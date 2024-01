Atracții turistice în Norvegia‎. Locuri de vizitat și obiective pe care nu trebuie să le ratezi în țara fiordurilor | FOTO

Regatul Norvegiei este o națiune suverană situată în peninsula scandinavă din nordul Europei. Este destul de ușor de identificat pe hartă. Norvegia este cunoscută pentru linia sa de coastă ce se întinde din Suedia în jurul munților sudici și centrali și până la granița cu Rusia. Danemarca, Norvegia și Suedia alcătuiesc împreună Scandinavia, în timp ce țările scandinave plus Finlanda și Islanda sunt cunoscute colectiv sub numele de țările nordice.

Scandinavia este caracterizată de o moștenire și o cultură nord-germanică comună, precum și de un set de limbi care sunt, în mare măsură, inteligibile între ele. Limbile sunt atât de asemănătoare încât unii lingviști susțin că norvegiana, suedeza și daneza sunt de fapt doar variante puternice ale unei limbi scandinave standard.

Curiozități despre Norvegia

Norvegia este una dintre țările avansate și prospere din punct de vedere economic din lume, cu volume mari de exporturi de petrol și gaze. An de an, se situează pe primul loc în clasamentul celor mai bune țări în care să locuiești. Există multe lucruri interesante de făcut în Norvegia, motiv pentru care milioane de turiști vizitează această țară fascinantă în fiecare an.

Capitala norvegiană, Oslo, este, din 1901, aproape în fiecare an, locul unde se acordă Premiul Nobel pentru promovarea păcii în lume.

Un fapt interesant despre Oslo: începând din 2020, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat din nou Universității din Oslo. Dar, anterior, locurile de desfășurare a Premiului Nobel pentru Pace au fost Institutul Nobel norvegian, Parlamentul și Primăria din Oslo în perioade diferite. Alte ceremonii de decernare a premiilor au loc în Suedia.

Căprioarele trăiesc pe cel mai mare platou înalt din Europa - Hardangervidda, parcul național al țării. care găzduiește 7.000 de căprioare.

Principala lor hrană este iarba, mușchi, licheni, ierburi, ciuperci și arbuști.

Dar cel mai surprinzător lucru este că renii mănâncă cu plăcere alimentele de origine animală; ei culeg peștele aruncat pe coastă și mănâncă ouăle de păsări.

Regele și familia regală sunt simbolurile națiunii norvegiene. Deși, conform Constituției, acesta are puteri extinse. Acum, acestea sunt limitate la un caracter exclusiv ceremonial.

În cadrul Consiliului, regele are dreptul de a lua decizii la discreția sa, dar Consiliul de Stat controlează cu atenție legalitatea acestor decizii, astfel încât regele nu are un astfel de drept.

În mass-media se cultivă opinia că principalul flux de imigrație în Norvegia este format din refugiați musulmani, dar nu este așa. Cel mai mare grup de vizitatori este, de fapt, cel al suedezilor, balticilor și polonezilor. Aceștia vin aici pentru a munci. Principalul flux de imigranți este reprezentat de vecini - europeni.

Una dintre datele geografice ale Norvegiei este că insula Bouvet este cea mai îndepărtată insulă nelocuită din lume din Oceanul Atlantic de Sud, cu o suprafață de 49 de kilometri pătrați.

În același timp, peste 90% din teritoriul insulei este acoperit de ghețari.

Insula Bouvet este, în esență, partea de suprafață a unui vulcan scut. Partea centrală a insulei este un crater de vulcan stins, plin de gheață. Ultima erupție a avut loc în urmă cu mai bine de 2 mii de ani.

În întreaga lume, Norvegia este renumită nu numai pentru inovația sa, ci și pentru frumusețea și curățenia sa.

Este una dintre primele țări în care oamenii au început să se ocupe de problemele ecologice. Cu toate acestea, una dintre faptele de bază ale Norvegiei este că țara a refuzat să susțină un moratoriu global privind vânătoarea de balene, iar sute de balene sunt ucise în mod legal anual în apele norvegiene.

Parcul Kistefos de lângă Oslo este unul dintre cele mai bune muzee din Europa. Are o arhitectură și un design peisagistic uimitor, cu 45 de lucrări ale unor sculptori contemporani: Anish Kapoor, Mark Quinn, Tony Cragg, Olafur Eliasson, etc.

Acest muzeu este un loc minunat de vizitat pentru întreaga familie. Pentru copii, are un loc de joacă fantastic și o fântână distractivă. Întregul parc seamănă cu un parc tematic.

Una dintre faptele ciudate despre Norvegia este că pe drumurile norvegiene, în unele locuri, poți vedea stații de autobuz închise, decorate ca niște camere obișnuite într-o casă. Există fotolii, mese cu vaze și chiar și perdele. Oamenii au grijă de decor și monitorizează curățenia și siguranța acestuia.

Norvegienii folosesc două limbi: norvegiana și sami.

Cu toate acestea, există două varietăți principale ale limbii norvegiene. Este vorba de Bokmål - aceeași norvegiană modificată, cu multe cuvinte și caracteristici gramaticale daneze, și Nynorsk. Bokmål este vorbită de cea mai mare parte a populației țării, aproximativ 90%.

