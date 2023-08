Obiective de neratat în Germania. Ce locuri trebuie să vezi dacă vizitezi orașele germane

Germania are în nord Marea Nordului, Marea Baltică și Danemarca, la vest Țările de Jos, Belgia, Luxemburg și Franța, la sud Elveția și Austria, iar la est Cehia și Polonia. În plus, are granițe maritime comune cu Suedia și Regatul Unit. Are o suprafață de 357.022 km², ceea ce o face a șaptea țară ca mărime din Europa.

Generalități despre Germania

Germania are o populație de 83,2 milioane de locuitori (2020), iar capitala și cel mai mare oraș este Berlin, cu aproximativ 3,3 milioane de locuitori.

Limba oficială este germana (germana standard, germană: Hochdeutsch), o varietate de dialecte germane sunt vorbite în anumite regiuni. Mai mult de 50% dintre germani vorbesc engleza ca a doua limbă.

O treime din teritoriul Germaniei este încă acoperit de păduri și zone împădurite.

65% dintre autostrăzile din Germania (Autobahn, cum le numesc germanii) nu au o limită de viteză impusă. Totuși, acestea au o limită de viteză recomandată, de 130 km/h.

Majoritatea universităților publice germane oferă o educație de înaltă calitate, cu taxe de școlarizare reduse sau fără costuri, în afară de taxele administrative.

În Germania existau cândva peste 20.000 de castele. Cu toate acestea, 60% dintre ele sunt în ruină.

În Germania există aproximativ 1.500 de fabrici de bere, cu peste 7.000 de tipuri de bere disponibile.

Dragostea germanilor pentru bere este exprimată și prin zicala populară „Durst wird durch Bier erst schön”, care se traduce prin „Setea este frumoasă doar atunci când este însoțită de bere”.

Berlinul este de nouă ori mai mare decât Parisul și are mai multe poduri decât Veneția, cu 1.700 de poduri în Berlin și 409 poduri în Veneția.

Germania este compusă din șaisprezece landuri federale. Fiecare land este împărțit în districte administrative (Kreis sau Landkreis), dintre care 294 sunt districte rurale și 102 sunt districte urbane.

Bavaria este cel mai mare land, cu 70.550,19 km².

Germania este una dintre cele mai dens populate țări din lume, cu 77% din populație trăind în zone populate.

Germania este unul dintre cei mai mari producători de automobile din lume. A vândut 3,4 milioane de mașini în 2011. VW Golf a fost una dintre cele mai bine vândute mașini din 1981, iar în 2012 a vândut peste 240.702 Golf-uri în întreaga Europă.

În 2013, cele mai bine vândute mărci de mașini în Germania au fost Volkswagen, Mercedes, Audi și BMW.

Prima revistă văzută vreodată a fost lansată în 1663 în Germania, numită „Erbauliche Monaths-Unterredungen”, inițiată de un poet și teolog pe nume Johann Rist.

Germania a fost prima țară din lume care a adoptat ora de vară. Acest lucru a avut loc la 30 aprilie 1916, în mijlocul Primului Război Mondial.

Germana este a cincea cea mai răspândită limbă de predare la nivel mondial.

Germana rămâne limba cu cei mai mulți vorbitori nativi din Europa, cu aproximativ 100 de milioane de vorbitori nativi, după rusă, cu 120 de milioane de vorbitori nativi. Germana este limba oficială în Germania, Elveția, Austria, Belgia, Luxemburg și Liechtenstein.

Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft este cel mai lung cuvânt care a fost publicat. Acesta are 79 de litere.

Există 35 de dialecte ale limbii germane.

În Germania există peste 300 de tipuri de pâine, peste 1.200 de tipuri de prăjituri și peste 1.000 de tipuri de cârnați.

În Bavaria, berea este considerată oficial un aliment.

Fumatul este interzis în locurile publice, cu unele excepții în câteva state.

Germania se află printre primele zece țări care consumă cea mai multă bere.

Cel mai mare festival al berii din lume este Oktoberfest din Munchen, Bavaria, unde dimensiunea paharului de bere nu este de 500 ml, ci de un litru întreg.

