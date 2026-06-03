Grecia – cele mai frumoase obiective turistice de vizitat. Ghid complet pentru turiști

Un adevărat epicentru al culturii, Grecia a fost leagănul democrației și a deschis drumul gândirii filosofice. Țara include 6.000 de insule și insulițe împrăștiate în mările Greciei, dintre care doar 227 sunt locuite. Litoralul Greciei oferă un peisaj divers: plaje care se întind pe mulți kilometri, golfuri și mici golfulețe adăpostite, plaje cu nisip fin, dune de nisip, plaje cu pietriș, zone umede și delte, peșteri formate de apa mării și nisip de culoare închisă în regiunile vulcanice.

De ce să alegi Grecia pentru următoarea ta vacanță

Grecia a fost dintotdeauna o destinație preferată pentru vacanțele de vară nu doar de români, ci și pentru turiști din toată lumea – și nu e greu de înțeles de ce. Este o țară mediteraneană spectaculoasă, care are tot ce ți-ai putea dori să vezi, să faci și să experimentezi. Marele avantaj pentru noi este că Grecia are o mulțime de plaje superbe aproape de România. Fie că ești în căutarea unor mâncăruri delicioase, a unor plaje fabuloase, a naturii incredibile sau a unei istorii bogate, Grecia le are pe toate.

Vremea în Grecia

Situată în sudul Mediteranei, Grecia are veri fierbinți, cu temperaturi care depășesc adesea 40°C. Cu alte cuvinte, este vremea perfectă pentru a te bucura de plajele spectaculoase, pentru a înota în apele turcoaz, a face plajă la temperaturi toride sau a juca volei pe nisipul fin.

Mâncarea grecească

Mâncarea grecească este mai mult decât gustoasă. Bucătăria grecească contemporană se bazează pe legume, ulei de măsline, carne și pește, dar și pe paste, brânzeturi, iaurt și pâine. Specialitățile locale pe care trebuie neapărat să le încerci în Grecia includ tzatziki, musacaua, souvlaki și loukoumades.

Plajele din Grecia

Grecia este o țară peninsulară cu peste 3000 de insule, ceea ce înseamnă că ai la dispoziție o varietate nesfârșită de plaje din care să alegi. Țărmul continental al Greciei are întinderi lungi de plaje aurii, în timp ce majoritatea insulelor grecești oferă plaje uimitoare, cu o mare de un albastru intens. Există însă și multe plaje izolate și neatinse, perfecte pentru cei care caută aventură.

Comori UNESCO pe care trebuie să le descoperi în Grecia

Grecia găzduiește situri spectaculoase incluse în patrimoniul mondial UNESCO, care merită mai multă recunoaștere. Sunt 18 astfel de locuri răspândite în toată țara, printre care se numără Acropola din Atena, situl arheologic de la Delphi, orașul medieval Corfu și multe altele. Fiecare loc are ceva unic și merită vizitat. În plus, îți oferă ocazia să descoperi o altă latură a Greciei.

Ospitalitatea de top se găsește în Grecia

Un lucru adorat de majoritatea turiștilor care vizitează Grecia este ospitalitatea copleșitoare a localnicilor. Grecii sunt oameni generoși și primitori. Apreciază mereu prezența turiștilor, iar stilul lor de viață este construit în jurul prieteniei și ospitalității. Bunăvoința și amabilitatea lor te vor umple de bucurie și îți vor face vacanța și mai frumoasă.

Plaje de vis în Grecia

Plaja Porto Timoni Corfu

Porto Timoni este considerată cea mai frumoasă plajă din Grecia. De fapt, sunt două plaje spectaculoase: una orientată spre mare și cealaltă spre o lagună superbă. Nu sunt ușor accesibile, dar merită din plin efortul de a ajunge acolo!

Plaja Marathonisi Zakynthos

La sud de insula Zakynthos, una dintre cele mai frumoase insule ale Greciei, se află insula nelocuită Marathonisi. Face parte din Parcul Marin Național din Zakynthos și este cunoscută și sub numele de „Insula Țestoaselor”, din două motive: are forma unei țestoase și este locul preferat de broaștele țestoase Caretta-caretta pentru depunerea ouălor.

