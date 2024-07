Cea mai vizitată țară din lume pe timpul verii: De la plaje de vis la orașe în care nu te plictisești niciodată

Spania are, de asemenea, mai multe insule, inclusiv Insulele Baleare în partea estică a Peninsulei și Insulele Canare, situate la mai mult de 1.000 de kilometri la sud de Peninsulă, chiar în apropierea coastei Africii. În plus, Spania are două orașe - Ceuta și Melilla - situate în partea de nord a Africii, care fac, de asemenea, parte din națiune. Constituția din 1978 a recunoscut și încă garantează autonomia diferitelor naționalități și regiuni care alcătuiesc statul spaniol, iar în prezent există șaptesprezece comunități autonome în cadrul națiunii spaniole.

Când este cea mai bună perioadă pentru a vizita plajele din Spania

shutterstock

Iulie și august în Spania sunt foarte calde. Cu temperaturi estivale în jur de 34°C, localnicii încep să se îndrepte către coastă pentru brize răcoritoare și plaje întinse, iar cu peste 8.000 de kilometri de coastă, Spania a devenit una dintre cele mai bune destinații de plajă din Europa.

Indiferent dacă ajungi pe țărmurile sudice ale Valenciei sau Malaga, pe plajele strălucitoare din Barcelona sau faci o călătorie către Insulele Canare, Palma sau Ibiza, ar trebui să te aștepți la o mulțime mare de oameni, cazare scumpă și așteptări lungi pentru cină.

Vara în Spania poate deveni foarte aglomerată, în special în sud și în orașele de pe coastă precum Barcelona. Dacă preferi o vacanță mai liniștită, vizitarea în timpul "sezonului scăzut" (noiembrie-februarie) este un moment excelent pentru mai puțină îmbulzeală la principalele puncte de atracție.

Temperaturile pot deveni reci, stațiunile de pe plajă vor fi închise și activitățile populare ar putea să nu fie disponibile, dar nu există nimic mai frumos decât să vizitezi orașul și să te plimbi pe străzile pline doar de localnici.

Cele mai frumoase locuri pe care să le vizitezi în Spania

Spania are câte ceva pentru oricine, indiferent dacă ești vii pentru shopping sau vrei să faci surfing. Indiferent de preferințele tale, întotdeauna vei găsi mâncare delicioasă spaniolă care să te însoțească pe tot parcursul călătoriei tale.

Barcelona

shutterstock

Barcelona este cel mai faimos oraș din Spania și unul dintre cele mai vizitate din zona mediteraneană. Orașul aduce împreună istoria, arta și cultura modernă. Nu numai atât, dar este și un important centru economic și cultural în Europa și un oraș mondial, cu o imensă populație urbană de peste 4 milioane de oameni.

Câteva dintre locurile de neratat în Spania includ arhitectura interesantă a lui Antoni Gaudí, precum Sagrada Família și Parcul Güell, care uimesc toți vizitatorii prin estetica lor neobișnuită.

Străzile labirintice din Cartierul Gotic dezvăluie farmecul antic, în timp ce La Rambla este plină de viață tot timpul anului.

Plajele precum Barceloneta oferă relaxare cu o priveliște superbă. Experimentează mâncarea locală la piețe pline de viață, cum ar fi La Boqueria.

Cultura unică a regiunii Catalonia se strecoară prin bucătărie, tradiții și festivaluri, cum ar fi La Merce.

Viața de noapte vibrantă a orașului menține energia vie, de la baruri de tapas la cluburi.

Madrid

shutterstock

Madrid, inima vibrantă a Spaniei, te cheamă cu amestecul său bogat de istorie, artă și modernitate. Capitala Spaniei, Madrid, este unul dintre principalele puncte de intrare pentru călătorii internaționale.

Un paradis pentru iubitorii de artă, orașul găzduiește muzee de renume mondial precum Prado, Reina Sofia și Thyssen-Bornemisza.

Bucură-te de atmosfera Palatului Regal și înfruptă-te din piețele aglomerate și pline de viață ale Madridului, unde localnicii se bucură de tapas și vin.

Energia Madridului este evidențiată în animata Gran Vía, în Parcul Retiro și în diversele cartiere precum Malasana și Lavapies.

Madrid este o destinație europeană de neratat.

Sevilia

shutterstock

Sevilia, bijuteria Andaluziei, încântă vizitatorii cu ritmurile sale pasionale de flamenco, minunățiile arhitecturale și istoria bogată.

Faimoasă pentru arhitectura sa maură, Sevilia oferă atracții precum Alcazar din Sevilia, impresionanta Catedrală din Sevilia și Cartierul Iudeu istoric (Barrio Santa Cruz).