Cum ajungi din România în Germania

Cea mai simplă metodă de a ajunge din România în Germania este să zbori. Există numeroase zboruri directe low-cost spre aeroporturile din principalele orașe germane precum Munchen, Berlin, Hamburg, Koln, Dusseldorf, Frankurt, etc.

Altă variantă este cu mașina personală, însă drumul este destul de lung. Din București până în Berlin sunt 1.700 de km, pe care îi parcurgi în aproximativ 18 ore, în funcție de opririle pe care le faci și felul în care conduci.

Există autocare ce au curse regulate spre marile orașe din Germania. La fel, călătoria este una destul de lungă.

Principalele aeroporturi din Germania

Aeroportul Frankfurt (FRA)

Situat în orașul Frankfurt, aeroportul din Frankfurt este cel mai mare din Germania și al patrulea cel mai aglomerat din Europa, având peste 50 de milioane de pasageri în 2021. Acesta servește drept hub pentru Lufthansa și oferă zboruri directe către destinații din întreaga lume.

Aeroportul München (MUC)

Aeroportul din Munchen este al doilea ca mărime din Germania și al șaptelea cel mai aglomerat din Europa, cu peste 25 de milioane de pasageri în 2021. Acesta servește drept hub pentru companii aeriene precum Lufthansa și Eurowings și oferă o gamă largă de zboruri internaționale și interne.

Aeroportul Berlin Brandenburg (BER)

Situat chiar în afara Berlinului, aeroportul Berlin Brandenburg a fost deschis în 2020 și a devenit rapid al treilea cel mai aglomerat aeroport din Germania. Acesta gestionează peste 20 de milioane de pasageri pe an și servește drept hub pentru companii aeriene precum EasyJet și Ryanair, scrie myflyright.

Aeroportul Düsseldorf (DUS)

Aeroportul Düsseldorf este al patrulea cel mai aglomerat din Germania, cu peste 17 milioane de pasageri în 2021. Acesta servește drept hub pentru Eurowings și oferă zboruri către destinații din întreaga Europă și din afara acesteia.

Top 10 obiective turistice în Germania

Germania are atracții uimitoare de oferit turiștilor, inclusiv palate și castele elegante, râuri, Alpi întinși și catedrale medievale.

Muzeele și galeriile contemporane care prezintă istoria complexă a țării sunt, de asemenea, atracții turistice de top în Germania.

Cu o listă imensă de atracții care trebuie văzute în Germania, poate fi greu să te decizi ce să vezi mai întâi.

Palatul și grădinile Sanssouci din Potsdam



Shutterstock

Palatul și Grădinile Sanssouci au intrat în Patrimoniul Mondial UNESCO în 1990, dar înainte de asta, a fost un palat de vară pentru regele Frederic al Prusiei între 1740 și 1786. În prezent, nu este doar un palat vechi, ci și un sanctuar prețios, cu o priveliște amplă și frumoasă asupra orașului Potsdam.

Vizitatorii îl plasează printre atracțiile turistice de top datorită fântânilor sale maiestuoase, terenurilor bine întreținute, grădinilor rafinate și celor aproximativ 1000 de sculpturi frumoase. Turiștii sunt liberi să se plimbe prin grădinile uluitoare ale parcului.

Poarta Brandenburg (Brandenburger Tor) din Berlin



Shutterstock

Poarta Brandenburg din Berlin este una dintre cele mai populare atracții turistice din Germania și simbolizează reconsolidarea Germaniei. Carl Gotthard Langhans a dezvăluit proiectul porții, construită pentru a comemora pierderea Franței în fața Prusiei.

Are o înălțime de 60 de metri, cu o parte în care se află statuile liderilor prusaci și o altă parte care a fost un auditoriu pentru rostirea discursurilor în perioada războiului.

Poarta Brandenburg reprezintă pacea, puterea și unitatea între țări, iar fiecare dintre laturile sale prezintă țările care au guvernat cândva Germania.

Catedrala din Köln



Shutterstock

Această catedrală în stil gotic a religiei romano-catolice se află în centrul orașului tradițional Köln din Germania. Ea adăpostește rămășițele a trei regi transferați de împăratul Carol cel Mare la Köln în anul 800 d.Hr.