Dacă vrei să vizitezi insula, alege o barcă ecologică, prietenoasă cu mediul și cu țestoasele. Evită bărcile rapide – poluează și perturbă liniștea acestui sanctuar. Rezervă-ți hotelul la cel mai bun preț și alege activități în Zakynthos pentru a descoperi una dintre cele mai frumoase plaje din Grecia.

Plaja Kokkari Insula Samos

Kokkari este un fost sat pescăresc transformat în stațiune turistică, dar și-a păstrat farmecul tradițional, cu case mici și alei pline de flori. Se află pe o peninsulă, cu un mic port de o parte și o plajă cu pietricele de cealaltă, înconjurată de munți verzi și cu vedere superbă spre mare – o destinație care merită explorată.

Porto Katsiki Lefkada

Insula caprelor te așteaptă pentru o vacanță de neuitat! Aflat pe insula Lefkada, Porto Katsiki este una dintre cele mai frumoase plaje ale Greciei. În trecut, era accesibilă doar caprelor, singurele capabile să urce pe stâncile abrupte. Azi, există poteci amenajate care le permit turiștilor să ajungă la plajă. Parchează în apropiere și coboară treptele – plaja e a ta!

Canal d'Amour Sidari – Corfu

Canal d’Amour este una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia. Este o plajă mică și secretă, ascunsă în satul Sidari, pe insula Corfu. Numele francez „Canal d’amour” provine de la un navigator francez care a văzut în forma plajei o asemănare cu un organ sexual feminin (rămâne să decizi tu dacă legenda e adevărată). Tradiția spune că perechile care înoată aici se vor căsători în următoarele 12 luni. O altă legendă locală spune că toate cuplurile care înoată acolo vor avea un copil în decurs de un an.

Gastronomia grecească

Grecii adoră să ia masa în oraș, împărțind mese uriașe cu familia și prietenii într-un adevărat ritual. Fie că mănânci fructe de mare la o masă pe malul mării sau savurezi bucătăria grecească contemporană sub lumina Acropolei, o masă în Grecia nu e niciodată doar despre mâncare, ci despre întreaga experiență senzorială.

Savurează pește și fructe de mare

Ce ar fi o excursie în Grecia fără fructe de mare, în toate formele și splendoarea lor? Peștele este adesea fript întreg și stropit cu ladolemono (un dressing din lămâie și ulei de măsline). Peștii mai mici, precum chefali roșii sau guvizii, sunt prăjiți ușor, iar guvizii sau hamsiile se mănâncă întregi. Caracatița este friptă, marinată sau gătită într-un sos de vin.

Alte preparate populare pe bază de fructe de mare includ sepii sau calamar umplut cu brânză și ierburi aromatice, precum și psarosoupa (supă de pește) – care are tot atâtea variante câte bucătării grecești există. Ca să eviți produsele importate, caută tavernele deținute de familii de pescari locali.

Bucură-te de carne friptă delicioasă

Grecii sunt maeștri ai cărnurilor fripte sau gătite la proțap. Pe lângă clasicul souvlaki, poți savura païdakia (cotlete de miel), brizoles (cotlete de porc), dar și pește proaspăt sau calamar. De la Tsiknopempti – o sărbătoare în care se consumă carne friptă înainte de Postul Paștelui – până la masa festivă de Paște, când mielul este fript sau rotisat, sau chiar și la o masă simplă într-un restaurant, nu ezita să iei frigăruile sau cotletele cu mâna. Tacâmurile delicate nu-și au locul aici. Garniturile sunt simple: cartofi, legume și sosuri. Cele mai frecvente tipuri de carne sunt vită, miel, pui și porc, dar există și preparate din capră, cum e kapamas, o friptură lent gătită din ied, specifică insulei Rodos.

