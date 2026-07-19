În clasamentele internaționale, unele state oferă cetățenilor posibilitatea de a intra în sute de țări cu formalități minime, în timp ce altele au restricții semnificative.

Cum este calculat clasamentul celor mai puternice pașapoarte

Un pașaport nu este doar un document de călătorie, ci reflectă și influența politică, economică și diplomatică a unei țări.

În clasamentul global al puterii pașapoartelor, poziția unui pașaport este stabilită în principal în funcție de numărul de țări în care titularii acestuia pot călători fără viză. Cu cât un pașaport oferă acces în mai multe destinații fără a fi necesară obținerea unei vize sau a altor autorizații speciale de intrare, cu atât ocupă o poziție mai bună în clasament.

Printre factorii care influențează numărul destinațiilor în care se poate călători fără viză se numără:

• Relațiile diplomatice: atunci când o țară are relații diplomatice solide sau legături comerciale puternice cu alte state, este mai probabil ca acestea să adopte politici de viză favorabile pentru cetățenii săi, ceea ce crește numărul destinațiilor accesibile fără viză.

• Factorii economici: țările cu o economie stabilă și un produs intern brut (PIB) ridicat sunt considerate a prezenta un risc mai redus ca cetățenii lor să depășească perioada legală de ședere în alte state. Din acest motiv, mai multe țări sunt dispuse să le permită accesul fără viză.

La calcularea scorurilor din clasament sunt luate în considerare următoarele criterii:

• Sunt analizate doar pașapoartele obișnuite. Pașapoartele diplomatice, de urgență sau temporare, precum și alte documente de călătorie provizorii, nu sunt incluse în evaluare.

• Prin „acces fără viză” se înțeleg destinațiile în care titularii unui pașaport pot călători fără a obține în prealabil o viză. Sunt incluse și destinațiile care solicită o autorizație electronică de călătorie (ETA) sau care acordă viză la sosire, deoarece acestea nu necesită aprobarea autorităților înainte de plecare.

• Titularii pașaportului trebuie să petreacă cel puțin trei zile în destinația respectivă și nu doar să tranziteze țara.

• Evaluarea presupune că titularii sunt cetățeni adulți care călătoresc individual, nu ca parte a unui grup turistic.

• Fiecare pașaport primește un punct pentru fiecare destinație în care se poate intra fără viză, pe baza unei autorizații electronice de călătorie (ETA) sau cu viză la sosire. Pentru destinațiile în care este necesară obținerea unei vize înainte de plecare se acordă zero puncte. De asemenea, se acordă zero puncte și în situațiile în care este necesară aprobarea autorităților înainte de emiterea unei vize la sosire.

Numărul total al destinațiilor în care titularii unui pașaport pot călători fără viză prealabilă reprezintă scorul de acces fără viză, iar acesta stabilește poziția pașaportului în clasamentul Henley Passport Index, conform iasservices.

Top 10 cele mai puternice pașapoarte și numărul de destinații accesibile fără viză

Clasamentul global al pașapoartelor din 2026 este următorul:

Singapore și-a păstrat poziția de cel mai puternic pașaport din lume, oferind titularilor săi acces fără viză în 193 de destinații din totalul celor 227 analizate. Este urmat de Japonia și Coreea de Sud, aflate pe locul al doilea, fiecare oferind acces fără viză în 190 de destinații.

Pe locul al treilea se află Suedia, cu acces fără viză în 186 de destinații.

Pe poziția a patra se află la egalitate 12 state europene, fiecare cu acces fără viză în 185 de destinații: Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Spania și Elveția.

Regatul Unit ocupă locul al șaselea în clasament, coborând o poziție față de locul al cincilea ocupat în 2025.

La polul opus, Afganistanul rămâne pașaportul cel mai slab clasat, ocupând locul 101 și oferind acces fără viză în doar 24 de destinații. Siria se află pe locul 100, cu acces în 26 de destinații, iar Irakul ocupă locul 97, cu 29 de destinații accesibile fără viză.

În clasamentul Global Passport Power Ranking, Emiratele Arabe Unite ocupă primul loc, cu acces fără viză în 181 de destinații, urmate de Singapore, pe locul al doilea, cu 175 de destinații. Spania și Malaysia împart locul al treilea, iar pe locul al patrulea se află la egalitate 15 țări europene, alături de Coreea de Sud și Japonia.

Ce loc ocupă România în clasamentul mondial al pașapoartelor

Conform clasamentului, pașaportul românesc oferă un nivel ridicat de libertate de călătorie. Cetățenii României pot intra fără viză în 178 de state și teritorii, în timp ce în alte 44 de destinații pot obține viza la sosire. Pentru 26 de țări este necesară obținerea unei vize înainte de plecare. În total, pașaportul românesc permite accesul în aproximativ 86% dintre destinațiile din lume, ceea ce îl plasează printre pașapoartele cu un grad ridicat de mobilitate internațională.