Cunoscută și sub numele de Catedrala Sfântul Petru și Sfânta Maria, această catedrală figurează printre cele mai vizitate atracții turistice din Germania.

Catedrala din Köln deține informații istorice bogate despre revoluția religioasă din secolul al XII-lea, deoarece a fost construită după ce arhiepiscopul Konrad von Hochstaden a ordonat construirea de biserici mari pentru a înlocui micile biserici parohiale.

A fost construită după ce o altă biserică din aceeași locație a fost demolată. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a fost de asemenea demolată, dar ulterior a fost reconstruită din materialele de construcție recuperate de la o altă biserică prăbușită.

Castelul Neuschwanstein din Bavaria



Shutterstock

Castelul Neuschwanstein, așezat pe un deal stâncos, cu o arhitectură romanică din secolul al XIX-lea, este cea mai vizitată atracție din Germania.

Acest palat se află deasupra satului Hohenschwangau, în apropiere de Fussen, un oraș din sud-vestul Bavariei. A fost comandat de Ludovic al II-lea al Bavariei în onoarea lui Richard Wagner și a fost, de asemenea, un centru de retragere.

Turiștii au început să îl viziteze în 1886, după moartea regelui, iar până în prezent, a atras peste 60 de milioane de persoane.

Printre atracțiile de top din Germania, Castelul Neuschwanstein a fost prezentat în numeroase filme de cinema: Războiul Stelelor Episodul 2-Atacul clonelor, Marea cursă, Rangerul singuratic și Chitty Chitty Bang Bang, printre altele.

Rezidența din München, în Bavaria



Shutterstock

München Residenz a fost proiectată de Domenico dell'Allio și construită între anii 1468 și 1574. Anterior, a fost locuită de monarhii bavarezi din Casa Wittelsbach.

A devenit muzeu în 1905, după ce regele în funcție, Ludovic al II-lea, a fost răsturnat de Otto von Bismarck. Residenz prezintă o arhitectură italiană și este un punct de reper cultural de top în Germania.

Turiștii se înghesuie aici pentru a vedea cele patru aripi magnifice ale monumentului care înconjoară o curte interioară cu numeroase și frumoase încăperi ceremoniale. Vizitatorii pot vedea câteva săli ale tronului, biblioteci și o rafinată sală de banchet.

Cascada Rinului din Schaffhausen



Shutterstock

Cascadele Rinului se găsesc în Schaffhausen, un oraș renumit pentru podurile sale spectaculoase, lângă granița cu Germania. Acestea sunt cele mai mari cascade din Europa și fac parte din cele mai impresionante atracții turistice naturale din Germania.

Vizitatorii sunt întotdeauna impresionați de această minune naturală, cu un debit mediu de 600 m³/s, 2/3 din cel al Cascadei Niagara din SUA.

Deși Cascadele Rinului se află în Elveția, vizitatorii pot accesa cu ușurință această frumusețe naturală spectaculoasă de la granița cu Germania.

Vizitatorii Cascadei Rinului pot sta la înălțime deasupra cascadei și au ocazia să audă vibrația și vuietul valurilor. De asemenea, ei pot experimenta frumoasele plimbări cu barca până la bazinul Cascadei Rinului, castelele din apropiere și stânca magnifică din centrul cascadei.

Grădina zoologică Hellabrunn din München



Grădina zoologică Hellabrunn este renumită pentru numeroasele sale animale, pentru exponatele excelente și pentru alte atracții turistice. Această grădină zoologică găzduiește cel mai mare acvariu din întreaga Germanie, o secțiune de fluturi cu numeroase specii de fluturi și o secțiune de plimbare cu păsări care plutesc pe umerii vizitatorilor.

Grădina zoologică Hellabrunn din München este destinația turistică perfectă pentru vizitatorii care călătoresc cu copii și cărora le place să vadă diferite tipuri de animale.

Castelul din Nürnberg



Shutterstock

Castelul Nürnberg este un castel vechi situat în Nürnberg, Bavaria, Germania. Se găsește pe un deal cunoscut sub numele de Dealul Castelului, care se află în fața centrului istoric din Nürnberg.

