezită să pună unul sau mai multe canistre în portbagajul maşinilor lor, uneori ocolind legea.