Răsfață-te cu un platou de mezedes

Aceste gustări mici sunt de obicei servite la comun și pot reprezenta o masă întreagă sau doar aperitive pentru felurile următoare. Printre clasice se numără tzatziki (iaurt cu castravete și usturoi), melitzanosalata (pastă de vinete), taramasalata (pastă de icre), fava (piure de mazăre galbenă cu lămâie) și saganaki (brânză prăjită). Nu rata keftedes (chifteluțe grecești), loukaniko (cârnați de porc), gavros (hamsii la grătar) și dolmades (frunze de viță umplute cu orez). La toate aceste delicatese merge un pahar de Ouzo.

Plăcinte crocante

Patiseriile grecești pregătesc nenumărate variante de tyropita (plăcintă cu brânză), spanakopita (plăcintă cu spanac) și alte tipuri de plăcinte, bazate de obicei pe ingrediente locale. În Creta, găsești bougatsa cu cremă de lapte – o delicatesă – dar și o varietate nesfârșită de plăcinte cu brânză și arome diferite, de la miere la anason. Bougatsa presărată cu scorțișoară este printre cele mai îndrăgite preparate pentru micul dejun în Grecia (mai ales în Salonic), de regulă servită alături de o cafea.

Pita proaspătă

Fie că te afli într-un oraș mare de pe continent sau într-un sat insular, dimineața e marcată de mirosul îmbietor al pâinii proaspăt scoase din cuptor. Pita este un preparat clasic grecesc, dar ai și alte opțiuni de încercat. Gustă neapărat tiropsomo (pâine plată umplută cu brânză feta), koulouri (un fel de covrig rotund cu semințe de susan) și lagana (pâine plată tradițională, unsă cu ulei de măsline).

Răsfață-te cu dulciuri stradale

Dacă e să încerci un singur desert grecesc, atunci alege loukoumades. Aceste gogoși mici, crocante și prăjite adânc sunt servite stropite cu miere și scorțișoară. Se potrivesc perfect cu înghețata grecească kaimaki, aromatizată cu mastic (o rășină din insula Chios).

Cum să te deplasezi în Grecia

Taxiurile, autobuzele și metroul sunt alternative la închirierea unei mașini, la serviciile private sau la mersul pe jos prin orașele mari din Grecia.

Sistemul de metrou din Atena oferă servicii excelente în tot orașul, mai ales dacă vrei să explorezi diferite cartiere. Taxiurile rămân cea mai accesibilă opțiune pentru a te deplasa prin orașe și pe insule. Autobuzele pot fi și ele o alternativă la închirierea unei mașini, mai ales când vizitezi insule mai mari, cum ar fi Creta, dar și în itinerariile prin Atena sau Santorini.

Uber nu este larg răspândit în restul țării. Alte servicii de ridesharing sunt disponibile în Grecia, ceea ce face ca apelarea unui taxi direct de pe telefonul mobil să fie relativ rapidă și ușoară.

Aplicațiile de ridesharing pot fi o alternativă utilă pentru turiștii care vizitează orașele, deși nu este recomandat să te bazezi exclusiv pe ele. Vei avea nevoie de o conexiune stabilă la internet pe telefonul mobil și de disponibilitate în zonă pentru a putea folosi acest tip de transport în Grecia.

Cu toate acestea, dacă ai de gând să vizitezi mult și să fii sigur că ajungi unde vrei, cel mai bine ar fi să închiriezi o mașină.

Sfaturi utile pentru turiști

Planifică din timp

Pentru a te bucura din plin de vacanța în Grecia, este important să îți planifici călătoria cu grijă. Gândește-te să îți rezervi cazarea din timp pentru a prinde cele mai bune locuri la prețuri avantajoase. Informează-te despre siturile istorice și insulele populare pe care vrei să le vizitezi, astfel încât să ai activitățile bine stabilite. De asemenea, merită să te familiarizezi cu gastronomia locală pentru a te putea bucura de mâncăruri grecești autentice în restaurante tradiționale. Nu uita să îți faci o asigurare de călătorie pentru siguranță și să ai mereu la tine cardurile de credit pentru mai multă flexibilitate. Dacă te pregătești din timp, poți evita multe neplăceri și te vei bucura pe deplin de plaje superbe, ruine antice și o cultură vibrantă.