Palatul Alcazar strălucește prin designul său mozaicat maur, în timp ce catedrala Seville deține mormântul lui Cristofor Columb.

Plimbă-te pe străzile înguste ale istoricului district Santa Cruz, unde curțile ascunse și piețele fermecătoare te așteaptă.

Prezența râului Guadalquivir adaugă o notă romantică, cu plimbări cu barca și promenade de-a lungul râului. De la vibrantul festival Feria de Abril la procesiunile solemn Semana Santa, festivalurile Sevillei evidențiază rădăcinile sale culturale adânci.

Sevilia este o încântare senzorială pentru călători, cu atmosfera sa caldă și spiritul său andaluz distinct.

Cordoba

shutterstock

Córdoba, un oraș impregnat de istorie și cultură, situat în inima Andaluziei, în sudul Spaniei, reprezintă o destinație fascinantă pentru cei care doresc să descopere frumusețea și bogăția moștenirii spaniole. Cu o istorie ce se întinde pe mii de ani, Córdoba îmbină armonios influențe diverse, de la epoca romană și maură, până la perioada medievală și renașcentistă.

Întreg centrul vechi al orașului a fost introdus în patrimoniul UNESCO.

O emblemă a orașului este impresionanta Mezquita-Catedral, un edificiu unic care ilustrează istoria complexă a regiunii. Construit inițial ca o moschee în secolul al VIII-lea, acest monument a fost ulterior transformat în catedral creștină în timpul Reconquistei.

Astfel, vizitatorii se pot bucura de o combinație fascinantă de arhitectură islamică și creștină, cu arcade colorate și coloane cu capiteluri decorate.

O plimbare prin cartierul evreiesc, cunoscut sub numele de "Judería", oferă o incursiune în atmosfera pitorească a străduțelor înguste și a curților cu flori.

Podul roman Puente Romano, care traversează râul Guadalquivir, constituie un alt simbol al orașului. Construit în perioada romană și reconstruit în mai multe rânduri, acest pod oferă o perspectivă panoramică impresionantă asupra orașului și a Mezquita-Catedral.

Grădinile Alcázar de los Reyes Cristianos, construite în stil mudejar, sunt o oază de verdeață și frumusețe arhitecturală. Córdoba, cu străduțele sale pitorești, monumentele impresionante și atmosfera sa autentică, rămâne o destinație de neuitat pentru cei care caută să exploreze frumusețea și istoria Spaniei.

Granada

shutterstock

Granada, așezată la poalele munților Sierra Nevada, captivează cu măreția sa Palatului Alhambra.

Acest complex de fortăreață și palat este un sit UNESCO și reprezintă punctul culminant al Granadei.

Un exemplu uimitor de arhitectură maură, palatele sale spectaculoase, curțile și grădinile te vor impresiona.

Cartierul Albayzín labirintic emană farmec medieval, oferind vederi panoramice asupra Alhambrei și orașului. Cultura tapas este la modă în Granada, fiecare băutură fiind însoțită de o gustare delicioasă.

Parcul Național Sierra Nevada din apropiere oferă oportunități pentru hiking și schi. Fuziunea influențelor maură, spaniolă și modernă creează o atmosferă încântătoare în Granada, transformând-o într-o destinație unică în care istoria, cultura și natura converg în armonie.

Valencia

shutterstock

Valencia este un oraș dinamic de coastă care atrage toți călătorii cu amestecul său de arhitectură futuristică, scenă culinară vibrantă, istorie bogată și farmec mediteranean.

City of Arts and Sciences este o minune futuristă, găzduind expoziții și atracții de ultimă oră.

Plajele sale aurii oferă relaxare și sporturi nautice, în timp ce centrul vechi istoric se mândrește cu impresionanta Bursă de Mătase și piețele pline de viață.

Festivalul anual Las Fallas transformă străzile într-o explozie de artă și cultură. De la delicioasa paella, abilitățile culinare ale Valenciei strălucesc.

Toledo

shutterstock

Toledo, vechea capitală a Spaniei, este fermecătoare și atrage vizitatorii cu bogata sa istorie.

Cunoscută ca "Orașul a Trei Culturi", demonstrează conviețuirea armonioasă a creștinilor, musulmanilor și evreilor de-a lungul secolelor.

Este o destinație perfectă pentru o excursie de o zi din Madrid. Plimbă-te pe străzile medievale întortocheate, unde biserici, sinagogi și moschei vechi stau alături.

Catedrala monumentală din Toledo și fortăreața Alcazar demonstrează priceperea arhitecturală.

San Sebastian

shutterstock

Aflat în Țara Bascilor, San Sebastian este renumit pentru frumoasele sale plaje, bucătăria gourmet și Festivalul Internațional de Film de la San Sebastian.