Lângă multe case norvegiene, poți vedea un catarg cu steagul național, ceea ce face imediat clar dacă casele sunt acum ocupate sau nu. Dacă oamenii sunt acasă, steagul va fi ridicat; dacă sunt plecați, acesta va fi coborât, scrie europeancities.

Datorită climatului norvegian, sporturile de iarnă sunt foarte populare aici. Una dintre cele mai uimitoare fapte despre Norvegia este că aproape 100% din populație practică sporturi de iarnă. Schiul și snowboardingul sunt deosebit de populare; majoritatea copiilor norvegieni încep să învețe să schieze la 4-5 ani.

Până în 2018, țara a reușit să obțină cele mai multe medalii la sporturile de iarnă. Sunt 368 de medalii în total, dintre care 132 sunt de aur. Cel mai apropiat rival este SUA, cu 305 medalii și 105 de aur.

Nu există mulți zgârie-nori în țară. Casele sunt frumoase și confortabile, vopsite în culori calde, cu predominanță de roșu. Pe acoperișurile multor case crește iarbă, astfel încât ploaia și zăpada să nu pătrundă prin crăpături.

Norvegia ocupă unul dintre primele locuri în lume în ceea ce privește consumul de cafea pe cap de locuitor. Norvegienii beau cafea dimineața, după-amiaza, seara și, adesea, după cină.

Cel mai popular tip de cafea este kokekaffe - cafea făcută prin fierberea apei la foc deschis și prepararea cafelei timp de câteva minute. Această băutură revigorantă este incredibil de populară.

Unul dintre cele mai faimoase lucruri despre Norvegia este somonul său delicios. În mod remarcabil, rolele de somon au fost create pentru prima dată după acordul dintre Norvegia și Japonia pentru aprovizionarea cu somon.

Adevărul este că japonezii nu au folosit niciodată somonul în sushi. În anii 1980, o delegație norvegiană a fost de acord să furnizeze somon Japoniei; de atunci, sushi a fost făcut cu acest pește delicios.

Nordkapp din nordul Norvegiei înseamnă Capul Nordic, deoarece este situat pe insula Mageroya - cel mai nordic punct din Norvegia și din Europa.

În timpul iernii, zăpada Norvegiei este colectată și trimisă pentru a fi depozitată în hangare speciale, care sunt ceva de genul unor congelatoare uriașe. Ea este folosită toamna pentru a crea pârtii de schi atunci când vremea este încă prea caldă și nu există zăpadă, dar oamenii vor deja să schieze.

Una dintre faptele amuzante ale Norvegiei este că închisorile din Norvegia seamănă cu hoteluri bune.

Autoritățile norvegiene consideră că infractorii, chiar și cei care au comis infracțiuni grave, nu ar trebui doar să fie izolați de societate, ci și reeducați, astfel încât, după ce părăsesc închisoarea, să poată începe o nouă viață și să devină membri utili ai societății.

Cum ajungi din România în Norvegia

Poți ajunge din România în Oslo direct cu avionul. Zborul durează în jur de 3 ore și poți ateriza pe unul dintre cele două aeroporturi de lângă Oslo: Torp sau Gardermoen. De acolo, te poți deplasa ușor în alte orașe cu trenul sau chiar avionul.

Aeroporturi Norvegia

Toate orașele mari din Norvegia au aeroporturi cu zboruri internaționale și interne. De fapt, există peste 50 de aeroporturi în întreaga țară care sunt deservite prin curse regulate, ceea ce face ca până și locurile îndepărtate, cum ar fi Insulele Lofoten, Capul Nord și Svalbard, să fie ușor accesibile cu avionul.

Cu toate acestea, trebuie să schimbi avionul pentru a ajunge la destinația finală, mai ales dacă merge departe în nord.

Principalele aeroporturi internaționale din Norvegia sunt cele din Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Ålesund, Haugesund și Sandefjord..

Norvegia este țara din Europa cu cele mai multe zboruri pe cap de locuitor, iar rutele din Oslo către Trondheim, Bergen și Stavanger se numără printre cele mai aglomerate zece rute din Europa.

Oslo Lufthavn (OSL)

Cel mai important și cel mai mare dintre toate aeroporturile norvegiene este Oslo Lufthavn (OSL).

Acest aeroport internațional este cel mai aglomerat și are cea mai mare circulație de zboruri spre Oslo Norvegia din țară, conectând orașul cu aproximativ 200 de destinații și un flux de pasageri de peste 27 de milioane de persoane pe an.

Aeroportul Oslo Lufthavn este situat la puțin mai puțin de 50 de kilometri de inima orașului, în Gardermoen. În afară de transferurile private și de transportul de la aeroportul din Norvegia, cum ar fi autobuzele care circulă după un anumit program, cea mai ușoară modalitate de a ajunge de la aeroportul din Norvegia la Oslo este cu un Flytoget, care este un tren rapid expres de aeroport.

Aeroportul Bergen Flesland (BGO)

Al doilea ca mărime, Aeroportul Bergen (BGO), situat în Flesland, este o altă destinație de sosire populară a zborurilor către Norvegia. Acest aeroport are zboruri directe către peste 45 de destinații internaționale, precum și peste 15 destinații interne.