Siturile istorice de neratat

Pentru a înțelege bogata istorie a Greciei, trebuie să vizitezi câteva dintre cele mai importante situri istorice și ruine. Începe cu Acropola din Atena, unde vei vedea celebrul Partenon și Erechtheion. Apoi, vizitează situl arheologic de la Delfi, plin de mituri și cu peisaje impresionante. Nu rata nici ruinele bine păstrate de la Knossos, pe insula Creta – o mărturie a strălucirii civilizației minoice. Mergi și în Rodos, unde vei descoperi Palatul Marelui Maestru al Cavalerilor. Dacă alegi o singură destinație, găsește locuri istorice frumoase de vizitat sau plănuiește excursii de câte o zi pentru a explora cât mai mult posibil.

Fraze esențiale în greacă pentru turiști

Pregătește-te pentru călătoria în Grecia învățând câteva expresii de bază. Începe cu formule de salut precum „Καλημέρα” – Kalimera (Bună dimineața), „Γεια σας” – Geia sas (Bună ziua) și „Καλησπέρα” – Kalispera (Bună seara).

Politețea contează mult, așa că exersează „Παρακαλώ” – Parakalo (Te rog / Cu plăcere) și „Ευχαριστώ” – Efcharisto (Mulțumesc). La restaurant îți va fi util „Τον λογαριασμό παρακαλώ” – Ton logariasmo parakalo (Nota, vă rog).

În caz de urgență, reține „Βοήθεια” – Voithia (Ajutor). Dacă te rătăcești, poți întreba „Που είναι η πλατεία;” – Pou ine i platia? (Unde este piața?) sau „Πώς πάω στην παραλία;” – Pos pao stin paralia? (Cum ajung la plajă?). Aceste fraze te vor ajuta să comunici mai ușor, să arăți respect față de cultura locală și să creezi amintiri frumoase în Grecia.

Cele mai bune perioade pentru a vizita Grecia

Grecia este unul dintre acele locuri pe care le poți vizita pe tot parcursul anului, dar, ca orice țară mediteraneană, există câteva lucruri de știut înainte să pleci. Lunile de vară sunt de departe cele mai aglomerate, începând din iunie și până la mijlocul lui septembrie, aducând vreme caldă și uscată. Temperaturile pot ajunge până la 40°C pe continent, ceea ce face zilele perfecte pentru plajă, dar poate fi incomod pentru plimbările prin oraș.

Pe insule, temperaturile medii variază între 23 și 27°C, iar deși vor fi zile toride, brizele oceanice te vor răcori. Lunile de iarnă, din noiembrie până în februarie, aduc vreme rece și umedă, în special în partea de nord a țării.

Sezonul de vârf cade între iulie și august și mulți europeni se îndreaptă spre insule pentru a se bucura de vară, plajele imaculate și viața de noapte intensă. Temperaturile sunt ridicate în această perioadă, dar media este de aproximativ 25°C, iar brizele de pe coastă fac aerul plăcut pe insule. Totuși, plajele sunt pline în toate zonele țării în acest timp, iar prețurile pentru cazare și mâncare cresc foarte mult în aceste două luni.

Sezonul de tranziție este între mijlocul lui aprilie și iunie și între mijlocul lui septembrie și octombrie. Acestea sunt cele mai bune luni pentru a călători în Grecia, indiferent ce zonă dorești să explorezi. În plus, majoritatea stațiunilor sunt încă deschise și mult mai ieftine decât în vârf de sezon. Vei avea și mai mult spațiu să te bucuri când vizitezi ruinele antice, te relaxezi pe plaje sau faci drumeții pe munte, conform tourhero.

Sezonul scăzut, între noiembrie și martie, aduce vreme rece și umedă, cu ninsori uneori în nord. Deși această perioadă poate aduce oferte bune pentru călătorii, multe stațiuni insulare și afaceri de pe continent se închid în această perioadă. Zborurile, feriboturile și serviciile de taxi funcționează mai rar, așa că este bine să te informezi înainte de a călători în zonă.