Castelul a suferit mai multe modificări înainte de a ajunge la dimensiunea sa actuală în 1873. La ultima modificare, regele Ludovic al II-lea al Bavariei a adăugat o zonă exterioară cu aproximativ 20 de camere și patru turnuri.

În prezent, Castelul din Nürnberg găzduiește numeroase muzee și se află pe lista atracțiilor turistice din Germania. Din castel face parte și Muzeul Temniței, o cameră de tortură care prezintă toate instrumentele de pedeapsă folosite în perioada Evului Mediu în Europa Centrală, scrie welcome-center-germany.

Castelul Hohenzollern



Shutterstock

Castelul Hohenzollern, din Hechingen, un oraș din sud-vestul Germaniei, a fost construit în secolul al XII-lea și are o arhitectură de inspirație romană. În cei 800 de ani de existență, castelul a găzduit numeroase familii. La un moment dat, a fost casa familiei Hohenzollern, care a dăruit numele său familiei regale germane.

În prezent, vizitatorii pot vizita castelul devenit muzeu, care oferă tururi complete pe tot parcursul anului, cu excepția sezonului de Crăciun și de Anul Nou. Muzeul are numeroase artefacte, inclusiv picturi și tapiserii rafinate care prezintă diverse scenarii biblice.

Muzeul Național German din Nürnberg



Muzeul Național German din Nürnberg este un muzeu de top care prezintă trei teme în colecția sa. Vizitatorii pot avea acces la exponate arheologice, la studii de etnologie și la exponate din Evul Mediu și începutul epocii moderne. De asemenea, turiștii pot experimenta numeroase expoziții în funcție de perioada anului.

Obiective naturale în Germania

Minunata țară are o mulțime de lucruri de oferit când vine vorba despre natură. De la lacuri cu priveliști care îți taie respirația, până la munți și văi desprinse parcă din basme.

Lacul Hintersee

Shutterstock

La doar câțiva kilometri de granița cu Austria, lacul Hintersee este una dintre cele mai frumoase minuni naturale din Germania. În timpul șederii în Bavaria, nu uita să vizitezi lacurile Hintersee și Königssee. Aceste lacuri, cu o adâncime de aproape 200 m, au un albastru captivant.

Dacă ajungi acolo vara sau toamna, nu rata priveliștea vacilor care traversează cu barca. Acestea sunt transportate de la un capăt la altul al lacului pentru a paște cea mai bună și mai gustoasă iarbă din Germania.

Podul Diavolului

Shutterstock

Acest incredibil pod de piatră este supranumit "Podul Diavolului". Oamenii vor parcurge uneori mii de kilometri pentru a veni să vadă acest pod. Este situat în mijlocul unei păduri malefice, într-o zonă demilitarizată, într-o zonă radioactivă sau într-un vechi cimitir de vrăjitoare?

Nu chiar, acest pod se află în mijlocul "Azaleen - und Rhododendronpark Kromlau", parcul de azalee și rododendroni din Kromlau, un orășel fermecător de lângă granița cu Polonia.

Podul Bastei

Shutterstock

Situat la est de foarte frumosul oraș Dresda, Parcul Național Elveția Saxonă este una dintre bijuteriile ascunse ale Germaniei. Aceste formațiuni stâncoase incredibile, numite „Bastei”, atrag în fiecare an călătorii care urmăresc destinații unice. Acest peisaj este rezultatul natural al eroziunii apei de-a lungul mileniilor.

Simțind interesul turistic al acestui sit, deja râvnit de pictori în secolul al XIX-lea, autoritățile au construit un pod de piatră care traversează formațiunile stâncoase.

Schrecksee

Shutterstock

La granița cu Austria, Schrecksee este un lac magnific situat la o altitudine de aproape 2000 de metri, în sublima regiune a Bavariei. Schrecksee este cu siguranță unul dintre cele mai frumoase lacuri din Bavaria, un loc încă puțin cunoscut publicului larg, dar popular printre pasionații de drumeții.

