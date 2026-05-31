Cât trebuie să fie valabil pașaportul pentru călătorii. Regula care îți poate anula vacanța

Valabilitatea pașaportului este la fel de importantă ca biletul de avion. Multe țări îți refuză intrarea dacă documentul expiră curând, așa că este foarte important să verifici regulile înainte de a pleca la drum.

În multe destinații, inclusiv în afara Uniunii Europene, există reguli stricte privind perioada minimă de valabilitate rămasă, iar nerespectarea lor poate duce la refuzul îmbarcării sau chiar la anularea călătoriei. Care este regula celor 3 și 6 luni, explicată simplu Mulți oameni cred că este suficient ca pașaportul să fie valabil în ziua plecării. În realitate, foarte multe țări cer ca documentul să rămână valabil și după terminarea vacanței. Așa au apărut celebrele reguli de „3 luni” și „6 luni”, care îi încurcă pe mulți turiști înainte de călătorie. Regula celor 3 luni în Europa și Spațiul Schengen În Uniunea Europeană și în Spațiul Schengen, cetățenii români pot călători în baza cărții de identitate valabile, fără a fi necesar pașaportul în majoritatea situațiilor. În cazul în care este utilizat pașaportul, se aplică regula generală Schengen potrivit căreia documentul de călătorie trebuie să fie valabil cel puțin trei luni după data estimată a părăsirii spațiului Schengen și să fi fost emis în ultimii zece ani. În afara Uniunii Europene, condițiile de intrare diferă de la stat la stat, fiecare țară stabilind propriile reguli privind valabilitatea documentelor de călătorie. În multe destinații din afara Europei, este solicitat ca pașaportul să aibă o valabilitate de cel puțin șase luni la momentul intrării sau pe durata șederii, însă această cerință nu este una universală. Citește și Ikaria, insula grecească a longevității. Care este secretul vieții fără stres al localnicilor Există și excepții importante. Turcia, de exemplu, solicită ca pașaportul să fie valabil cel puțin 150 de zile la intrare, în conformitate cu durata permisă de ședere de până la 90 de zile pentru cetățenii români. În Regatul Unit, documentul de călătorie trebuie să fie valabil pe întreaga durată a șederii, fără o cerință fixă de valabilitate suplimentară. În Canada și Statele Unite, pașaportul trebuie să acopere perioada sejurului autorizat, fiind recomandată însă o marjă suplimentară de valabilitate pentru a evita eventuale dificultăți la îmbarcare sau la intrare. Nu există o regulă unică valabilă la nivel global, iar condițiile de călătorie trebuie verificate în funcție de destinație, întrucât acestea pot varia semnificativ și se pot modifica în timp. Țări care cer o anumită valabilitate a pașaportului Atunci când pleci în străinătate, nu este suficient ca pașaportul să fie doar „încă valabil”. Multe țări au reguli clare legate de perioada minimă de valabilitate rămasă în momentul intrării. În unele state sunt suficiente câteva luni, iar în altele pașaportul trebuie să acopere întreaga perioadă a vacanței. Din acest motiv, este foarte important să verifici regulile înainte să cumperi biletele sau să faci check-in-ul. În statele din Spațiul Schengen, regula generală spune că pașaportul trebuie să fie valabil încă minimum 3 luni după data la care părăsești zona Schengen. Această regulă se aplică în special turiștilor din afara Uniunii Europene care intră în spațiul european, conform Europa.eu.