Mijloacele de transport în comun, precum autobuzul Flybussen și trenul Bybanen, leagă aeroportul de oraș în aproximativ 45 de minute.

Aeroportul Bergen oferă numeroase rute dinspre principalele orașe europene, în special Copenhaga, Amsterdam și Londra, cu un flux de pasageri de peste 6 milioane de persoane pe an.

Aeroportul Stavanger Sola (SVG)

Al treilea aeroport ca mărime, Stavanger Airport Sola (SVG), este situat în județul Rogaland, la 11 kilometri de centrul orașului Stavanger. Aeroportul asigură numeroase zboruri zilnice către Oslo. Cinci companii aeriene oferă zboruri interne către nouă rute, iar alte companii aeriene oferă zboruri internaționale către 37 de destinații, cu 4,5 milioane de pasageri pe an.

Alte aeroporturi populare din Norvegia includ Aeroportul Trondheim din Vaernes și Aeroportul Tromso, care este principala destinație pentru cei care doresc să exploreze nordul arctic.

Cele mai frumoase orașe din Norvegia

Regiunea Oslo

În capitala norvegiană, Oslo, un oraș care a suferit o transformare majoră în ultimul deceniu, se pregătesc multe lucruri. Cartiere noi și funky, saune plutitoare fierbinți, un calendar de evenimente plin și multe muzee și atracții nou-nouțe sunt doar câteva dintre lucrurile interesante pe care le poți face.

Cu Oslofjordul și pădurile mari chiar alături, poți combina cu ușurință viața urbană cu distracția bazată pe natură, cum ar fi ciclismul, drumețiile sau schiatul la unele dintre cele mai bune stațiuni de schi din Norvegia.

Există, de asemenea, o mulțime de lucruri de văzut și de făcut în regiunile învecinate Østfold și Vestfold, cu orașe fermecătoare precum Fredrikstad și Tønsberg, punctate de-a lungul coastei.

La aproximativ o oră de mers cu mașina de Oslo se află noua destinație de artă din Norvegia, Hadeland, unde poți vizita minunatul parc de artă în aer liber de la Muzeul Kistefos și spectaculoasa clădire The Twist, care expune artă modernă de top.

Tromsø - tărâmul luminilor nordice

Capitala Arcticii, Tromsø, este situată chiar în mijlocul Norvegiei de Nord. Dacă pe lista ta de dorințe se află aurora boreală, observarea balenelor, soarele de la miezul nopții și aventuri epice în natură, acesta este cu siguranță locul unde vrei să mergi.

În partea de est a acestei regiuni vaste, veți găsi peninsula Varanger, care este un paradis al observatorilor de păsări. Mergi la pescuit de crab regal și la săniuș cu câini în Kirkenes și Varanger, unde poți petrece, de asemenea, o noapte de neuitat într-un hotel de gheață.

În zonele din jurul orașului Tromsø, mai multe insule unice așteaptă să fie explorate, printre care Senja, Kvaløya și Sommarøy.

Lofoten și Nordland

Vârfuri amețitoare, fiorduri strălucitoare, sate de pescari autentice și plaje perfecte. Ca să nu mai vorbim de luminile nordice și soarele de la miezul nopții! Probabil că ai văzut imagini uluitoare cu Lofoten și Vesterålen (regatul balenelor).

O bijuterie mai puțin cunoscută este Helgeland, un pic mai la sud. Aici, poți parcurge Ruta de coastă între Trøndelag și Bodø, votată ca fiind una dintre cele mai pitorești drumuri din lume.

Orașul de coastă plin de viață Bodø este cel mai mare oraș din comitatul Nordland, oferind o mulțime de distracții în aer liber în regiunea Salten din apropiere, precum și o scenă culturală în plină expansiune. De fapt, Bodø va fi Capitala Europeană a Culturii în 2024.

Bergen și fiordurile vestice

Siturile istorice incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO se întâlnesc cu moda inovatoare, restaurante la modă și o scenă muzicală progresistă în Bergen, al doilea oraș ca mărime din Norvegia. Vizitează unele dintre cele mai importante muzee din țară, cum ar fi muzeele de artă KODE și casele compozitorilor, pierde-te într-un labirint de străzi pietruite și experimentează orașul de sus, de pe unul dintre cele șapte vârfuri de munte din jur.

Bergen este poarta de acces către unele dintre cele mai faimoase fiorduri norvegiene, inclusiv Sognefjord, cel mai lung și mai adânc fiord din Norvegia, în nord, și Hardangerfjord - unde vei găsi faimosul platou montan Trolltunga - în sud.

Multe dintre fiorduri au brațe laterale care sunt cel puțin la fel de frumoase, dar mult mai puțin aglomerate.

Călătorește până la satul Flåm, situat în fiord, cu linia de cale ferată Bergen și linia de cale ferată Flåm, votată drept una dintre cele mai frumoase călătorii cu trenul din lume. Pentru distracție în aer liber în împrejurimi epice, vizitează Voss și Nordfjord.

Fiordul Geirangerfjord și Nord-Vestul

Orașul pitoresc art nouveau Ålesund este un punct de plecare ideal pentru o aventură în fiordurile din nord-vest, situate în partea de nord a fiordurilor Norvegiei.

Această regiune atrage pasionații declarați de activități în aer liber pe tot parcursul anului. Din Ålesund, poți călători cu vaporul sau cu autobuzul până la Geirangerfjord, clasat pe lista UNESCO, cel mai faimos fiord norvegian, cu cele Șapte Surori și numeroase alte cascade care coboară pe versanții abrupți ai munților.

Capitala alpinismului, Åndalsnes, este o altă bază ideală aici, deoarece este înconjurată de vârfuri legendare, situată la o distanță scurtă de atracții de renume mondial, precum drumul montan Trollstigen și Drumul Atlanticului.

Åndalsnes este punctul final al Căii Ferate Rauma, numită una dintre cele mai frumoase călătorii cu trenul din lume. În nord-vestul țării se află, de asemenea, orașul Molde, cu legendarul său festival de jazz, Kristiansund, scrie visitnorway.

Regiunea Stavanger

Stavanger este cel mai mare oraș din partea de sud-vest a țării și un punct de plecare ideal dacă vrei să admiri atracții naturale celebre, cum ar fi Lysefjord și Preikestolen.

Zona de coastă din Jæren este un paradis al turiștilor, găzduind unele dintre cele mai largi și mai albe plaje din Norvegia.

Pasionații de surfing și kitesurfing vor fi, de asemenea, încântați. Urmează Drumul Mării Nordului spre Egersund și descoperă orașe și sate fermecătoare, cum ar fi pitorescul Sogndalstrand, aliniate pe coastă ca niște perle pe un șir.

Trondheim și Trøndelag

Regiunea Trøndelag, situată chiar în mijlocul Norvegiei, atrage deopotrivă pasionații de istorie și exploratorii activi ai naturii. Acesta este un adevărat rai pentru gurmanzii devotați, iar regiunea a fost desemnată Regiunea Europeană a Gastronomiei în 2022.

Mergi la pescuit, la ciclism sau la schi, sau mergi pe unul dintre cele nouă trasee de pelerinaj pe care le parcurg Căile Sfântului Olav, care duc toate la impunătoarea Catedrală Nidaros din Trondheim.

Orașul studențesc Trondheim, plin de viață și confortabil, este capitala regiunii, cunoscută drept Casa aromelor nordice. Răsfață-te cu experiențe gastronomice, de la restaurante inovatoare cu stele Michelin până la baruri de mâncare la modă și cafenele confortabile.

Gustă produse locale proaspete pe ocolul pitoresc Drumul de aur din Innherred și călătorește înapoi în timp în orașul minier Røros, clasat pe lista UNESCO.

Kristiansand și sudul Norvegiei

Sudul Norvegiei este propriul paradis estival al norvegienilor, cu plaje minunate, mii de insule și mai multe ore de soare pe an decât în majoritatea celorlalte părți ale țării. Străduțele înguste între casele tradiționale din lemn alb în fermecătoarele orașe de coastă precum Risør, Arendal, Grimstad, Mandal și Flekkefjord, sunt cu adevărat impresionante.

Cel mai mare oraș din sudul Norvegiei este Kristiansand, unde te poți plimba prin orașul său vechi, numit Posebyen, să mănânci fructe de mare proaspete, să te bucurați de plaja orașului și să participi la mai multe festivaluri distractive. Grădina zoologică și parcul de distracții Dyreparken sunt atracții turistice care nu pot fi ratate.

La o scurtă distanță cu mașina de Kristiansand se află farul Lindesnes, cel mai sudic punct din Norvegia continentală. Lindesnes este, de asemenea, locul unde vei găsi incredibilul restaurant Under, distins cu stele Michelin, cel mai mare restaurant subacvatic din lume.

Valdres, Hallingdal și valea Gudbrandsdalen sunt destinații populare pentru familii, care oferă de toate, de la parcuri tematice la ferme pitorești și drumeții minunate.

Același lucru este valabil și pentru regiunea Telemark, unde poți face o croazieră pe canalul Telemark și poți vedea cea mai impresionantă priveliște din estul Norvegiei din vârful muntelui Gaustatoppen.

Arhipelagul Svalbard

Arhipelagul Svalbard se află în mijlocul Oceanului Arctic, la jumătatea distanței dintre Norvegia și Polul Nord.

Poți să te dai cu sania trasă de câini, să participi la un safari cu snowmobile sau să vânezi aurorele boreale. Pe lângă cele câteva mii de urși polari, pe insule trăiesc aproape 3.000 de oameni.

Orașul principal, Longyearbyen, este o mini-metropola colorată care oferă activități culturale și locuri de înaltă calitate.

Oslo – principalele obiective din capitală

La fel ca vecinii săi nordici, Norvegia se numără în mod constant printre cele mai scumpe țări din Europa de Nord. Cu toate acestea, cele mai bune lucruri din viață sunt gratuite, iar acesta este cu siguranță cazul în vibrantul oraș Oslo.

Situat într-un fiord și înconjurat de păduri și munți frumoși, Oslo este orașul perfect pentru a fi explorat pe jos sau pe bicicletă. Descoperă cartiere pline de culoare, restaurante și baruri confortabile, înainte de a te bucura de soare în numeroasele zone verzi.

Muzeul Munch

Un muzeu nou-nouț situat pe malul vibrant al orașului Oslo, Muzeul Munch găzduiește cea mai mare colecție de artă din lume a celui mai faimos pictor norvegian: Edvard Munch.

Munch și-a câștigat poziția și prestigiul unic în cadrul istoriei artei norvegiene și internaționale.

Magazinul de cadouri al muzeului se mândrește cu peste 1.200 de tablouri de Munch, care oferă suvenirul perfect. Pe lângă toată inspirația artistică, o vizită aici te va duce chiar în locul care a atras doi hoți înarmați în 2004, care au reușit să ia cel mai faimos tablou al lui Munch: Țipătul!

Sala de mâncare Mathallen

De la novici curioși, gurmanzi pasionați și bucătari în devenire, o vizită la Mathallen Food Hall va mulțumi aproape pe toată lumea.

Inspirați de marile săli de mâncare europene, vizitatorii se pot aștepta să parcurgă pe îndelete o serie de magazine de specialitate, delicatese, cafenele și restaurante înainte de a se așeza și de a savura doar cele mai bune mâncăruri norvegiene și internaționale.

Pe tot parcursul anului, Mathallen Food Hall este, de asemenea, un loc de desfășurare a unei pleiade de festivaluri alimentare și evenimente interesante care oferă experiențe gastronomice delicioase!

Muzeul Vigeland

Dispunând de o colecție vastă de lucrări timpurii ale lui Emanuel Vigeland, inclusiv portrete, monumente și modele din ghips pentru sculpturile din parcul în aer liber, Muzeul Vigeland este unul dintre cele mai bine păstrate secrete din Oslo.

Iubitorii de artă pot aștepta cu nerăbdare să se simtă inspirați de procesele și tehnicile specifice de lucru ale lui Vigeland, care sunt bine documentate în muzeu, precum și să viziteze propriul său apartament de la etajul al treilea.

Dacă nu pentru sculpturi, atunci o vizită pentru a admira pur și simplu clădirea, considerată unul dintre cele mai bune exemple de arhitectură neoclasică din Norvegia, este la fel de recomandată.

Poarta Karl Johans

O excursie la Oslo nu ar fi completă fără a vizita strada principală a orașului: Karl Johans gate. Numită în onoarea dublului rege al Suediei și Norvegiei, această stradă centrală este plină de viață, de oameni și de o atmosferă plină de viață.

Începe plimbarea de la Gara Centrală și mergi pe lângă clădirile Parlamentului și până la impresionantul Palat Regal al Norvegiei.

Dacă vizitezi în timpul iernii, mergi la târgul de Crăciun și bucură-te de activitățile de acolo.

Catedrala din Oslo

Ia o pauză binevenită de la toate plimbările prin Oslo cu o vizită la cea mai importantă biserică din Norvegia.

Deși biserica a fost renovată de mai multe ori, datează din 1697 și o mare parte din fermecătorul său interior baroc original a rămas intact. Această biserică magnifică este adesea locul ales pentru nunți și înmormântări de către familia regală norvegiană și guvernul norvegian.

Privește frumoasele vitralii, piesa de altar și frontul orgii cu sculpturi de acant, precum și picturile murale ornamentate de pe tavan pictate de Hugo Lous Mohr între 1936 și 1950.

Palatul Regal

La finalul plimbării de-a lungul porții lui Karl Johan, oprește-te la Palatul Regal al Norvegiei. Deschis publicului în timpul sezonului estival, această clădire importantă este un simbol concret al cursului istoriei norvegiene din 1814 încoace.

Vizitatorii pot alege fie să urmeze un tur ghidat de o oră prin cele mai importante încăperi ale palatului, fie pur și simplu să se bucure de o plimbare liberă pe terenul palatului întreținut în mod rafinat și să se simtă ca un rege. După atâta plimbare, fă o pauză pentru a asista la schimbarea zilnică a gărzilor la ora 13.30.

Nu uita că, dacă un steag flutură deasupra palatului, înseamnă că regele se află în apropiere - așa că fii cu ochii în patru pentru a arunca o privire asupra familiei regale norvegiene!

Muzeul de Istorie Naturală și Grădina Botanică

Explorează 4,5 miliarde de ani din cosmosul nostru în cel mai mare muzeu de istorie naturală din Norvegia. Cu exponate superbe care reprezintă multe dintre animalele lumii și diversele lor habitate, inclusiv schelete de dinozauri și balene, aceasta este o excursie de o zi care te va impresiona.

În același timp, muzeul promovează conștientizarea unor probleme importante: în Casa climei, este subliniată puterea activismului și a acțiunilor individuale.

Dacă îți plac plantele, bucură-te de timpul petrecut printre natura din toate colțurile lumii în Grădina Botanică. În lunile de primăvară și vară, grădina este plină de flori superbe și de arome incredibile de plante, în timp ce toamna, parcul este o pânză frumoasă de culori.

Parcul de sculpturi Ekeberg

Doar o scurtă călătorie cu tramvaiul în afara centrului orașului Oslo este tot ce este nevoie pentru a ajunge la operele de artă și sculpturile impresionante cuibărită în Parcul de sculpturi Ekeberg (Ekebergparken). Deschis pe tot parcursul anului și complet gratuit, o plimbare aici îți va arăta lucrărilor unor artiști precum Louise Bourgeois, James Turrell și Dan Graham.