Lacul Eibsee

Acest lac incredibil, care este adesea învăluit de ceață dimineața, se află la o scurtă distanță cu mașina de Garmisch Partenkirchen, una dintre cele mai bune stațiuni de schi din Germania. Lacul Eibsee se află la poalele unuia dintre cei mai înalți munți din Germania, Zugspitze (aproape 3000 m).

Blauthof

Dacă ai fost în Croația, poate ai văzut Izvorul Glavas, una dintre minunile naturii din Croația, cu același albastru intens. Blautopf, deși este mai puțin adânc (21 m față de 130 m pentru izvorul Glavas din Croația), este la fel de impresionant și la fel de frumos.

Situat la nord de micul oraș Blauberen, în apropierea școlii „Klauster Blauberen”, acest izvor captivant de un albastru intens poate fi observat în orice moment al anului.

Berlin - cele mai spectaculoase obiective turistice

Reichstag și cupola de sticlă



Shutterstock

Când s-a luat decizia de a muta guvernul federal la Berlin, clădirea Reichstagului a revenit la viață. De atunci, clădirea a fost complet modernizată, iar vizitatorii de astăzi ai Reichstagului pot privi din cupola de sticlă a clădirii pentru a avea o priveliște superbă asupra agitației din oraș.

În apropierea Reichstagului se află, de asemenea, o serie de clădiri guvernamentale, de exemplu Bundeskanzleramt (Cancelaria Federală) și Poarta Brandenburg.

Poarta Brandenburg

Fără îndoială, Poarta Brandenburg este atracția emblematică a Berlinului. Construită în 1791, aceasta a fost doar una dintre numeroasele porți vechi din jurul orașului Berlin, care, la acea vreme, era încă de o mărime controlabilă.

La poalele porții a fost amenajată decorativa Pariser Platz, care adăpostește acum multe dintre clădirile importante ale orașului.

Turnul de televiziune din Berlin

Shutterstock

Turnul Televiziunii din Berlin, cunoscut de localnici sub numele de Fernsehturm și recunoscut instantaneu de la distanță, se detașează de linia orizontului la 368 de metri, ceea ce îl face cea mai înaltă clădire și de departe cea mai înaltă atracție turistică din Berlin. Construit în anii 1960, vizitatorii turnului se pot bucura de o panoramă unică de 360° a orașului.

Munchen - obiective turistice

München este un oraș vibrant din Germania, cunoscut pentru istoria sa bogată, cultura și arhitectura sa frumoasă.

Marienplatz

Shutterstock

Piața centrală a Münchenului, Marienplatz, este înconjurată de clădiri istorice, inclusiv Noua Primărie (Neues Rathaus), cu faimosul său Glockenspiel.

Glockenspiel prezintă un spectacol de mai multe ori pe zi, atrăgând mulțimile.

Palatul Nymphenburg

Shutterstock

Acest palat uimitor este o capodoperă a arhitecturii baroce și a fost reședința de vară a monarhilor bavarezi. Palatul are grădini frumoase, camere opulente și mai multe muzee, inclusiv Marstallmuseum și Muzeul de Porțelan Nymphenburg.

Frauenkirche: Catedrala Sfintei noastre Doamne

Shutterstock

Frauenkirche este un simbol iconic al orașului München. Turnurile sale gemene domină orizontul orașului. De asemenea, vizitatorii pot urca în turnul sudic pentru a se bucura de vederi panoramice ale orașului.

Grădina Engleză (Englischer Garten)

Unul dintre cele mai mari parcuri urbane din lume, Grădina Engleză este o oază de liniște în inima orașului München. Este un loc minunat pentru a te relaxa, pentru a te plimba sau chiar pentru a urmări surferii care se cațără pe valul artificial de la Eisbachwelle.

Obiective turistice Germania - Baden Wurttemberg

Shutterstock

Baden-Württemberg este un land divers și pitoresc din Germania, cunoscut pentru orașele sale fermecătoare, peisajele frumoase și patrimoniul cultural bogat.

Heidelberg

Acest oraș romantic este renumit pentru universitatea sa istorică, pentru frumosul castel Heidelberg și pentru fermecătorul său oraș vechi.

Pădurea Neagră (Schwarzwald)

Cunoscută pentru pădurile sale dense, satele fermecătoare și ceasurile cu cuc, Pădurea Neagră este o destinație populară pentru activități în aer liber, drumeții și explorarea culturii tradiționale germane.