Marea Britanie Pentru Marea Britanie, pașaportul trebuie să fie valabil pe toată perioada șederii. Asta înseamnă că documentul nu trebuie să expire înainte să te întorci din călătorie. Statele Unite În cazul Statelor Unite, regula folosită în practică este ca pașaportul să fie valabil încă aproximativ 6 luni după data planificată a plecării din SUA. Chiar dacă există și excepții în anumite situații, recomandarea generală este să ai cel puțin 6 luni de valabilitate rămase. Canada Canada cere ca pașaportul să fie valabil pe întreaga perioadă a șederii. Dacă documentul expiră în timpul vacanței, pot apărea probleme inclusiv la obținerea autorizației electronice de călătorie sau a vizei. Turcia Turcia are una dintre cele mai cunoscute reguli legate de valabilitatea pașaportului. Documentul trebuie să fie valabil cu cel puțin 60 de zile peste perioada permisă de ședere. De exemplu, pentru o ședere de 90 de zile, pașaportul trebuie să mai fie valabil încă 60 de zile după aceea, adică aproximativ 150 de zile în total. Din acest motiv, mulți recomandă să ai minimum 6 luni de valabilitate rămase înainte de plecare. Egipt Pentru Egipt, pașaportul trebuie să fie valabil cel puțin 6 luni de la data întoarcerii din vacanță. Această regulă este importantă mai ales pentru turiștii care obțin viza la sosire sau online. Emiratele Arabe Unite Pentru Emiratele Arabe Unite, pașaportul trebuie să fie valabil minimum 6 luni de la data intrării. Poți călători dacă pașaportul expiră în timpul vacanței? În cele mai multe cazuri, răspunsul este nu. Majoritatea țărilor nu permit intrarea dacă pașaportul expiră înainte ca vacanța sau perioada de ședere să se termine. Chiar dacă documentul este încă valabil în ziua plecării din România, asta nu înseamnă automat că vei putea intra în țara de destinație. Poliția de Frontieră din România permite ieșirea din țară atât timp cât pașaportul este valabil în momentul plecării. Problema apare însă după ce ajungi la destinație. De acolo se aplică regulile țării în care călătorești, iar multe state cer ca pașaportul să mai fie valabil încă câteva luni după intrare sau după data întoarcerii. Turcia este unul dintre cele mai clare exemple. Dacă mergi într-o vacanță în Turcia, iar pașaportul expiră peste două săptămâni, autoritățile turce te pot refuza la intrare. Asta pentru că regulile lor cer ca documentul să fie valabil încă cel puțin 60 de zile peste perioada permisă de ședere. Practic, chiar dacă poți pleca din România, nu înseamnă că vei fi acceptat la frontieră în țara respectivă. Pașaportul trebuie să acopere legal întreaga perioadă a șederii în țara pe care o vizitezi. Dacă documentul expiră în timpul vacanței sau foarte aproape de data întoarcerii, există riscul să nu fii lăsat să intri în țară. Dacă există orice dubiu legat de valabilitatea pașaportului, cel mai sigur este să îl reînnoiești înainte de călătorie. Poliția de Frontieră recomandă clar ca persoanele care pleacă în străinătate să își facă un nou pașaport dacă perioada vacanței depășește data de expirare a documentului actual.

Cum verifici corect valabilitatea pașaportului înainte de vacanță Mulți turiști verifică doar dacă pașaportul este „încă bun”, însă asta nu este suficient. În multe țări contează și câte luni de valabilitate mai are documentul după data călătoriei. O simplă neatenție poate duce la refuzul îmbarcării sau chiar la interzicerea intrării în țara unde mergi. Din acest motiv, este important să faci câteva verificări simple înainte de plecare. Verifică atent data de expirare Primul pas este să te uiți cu atenție la data de expirare trecută în pașaport. Dacă documentul expiră în mai puțin de 3 sau 6 luni de la data plecării, pot apărea probleme, în funcție de regulile țării în care călătorești. Multe persoane descoperă abia în aeroport că pașaportul nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru intrare. Calculează perioada cerută de țara unde mergi Fiecare stat are propriile reguli privind valabilitatea minimă a pașaportului. Unele țări cer încă 3 luni de valabilitate după terminarea vacanței, iar altele cer 6 luni. De exemplu, dacă pleci în Egipt pe 1 iulie 2026 și regula este de 6 luni, pașaportul ar trebui să fie valabil cel puțin până pe 1 ianuarie 2027. În Spațiul Schengen, regula folosită frecvent este cea a celor 3 luni după ieșirea din zonă. Verifică informațiile doar din surse oficiale Regulile de intrare se pot schimba rapid, iar informațiile de pe forumuri sau rețele sociale pot fi greșite sau depășite. Cel mai sigur este să verifici informațiile direct pe: · site-ul Ministerului Afacerilor Externe · pagina ambasadei sau consulatului țării respective · site-urile oficiale ale guvernelor · platformele oficiale de călătorie Și Poliția de Frontieră din România oferă informații importante despre condițiile de ieșire din țară. Conform legii, poți ieși din România dacă pașaportul este valabil în ziua plecării. Totuși, asta nu garantează că vei fi acceptat și în țara unde mergi. Dacă documentul expiră prea curând, autoritățile străine îți pot refuza intrarea. De aceea, este riscant să pleci într-o vacanță atunci când pașaportul este aproape de expirare. Dacă observi că documentul nu îndeplinește condițiile cerute, există câteva soluții. Cea mai sigură variantă este să faci un nou pașaport înainte de călătorie. Cererea se depune la Serviciul Public de Pașapoarte, iar procedura normală poate dura câteva săptămâni. În anumite situații există și opțiuni mai rapide, contra cost. Pentru urgențe, cum ar fi o problemă medicală în familie sau o plecare iminentă, poate fi solicitat un pașaport temporar. Acesta are o valabilitate mai scurtă, de regulă un an. Verifică și numărul de pagini libere Unele state nu se uită doar la perioada de valabilitate. Dacă pașaportul este plin de ștampile pot apărea probleme chiar dacă documentul este încă valabil.