Clasamentul Global Passport Power Ranking:

• Singapore – locul 1 – acces fără viză în 192 de destinații

• Japonia – locul 2 – 188 de destinații

• Coreea de Sud – locul 2 – 188 de destinații

• Emiratele Arabe Unite – locul 2 – 188 de destinații

• Suedia – locul 3 – 187 de destinații

• Belgia – locul 4 – 186 de destinații

• Danemarca – locul 4 – 186 de destinații

• Finlanda – locul 4 – 186 de destinații

• Franța – locul 4 – 186 de destinații

• Germania – locul 4 – 186 de destinații

• Irlanda – locul 4 – 186 de destinații

• Italia – locul 4 – 186 de destinații

• Luxemburg – locul 4 – 186 de destinații

• Țările de Jos – locul 4 – 186 de destinații

• Norvegia – locul 4 – 186 de destinații

• Spania – locul 4 – 186 de destinații

• Austria – locul 5 – 185 de destinații

• Grecia – locul 5 – 185 de destinații

• Malta – locul 5 – 185 de destinații

• Portugalia – locul 5 – 185 de destinații

• Elveția – locul 5 – 185 de destinații

• Ungaria – locul 6 – 184 de destinații

• Polonia – locul 6 – 184 de destinații

• Regatul Unit – locul 6 – 184 de destinații

• Australia – locul 7 – 183 de destinații

• Canada – locul 7 – 183 de destinații

• Cehia – locul 7 – 183 de destinații

• Letonia – locul 7 – 183 de destinații

• Malaysia – locul 7 – 183 de destinații

• Noua Zeelandă – locul 7 – 183 de destinații

• Slovacia – locul 7 – 183 de destinații

• Slovenia – locul 7 – 183 de destinații

• Croația – locul 8 – 182 de destinații

• Estonia – locul 8 – 182 de destinații

• Liechtenstein – locul 9 – 181 de destinații

• Lituania – locul 9 – 181 de destinații

• Islanda – locul 10 – 180 de destinații

• Statele Unite – locul 10 – 180 de destinații

• Bulgaria – locul 11 – 178 de destinații

• România – locul 11 – 178 de destinații

• Monaco – locul 12 – 177 de destinații

• Chile – locul 13 – 175 de destinații

• Cipru – locul 13 – 175 de destinații

• Hong Kong (Regiunea Administrativă Specială a Chinei) – locul 14 – 174 de destinații

• Andorra – locul 15 – 170 de destinații

• Argentina – locul 16 – 169 de destinații

• Brazilia – locul 16 – 169 de destinații

• San Marino – locul 17 – 167 de destinații

• Israel – locul 18 – 166 de destinații

• Brunei – locul 19 – 164 de destinații

• Barbados – locul 20 – 163 de destinații

• Bahamas – locul 21 – 158 de destinații

• Mexic – locul 22 – 157 de destinații

• Saint Vincent și Grenadine – locul 22 – 157 de destinații

• Saint Kitts și Nevis – locul 23 – 156 de destinații

• Uruguay – locul 23 – 156 de destinații

• Seychelles – locul 24 – 155 de destinații

• Antigua și Barbuda – locul 25 – 154 de destinații

• Cetatea Vaticanului – locul 26 – 152 de destinații

• Costa Rica – locul 27 – 149 de destinații

• Mauritius – locul 28 – 148 de destinații

• Panama – locul 28 – 148 de destinații

• Grenada – locul 29 – 147 de destinații

• Paraguay – locul 30 – 146 de destinații

• Dominica – locul 31 – 145 de destinații

• Trinidad și Tobago – locul 31 – 145 de destinații

• Saint Lucia – locul 32 – 143 de destinații

• Macao (Regiunea Administrativă Specială a Chinei) – locul 33 – 142 de destinații

• Peru – locul 33 – 142 de destinații

• Ucraina – locul 33 – 142 de destinații

• Serbia – locul 34 – 135 de destinații

În câte țări pot călători românii fără viză

Pașaportul românesc se numără printre cele mai puternice din lume. Potrivit celor mai recente clasamente privind libertatea de călătorie, românii pot intra în 178 de destinații fără a obține în prealabil o viză clasică. În această categorie sunt incluse atât țările în care intrarea se face direct, cât și cele care solicită o viză la sosire sau o autorizație electronică de călătorie.

În practică, există trei modalități prin care românii pot călători fără a solicita o viză înainte de plecare. Prima este accesul liber, care permite intrarea doar pe baza pașaportului sau, în anumite state, chiar a cărții de identitate. A doua variantă este viza la sosire (Visa on Arrival), care se obține direct în aeroport sau la punctul de trecere a frontierei, fără formalități realizate înainte de călătorie. A treia categorie este reprezentată de autorizațiile electronice de călătorie (eTA sau eVisa), care se solicită online, de regulă în câteva minute, înainte de plecare.

Românii pot călători doar cu buletinul în toate statele membre ale Uniunii Europene, fără a fi necesar pașaportul. De asemenea, cartea de identitate este suficientă pentru deplasările în statele din Spațiul Schengen, unde controalele la frontieră pentru zborurile și călătoriile maritime dintre țările membre au fost eliminate.

În afara Uniunii Europene, există și alte destinații care acceptă cartea de identitate românească. Printre acestea se numără Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina. De asemenea, Turcia, Georgia și Republica Moldova permit accesul cetățenilor români pe baza cărții de identitate, fără obligativitatea prezentării pașaportului.