Stuttgart

Capitala landului Baden-Württemberg, Stuttgart oferă un amestec de atracții culturale, cum ar fi Muzeul Mercedes-Benz, Galeria de Stat (Staatsgalerie) și Grădina Zoologică și Botanică Wilhelma.

Freiburg im Breisgau

Acest oraș vibrant este renumit pentru catedrala sa gotică, Freiburg Minster, precum și pentru frumosul său oraș vechi, piețele istorice și atmosfera studențească plină de viață.

Lacul Constance (Bodensee)

Împărțit cu Austria și Elveția, Lacul Constance este o destinație pitorească, cu orașe fermecătoare pe malul lacului, peisaje frumoase și oportunități pentru activități acvatice.

Frankfurt obiective turistice

Shutterstock

Frankfurt, centrul financiar și cultural al Germaniei, oferă un amestec de arhitectură modernă, situri istorice și experiențe culturale vibrante.

Römer

Römer este primăria istorică a orașului Frankfurt și un simbol al orașului. Este alcătuit dintr-un complex de clădiri medievale cu o fațadă în trepte distinctivă și este situat în inima orașului vechi.

Shutterstock

Catedrala Sfântul Bartolomeu (Frankfurter Dom)

Această catedrală gotică uimitoare este una dintre cele mai importante biserici din Frankfurt. Turla sa impunătoare oferă priveliști superbe asupra orașului.

Shutterstock

Palmengarten

Palmengarten este o grădină botanică ce prezintă o mare varietate de plante din întreaga lume. Este o oază de liniște în care poți explora diverse peisaje și grădini tematice.

Muzeul Städel

Unul dintre cele mai importante muzee de artă din Germania, Muzeul Städel găzduiește o colecție impresionantă de artă europeană din Evul Mediu până în epoca modernă, inclusiv lucrări ale unor artiști renumiți.

Turnul Principal

Un zgârie-nori emblematic, Turnul Principal oferă o punte de observație cu vedere panoramică la orizontul orașului Frankfurt și la zona înconjurătoare.

Casa și Muzeul Goethe

Fosta casă a lui Johann Wolfgang von Goethe, unul dintre cei mai faimoși poeți și scriitori germani, este acum un muzeu care prezintă viața și opera sa.

Dortmund - obiective turistice

Shutterstock

Dortmund este un oraș superb situat în Renania de Nord-Westfalia, Germania. Deși este cunoscut pentru moștenirea sa industrială, Dortmund s-a transformat într-o destinație modernă și plină de viață, cu o varietate de atracții.

Signal Iduna Park (Westfalenstadion)

Shutterstock

Pentru pasionații de fotbal, vizitarea Signal Iduna Park, stadionul de casă al Borussiei Dortmund, este o necesitate. Este unul dintre cele mai emblematice stadioane de fotbal din Europa și oferă tururi ghidate care îți oferă informații despre stadion și istoria echipei.â

U-Tower din Dortmund

Shutterstock

Fostă fabrică de bere, Dortmund U-Tower este acum un centru cultural și găzduiește Muzeul Ostwall, care prezintă o colecție impresionantă de artă modernă și contemporană.

Grădina zoologică din Dortmund (Tierpark Dortmund)

Această grădină zoologică găzduiește o gamă variată de animale și oferă un mediu frumos de care se pot bucura familiile și iubitorii de animale.

Lacul Phoenix

Un fost sit industrial transformat în zonă de agrement, Lacul Phoenix oferă oportunități pentru plimbări, ciclism, sporturi nautice și multă relaxare.

Expoziția mondială de lucru DASA

Acest muzeu interactiv se concentrează pe lumea muncii, tehnologie și industrie. Oferă expoziții practice și informații despre diverse profesii și industrii.

Orice ai alege să vizitezi în Germania, asigură-te că îți iei timp pentru tine pentru a te relaxa și a te bucura de toate minunățiile acestei țări. Nu uita să guști din faimoșii cârnați germani și să te bucuri pe îndelete de o bere.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 27-08-2023 18:36