O capodoperă de coastă, San Sebastian te atrage cu minunata sa golf, Playa de la Concha. Cunoscut pentru scena sa culinară, se laudă cu mai multe stele Michelin per persoană decât oricare alt oraș.

Arhitectura Belle Époque a orașului adaugă o notă de măreție, în timp ce Monte Igueldo oferă vederi panoramice.

Ibiza

shutterstock

Vizitează Ibiza pentru a simți energia și a vedea frumusețea fără egal. Acesta este unul dintre cele mai bune insule de vizitat în Spania. Ibiza este un paradis mediteranean cunoscut pentru plajele sale virgine, apele turcoaz și viața de noapte vibrantă.

De la cluburile iconice precum Pacha și Amnesia la apusurile senine de la Cafe del Mar, Ibiza este un paradis pentru iubitorii de muzică.

Explorează istoricul Dalt Vila, un sit UNESCO, și bucură-te de deliciile mediteraneene la restaurantele de pe plajă.

Cadiz

shutterstock

Unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, Cadiz îți oferă o experiență spaniolă unică și autentică. Are peste 3.000 de ani și este încă foarte viu și plin de activitate. Cadiz este o combinație perfectă de plaje demne de Instagram, obiective istorice și o atmosferă relaxată andaluziană. Orașul este o bijuterie istorică și de coastă pe care vei dori să o vizitezi pentru farmecul său atemporal și atracția sa maritimă.

Bilbao

shutterstock

Bilbao, o bijuterie dinamică în Țara Bascilor din nordul Spaniei, este cunoscută pentru amestecul său unic de modernitate și tradiție. Găzduind remarcabilul Muzeu Guggenheim, o minune arhitecturală care adăpostește o colecție eclectică de artă contemporană.

Plimbă-te de-a lungul promenadei râului Nervion și bucură-te de amestecul dintre fațadele istorice și designurile elegante. Bucură-te de deliciile culinare basce la barurile tradiționale de pintxo sau la restaurantele inovatoare.

Străzile labirintice ale Casco Viejo emană farmecul vechiului oraș. Trecutul industrial și prezentul reinventat al Bilbao se întrepătrund, creând o atmosferă vibrantă cultural. Indiferent dacă ești atras de artă, bucătărie sau explorare culturală, Bilbao promite o experiență de neuitat.

Ronda

shutterstock

Ronda nu se aseamănă cu niciun alt loc pe care l-ai fi vizitat vreodată. Descoperă farmecul captivant al Ronda, așezată în inima ținutului andaluz.

Acest oraș antic se mândrește cu o așezare dramatică pe stânci înalte, împărțite de impresionantul defileu El Tajo.

Uită-te cu admirație la podul Puente Nuevo care leagă cele două jumătăți și bucură-te de priveliștile uluitoare pe care le oferă.

Plimbă-te pe străzile înguste cu pavele, căptușite cu clădiri albe decorate cu flori vibrante. Explorează arena istorică pentru coride, una dintre cele mai vechi din Spania, și lasă-te cuprins de bogata istorie și arhitectură maură.

Cu frumusețea sa deosebită și semnificația sa istorică, Ronda promite o călătorie în trecutul Spaniei și o evadare liniștită din viața modernă.

Cea mai bună perioadă să mergi în Spania

Cea mai bună perioadă pentru a vizita Spania este la sfârșitul primăverii (aprilie-mai) sau la începutul toamnei (septembrie-octombrie), datorită temperaturilor plăcute și a unui număr mai mic de turiști.

Cu toate acestea, diversitatea ofertelor înseamnă că poți găsi ceva bun în orice perioadă a anului.

Spania are un climat relativ blând, rămânând în mare parte uscat pe tot parcursul anului. Vara poate fi destul de fierbinte, în special în sud, și atrage un număr mai mare de turiști europeni spre stațiunile populare de pe plajă.

Temperaturile mai scăzute din nord o fac o opțiune excelentă în timpul verii, dacă îți faci griji în privința căldurii.

Temperaturile iernii rareori coboară sub 10°C. În nord poate deveni rece și umed, dar în sud rămâne plăcut.

Cea mai potrivită perioadă a anului pentru a vizita Spania este primăvara și începutul verii (aprilie-iunie) și toamna (septembrie-octombrie) pentru o varietate de activități, vreme plăcută și mai puțini turiști.

Datorită dimensiunii sale, Spania are un climat variat, dar în cea mai mare parte poți să te aștepți la temperaturi mediteraneene, cu veri calde și însorite (și vârf de turism) și ierni mai reci și ploioase.

Cea mai potrivită perioadă pentru călătorie depinde într-adevăr de tipul de vacanță pe care o planifici, dar în oricare lună ai alege, spiritul vibrant al Spaniei este prezent tot timpul anului.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: