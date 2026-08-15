Și contul fiului său, care are dizabilități, afișa o sumă la fel de uriașă.

Cifrele bizare sunt suspectate că ar fi rezultatul unei erori bancare sau tehnice, însă autoritățile nu au oferit încă o explicație, relatează IndiaToday.

Incidentul a ieșit la iveală când Kameshwar Mishra, poet, s-a dus la un centru CSC pentru a-și retrage pensia de asistență socială. Fiul său, beneficiar al unui program de pensie pentru persoanele cu dizabilități, l-a însoțit.

O sumă uriașă a apărut și în contul fiului său

După ce și-a primit pensia, Mishra a decis să verifice soldul contului. Spre surprinderea sa, acesta indica 759.69.51.951 de rupii, adică aproape 68 de milioane de euro.

Și contul fiului său afișa o sumă similar de enormă, astfel încât, potrivit familiei, soldul combinat al celor două conturi depășea 1.500 de crore de rupii, adică în jur de 140–145 milioane de euro.

Suma neașteptată i-a șocat atât pe membrii familiei, cât și pe operatorul centrului CSC și a ridicat întrebări cu privire la posibilitatea unei erori tehnice sau a unei probleme în sistemul bancar.

Mishra a declarat că nu poate înțelege cum a apărut o sumă atât de mare în conturi și a cerut băncii și autorităților competente să investigheze situația. El a făcut public cazul pentru ca oficialii să poată verifica soldurile și să corecteze eventualele erori.

Motivul exact pentru apariția acestor solduri uriașe rămâne necunoscut. Primele indicii sugerează că cifrele ar putea fi rezultatul unei defecțiuni tehnice sau al unei erori a sistemului bancar, însă până acum nu a fost oferită nicio explicație oficială.

Un răspuns din partea băncii este așteptat.