Înconjurat de o frumoasă oază naturală, acest parc oferă cu siguranță fundalul perfect pentru aceste sculpturi. Pe lângă toate operele de artă, vizitatorii pot face o călătorie prin istoria lungă și diversă a orașului Oslo, explorând sculpturi interesante în stâncă, ruine din epoca de piatră și cimitire care datează din 900-400 î.Hr.

Primăria orașului Oslo

Construită între 1931 și 1950, Primăria din Oslo este deschisă publicului în fiecare zi, cu excepția evenimentelor speciale.

Este interesant faptul că arhitectura clădirii combină funcționalismul, stilul principal din Norvegia, cu elemente de modernism și neo clasicism și este absolut acoperită de sus până jos de mare artă norvegiană. Fii atent la cele șase sculpturi impresionante care se află în fața clădirii și care înfățișează meșteșugarii muncitori care au construit Primăria.

Fă un pas în interiorul clădirii și descoperă sala magnifică în care are loc ceremonia anuală de decernare a Premiului Nobel pentru Pace. Fundalul perfect, imensa pictură în ulei a lui Henrik Sørensen te va întâmpina cu o scurtă poveste prin reformele sociale, educația, războiul și istoria regală norvegiană.

Aker Brygge

Aker Brygge este o parte unică a orașului Oslo pe care nu trebuie să o ratezi. Fie zi sau noapte, acest cartier vibrant este plin de oameni care vin să se bucure de o serie de opțiuni interesante de cumpărături, restaurante și divertisment, aliniate convenabil de-a lungul promenadei.

Într-o zi însorită, așează-te pe cheiul de la malul mării și admiră arhitectura distinctivă de la Aker Brygge, care combină clădirile vechi ale șantierelor navale cu arhitectura modernă și distractivă.

Cu peste 30 de magazine și 40 de restaurante, acesta este locul perfect pentru a face cumpărături, a lua un prânz gustos și a te bucura de o zi liniștită.

Lacul Sognsvann

Pasarela din jurul lacului are o lungime de puțin mai puțin de trei kilometri și este perfect lată și accesibilă atât pentru cărucioare, cât și pentru scaune cu rotile, scrie touropia.

Acesta este un loc cu adevărat spectaculos, care se mândrește cu un lac senin, o mulțime de păsări acvatice și o atmosferă liniștită pentru a îți limpezi mintea și a te bucura de o pauză binemeritată din viața orașului Oslo.

Parcul Vigeland

Parcul Vigeland este o colecție uimitoare de peste 200 de sculpturi, toate create de un singur artist, Gustav Vigeland, care a creat aceste piese din fier forjat, bronz și granit. Este cea mai mare colecție de sculpturi din lume creată de un singur artist, care, în acest caz, a proiectat și parcul de la mijlocul secolului al XX-lea.

Statuile sunt reprezentări realiste ale unor persoane nud în diferite ipostaze, unele dintre ele de natură sexuală.

Cele mai multe dintre sculpturi sunt împărțite în cinci părți: Roata Vieții, Fântâna, Poarta principală, Platoul Monolit și Podul cu loc de joacă pentru copii. Parcul Vigeland este una dintre cele mai populare atracții din Oslo.

Muzeul Fram

Norvegia este patria unor exploratori polari celebri, printre care Roald Amundsen, Fridfjøf Nansen și Otto Sverdrup, așa că este potrivit ca națiunea arctică să îi celebreze pe aceștia și eforturile lor. Muzeul Fram se concentrează pe contribuția Norvegiei la explorarea polară. Acesta găzduiește Fram, prima navă norvegiană folosită în explorarea polară, și Gjøa, prima navă care a traversat Pasajul de Nord-Vest.

Muzeul este situat în peninsula Bygdøy din Oslo, în apropiere de alte muzee maritime. Vizitatorii se pot urca la bordul navei Fram, unde are loc un spectacol de aurore boreale la fiecare 20 de minute. Muzeul este multilingv, cu indicatoare în 10 limbi.

Opera din Oslo

Situată chiar în port, cu un acoperiș din marmură pe care vizitatorii urcă în mod regulat, Opera din Sydney nu are nimic în comparație cu omologul din Oslo.

Faptul că poți să te plimbi în Opera din Oslo este unul dintre cele mai tari lucruri pe care le poți face în Oslo și nimic nu întrece priveliștea panoramică de sus. În stânga, admiră peisajul urban al capitalei cu cea mai rapidă creștere din Europa. În dreapta, pierde-te în casele de vară colorate din lemn de-a lungul Oslofjordului.

Muzeul Navelor Vikinge

Cu multe secole în urmă, vikingii au navigat pe mările nordice, provocând teamă în inimile din regiunea pe care acești războinici feroce urmau să o invadeze. Astăzi, vizitatorii pot vedea, fără teamă, unele dintre aceste nave care au provocat teroare, deoarece Muzeul navelor vikinge prezintă câteva dintre aceste nave mărețe.