Lunile de iarnă sunt un perfecte pentru a te bucura de regiunile nordice ale țării, unde există stațiuni de schi și munți pentru drumeții. Chiar și în lunile mai răcoroase, vremea este relativ blândă și oferă condiții bune pentru excursii în Munții Olimp.

Cum funcționează transportul cu feribotul în Grecia

Rețeaua de feriboturi din Grecia este bine dezvoltată și oferă mai multe opțiuni de transport, în funcție de traseu, buget și timpul pe care îl ai la dispoziție.

Feriboturile convenționale sunt cele mai mari și mai spațioase nave, putând transporta atât pasageri, cât și autoturisme. Sunt o alegere excelentă pentru călătoriile mai lungi, oferind mai mult confort și facilități la bord.

Feriboturile de mare viteză reprezintă soluția ideală pentru cei care vor să ajungă rapid dintr-o insulă în alta. Acestea reduc semnificativ durata călătoriei și sunt preferate de turiștii care își doresc să exploreze cât mai multe destinații într-un timp scurt.

Catamaranele și feriboturile de dimensiuni mai mici asigură legături rapide între insulele apropiate și porturile mai puțin accesibile. Aceste ambarcațiuni sunt eficiente pentru traseele scurte, însă pot fi mai sensibile la condițiile meteo. În zilele cu vânt puternic sau mare agitată, călătoria poate deveni mai puțin confortabilă, mai ales pentru persoanele predispuse la rău de mare.

Top obiective turistice în Grecia - orașe

Atena

Considerată în mare parte leagănul civilizației occidentale, străvechea cetate a Atenei este un vis devenit realitate pentru pasionații de istorie. Este unul dintre cele mai vechi orașe din lume și a stat la baza unuia dintre cele mai influente imperii din istorie. De-a lungul secolelor, Atena a trecut prin numeroase transformări, lucru evident în monumentele impresionante din epocile clasică, romană și bizantină. Iar peste toate tronează iconica Acropolă – o amintire grandioasă a istoriei epice și moștenirii culturale a Greciei. Acropola găzduiește Partenonul din secolul al V-lea și Templul lui Zeus Olimpianul. Vizitatorii nu ar trebui să rateze nici o plimbare prin cartierul Plaka, unul dintre cele mai pitorești din oraș.

Delphi

Locul unde se află Delphi a fost, odinioară, casa sanctuarului lui Apollo și a faimosului său oracol. Pentru grecii antici, Delphi era considerat centrul lumii cunoscute. Astăzi, situl inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO este una dintre cele mai importante zone arheologice ale Greciei, adăpostind ruinele unor monumente de mare însemnătate, printre care temple din secolul al IV-lea î.Hr., tezaure, un teatru, un hipodrom și o sală de gimnastică. Doar locația templului antic, cocoțat pe pantele Muntelui Parnassos și cu vedere spre o vale spectaculoasă plină de măslini și chiparoși, merită vizita. Cum Delphi se află la o distanță accesibilă pentru o excursie de o zi din Atena, nu e de mirare că este una dintre cele mai apreciate atracții turistice din Grecia.

Meteora

Mănăstirile din Meteora trebuie văzute ca să poți crede că sunt reale. Situate în centrul țării, peisajul de aici îți oferă mai întâi imaginea unor stânci masive din gresie care se înalță spectaculos din pământ. Apoi, zărești câteva mănăstiri construite parcă imposibil, pe vârfurile acestor coloși de piatră. Aceste mănăstiri legendare datează din secolul al XIV-lea și au fost ridicate de călugări care locuiseră anterior în peșterile din zonă. Inițial existau 24, dar doar șase au supraviețuit până în prezent. Izolate de restul lumii și greu accesibile datorită poziției lor aproape de nori, aceste mănăstiri au devenit unele dintre cele mai vizitate locuri din Grecia. Regiunea este recunoscută de UNESCO atât pentru frumusețea naturală, cât și pentru valoarea artistică – mănăstirile adăpostesc fresce post-bizantine.

Salonic

Fost oraș „co-imperial” al Imperiului Bizantin alături de Constantinopol (actualul Istanbul), Salonic este astăzi o metropolă modernă grecească în care istoria și cultura coexistă armonios. Poți face o adevărată călătorie în timp plimbându-te pe lângă zidurile bizantine ale orașului, admirând Arcul lui Galerius din secolul al IV-lea sau explorând ruinele forumului roman. Iar dacă vrei să simți pulsul Greciei de azi, fă o plimbare de-a lungul falezei animate, unde barurile moderne cu cocktailuri se îmbină cu spațiile verzi și grădinile publice. Salonic este și un punct excelent de plecare pentru a explora plajele cu nisip fin și peisajele montane spectaculoase din regiunea nordică Halkidiki.

Rodos

O vizită în Rodos înseamnă o adevărată plimbare prin Antichitate. Insula este atât de bogată în istorie și în monumente celebre, încât a fost inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO încă din 1988. Printre obiectivele de neratat se numără fortăreața venețiană Kritina, ce datează din secolul al XVI-lea, dar și faimosul Colos din Rodos, o statuie înaltă de 30 de metri dedicată zeului Soare, Helios. Totuși, insula nu înseamnă doar istorie. Viața de noapte rivalizează cu cea din Mykonos, iar stațiunile de plajă sunt perfecte pentru iubitorii de soare. Dacă te aventurezi dincolo de Orașul Vechi, vei descoperi golfuri izolate și sate pitorești, ideale pentru cei care caută liniște departe de aglomerația turistică.

Insulele Greciei – cele mai cunoscute destinații de vacanță

Santorini

Grecia are peste 6.000 de insule, așa că nu e de mirare că unele dintre ele se regăsesc printre cele mai populare locuri de vizitat. Iar insula Santorini este aproape întotdeauna în topul celor mai frumoase. Nu este deloc exagerat să o descrii ca fiind una dintre cele mai spectaculoase. Plaje cu nisip negru, vulcani activi și satele albe ca din povești – Oia și Fira – sunt doar câteva dintre atracțiile insulei, care este ideală pentru o vacanță de vară europeană.

Mykonos

Cunoscută printre iubitorii de insule și petrecăreți, insula Mykonos este una dintre cele mai vizitate din Grecia. Aici găsești o mulțime de baruri moderne, restaurante elegante și cluburi pline de viață – perfecte pentru cei care vor distracție în stil Ibiza sau rafinament în stil St. Tropez. Plajele superbe ale insulei sunt un magnet pentru amatorii de soare și mare, iar buticurile de haine și bijuterii din orașul principal o transformă într-un loc ideal pentru pasionații de shopping.

Corfu

Parte a Insulelor Ionice, situată în nord-vestul Greciei continentale, Corfu se remarcă prin dealurile sale stâncoase, interiorul montan și țărmul accidentat scăldat de Marea Ionică. Este considerată cea mai verde insulă a Greciei și o destinație excelentă pentru pasionații de drumeții. Traseul faimos Corfu Trail leagă orașele și satele de-a lungul întregii insule. Capitala, Corfu Town, te întâmpină cu străzi mărginită de case venețiene în nuanțe pastelate și taverne unde poți savura preparate tradiționale precum sofrito (vită feliată fin, gătită într-un sos de vin alb și usturoi) sau pește proaspăt prăjit cu sos picant.

Creta

Cea mai mare dintre insulele Greciei, Creta este un paradis pentru iubitorii de natură datorită cheilor Samaria. Situate în Parcul Național Samaria, aceste chei impunătoare cu faleze abrupte, canioane șerpuitoare și păduri luxuriante oferă un cadru spectaculos pentru drumeții. Creta este și cea mai potrivită insulă grecească pentru pasionații de istorie, având numeroase situri arheologice, printre care celebrul Palat din Knossos, ce datează din perioada civilizației minoice.

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