Încă de când și-a deschis porțile în 1926, muzeul a fost un simbol național pentru patrimoniul cultural norvegian și se mândrește cu trei nave vikinge originale din secolul al XI-lea.

Cea mai mare dintre navele vikinge putea transporta peste 60 de războinici în zilele sale de glorie, asigurând succesul raidurilor vikinge care au cucerit cândva Anglia, Paris, Normandia, precum și alte orașe din Europa de Vest.

Muzeul expune, de asemenea, textile, unelte și obiecte de uz casnic, precum și obiecte găsite în mormintele vikingilor. Vizitarea acestor corăbii și artefacte vechi de o mie de ani ar trebui să se regăsească cu siguranță pe lista de lucruri de făcut la Oslo.

Top atracții turistice Norvegia

Norvegia este plină de locuri fabuloase și de istorie, așa că acestea sunt doar câteva dintre el:

Roros

Roros este un loc bun pentru a învăța despre mineritul cuprului, așa cum se întâmpla în urmă cu câteva secole. Mineritul cuprului a început acolo în secolul al XVII-lea și a continuat timp de peste 300 de ani, până în 1977.

Orașul are aproximativ 2.000 de case din lemn care au fost păstrate în stare înnegrită, sugerând un aspect medieval.

Orașul în sine a fost înființat în 1646 de către uzina de cupru Roros. Terenurile agricole înconjoară fosta exploatare minieră, care includ rămășițele unei topitorii. Orașul se află pe ruta de transport de iarnă, care folosea lacuri, râuri și fluvii înghețate pentru a transporta oameni și bunuri.

Nordkapp

Cu vedere la granița dintre Marea Norvegiei și Marea Barents, Nordkapp este cel mai nordic punct din Europa accesibil cu mașina. Mulți cred că acest promontoriu este cel mai nordic punct al Europei în general, dar acest lucru este incorect, deoarece Capul Knivskjellodden se întinde câteva mii de metri dincolo de Nordkapp.

Cu toate acestea, acest platou este încă o atracție turistică populară în timpul verii; vizitatorii pot urmări soarele dramatic de la miezul nopții care luminează cerul nopții.

Voringsfossen

Situată în inima văii Måbødalen se află Voringsfossen, una dintre cele mai vizitate cascade din Norvegia. Coboară aproape 600 de metri pe versantul unui munte, înainte de a șerpui prin crăpăturile văii. Înconjurată de stânci zimțate de calcar și de păduri verzi și luxuriante, Vorginsfossen este garantat a fi unul dintre cele mai mai maiestuoase locuri pe care le vei vizita în Norvegia.

Poți admira cascada fie din vârful canionului Hardangervidda, fie de la baza văii Måbødalen. În ambele cazuri, vei vedea locuri panoramice ale celui mai îndrăgit punct de reper natural din Norvegia.

Sculpturi rupestre din Alta

Întoarce-te cu aproape 6.000 de ani în urmă în istorie și explorează sculpturile preistorice din stâncă de la Alta. Situată în nordul Norvegiei, Alta găzduiește peste 6.000 de sculpturi, multe dintre ele datând din anul 4200 î.Hr.

Vei găsi imagini ale vânătorilor și culegătorilor, ale construcției de bărci și ale pescuitului. Există chiar și câteva picturi neobișnuite ale unor ritualuri șamanice care implică venerarea urșilor.

După vizitarea sitului, te poți opri la Centrul de artă rupestră din patrimoniul mondial, un muzeu dedicat culturii și industriilor istorice din Alta.

Biserica Heddal Stave

Ruptă din paginile unui basm, Heddal Stave Church este o capodoperă arhitecturală din lemn situată în Heddal, Norvegia. Construită în secolul al XIII-lea, biserica este construită într-un stil cu trei nave, ceea ce îi conferă un aspect etajat. Este una dintre singurele 28 de biserici cu dughene rămase în Norvegia, ceea ce o face o atracție populară atât pentru turiști, cât și pentru localnici.

Jotunheimen

Pasionații de activități în aer liber vor dori să adauge Jotunheimen pe lista lor de dorințe din Norvegia. Acest lanț muntos găzduiește peste 250 de vârfuri diferite, 29 dintre ele fiind cei mai înalți munți din întreaga țară. Popular printre drumeții, bicicliști și alpiniști, Jotunheimen este unul dintre cele mai bune locuri pentru a te îmbia cu frumusețea naturală a Norvegiei.

Drumul Oceanului Atlantic

Șerpuind printre insulele din arhipelagul Hustadvika și Averøy se află Drumul Oceanului Atlantic. Fiind una dintre cele mai emblematice rute de excursie rutieră din Norvegia, Drumul Oceanului Atlantic șerpuiește prin diferite poduri, viaducte și șosele, de unde te poți bucura de priveliști uimitoare prin geamul mașinii.

Deși are o lungime de doar 8 km, vei putea vedea unele dintre cele mai impresionante atracții ale țării.

Fiordurile din Norvegia

Cele mai spectaculoase fiorduri sunt, de fapt, aceste brațe laterale: Geirangerfjord, Aurlandsfjord, Nærøyfjord și Lysefjord. Lista sa cu cele mai bune fiorduri de vizitat include, de asemenea, Romsdalsfjord, Nordfjord, Sognefjord, Hardangerfjord și îngustul Trollfjord din nord.

"Fjord" este un cuvânt norvegian care a devenit internațional. Este un vechi termen viking legat de expresia pentru "punct de trecere" (der man ferder over) și de cuvântul "feribot" (ferje)", spune Heen.

Øyvind Heen

Fiordurile au fost create de glaciațiuni masive care au coborât sub nivelul mării. Pe parcursul unei perioade de 2,5 milioane de ani, văile în formă de U au fost sculptate din pământ în timpul unei succesiuni de cicluri glaciare. Cu alte cuvinte, fiordurile au fost modelate de ghețari.

Gândește-te la fiordurile norvegiene ca la niște drumuri principale cu străzi secundare și străduțe înguste - un pic ca la canalele din Veneția la o scară mult mai mare.

Mulți vizitatori sunt fascinați de condițiile meteorologice schimbătoare care sunt cauzate de peisajul unic al fiordurilor.

Pentru cei care vin din locuri calde și însorite, vremea este o atracție în sine.

Lysefjord

Lysefjordul Lysefjord din Ryfylke este cel mai sudic dintre cele mai renumite fiorduri din vestul Norvegiei. Aici vei găsi multe destinații și activități populare, inclusiv drumeții către punctele de belvedere spectaculoase de la Kjerag și Preikestolen. La ambele se poate ajunge într-o excursie de o zi din orașul Stavanger, aflat în apropiere.

Hardangerfjord

Al doilea cel mai lung fiord din Norvegia se întinde pe o distanță de 179 km, de la Oceanul Atlantic, la sud de Bergen, și până la platoul montan Hardangervidda, în mijlocul țării. Hardangerfjordul este o icoană națională, în parte datorită incredibilului măr înflorit primăvara pe versanții săi abrupți. Acesta este, de asemenea, epicentrul producției norvegiene de cidru și suc de fructe.

Sognefjord

Sognefjord este numit "regele fiordurilor" din mai multe motive. Situat chiar în mijlocul fiordului norvegian, este cel mai lung dintre toate. Acest fiord emblematic se întinde pe o distanță de peste 200 de kilometri în interiorul țării, la nord de Bergen, și măsoară 1.308 metri în cel mai adânc punct al său. Sognefjord este, de asemenea, printre cele mai late fiorduri, dar are numeroase brațe laterale mult mai înguste.

Aurlandsfjord

Aurlandsfjord, cu o lungime de 29 de kilometri, este o ramificație îngustă a celui mai lung fiord din Norvegia, Sognefjord. Mulți turiști ajung aici cu emblematicele linii de cale ferată Bergen Railway și Flåm Railway, care sunt frecvent enumerate ca fiind printre cele mai frumoase călătorii cu trenul de pe planetă.

Capul Nord

Odată ce ai experimentat Capul Nord, vei înțelege de ce este unul dintre cele mai importante momente ale unei călătorii în Norvegia.

Imaginează-ți că faci o călătorie spre nord, trecând prin ape agitate sau prin teren acoperit de zăpadă, când, deodată, apare la vedere o stâncă muntoasă care se ridică la 307 m deasupra Oceanului Arctic. Acesta este Capul Nord - care, la 71°10′21′′, este cel mai nordic punct de pe continentul european.

Pe măsură ce te apropii de Capul Nord, s-ar putea să ai impresia că te afli la capătul lumii. Acesta este același sentiment pe care trebuie să-l fi avut primii exploratori când au ajuns la această stâncă maiestuoasă în 1553, în timp ce căutau Pasajul de Nord-Est.

Deși două dintre cele trei nave britanice nu s-au mai întors niciodată acasă, cea de-a treia a supraviețuit pentru a da numele Capului Nord - sau Nordkapp, așa cum este cunoscut în Norvegia.

Dar abia în 1873, când regele Oscar a escaladat aceste stânci abrupte, Capul Nord a devenit cu adevărat o atracție turistică, deoarece efortul regelui de a explora stânca a stârnit un mare interes în întreaga lume.

Indiferent de perioada anului, ajungerea pe acest platou dramatic este experiența vieții tale. În timpul verii, s-ar putea să vezi turme de reni care pasc de-a lungul platoului de pe faleza din apropiere. Iarna, câmpiile albe și neatinse și munții înzăpeziți vor reflecta lumina blândă a Arcticii.

Capul Nord este, de asemenea, o locație fantastică pentru a experimenta două dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale din Norvegia: aurora boreală și soarele de la miezul nopții.

Majoritatea vizitatorilor de la Capul Nord vin pentru priveliștea senzațională. Privind peste Marea Barents, nu există uscat între tine și Polul Nord, în afară de insulele Svalbard.

Oprește-te North Cape Hall. Aici poți viziona un film panoramic impresionant la 180° despre regiune, poți explora expozițiile din tunelul subteran și poți face o vizită la cea mai nordică capelă din lume.

Deși pe vremuri vizitatorii trebuiau să urce pe stâncă pentru a explora, astăzi este accesibil cu autobuzul din Honningsvåg. Capitala Capului Nord, acest oraș de 2.800 de locuitori este un centru plin de viață, cu magazine, restaurante și o biserică istorică.

