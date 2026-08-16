Scafandrii au intervenit, au scos aparatul și l-au predat Gărzii de Coastă pentru investigații.

Iar la Eforie Nord un obiect metalic suspect a fost văzut de turiști în apă foarte aproape de mal! Imediat, zona a fost securizată.

Alarma s-a dat pe o plajă din Eforie Nord, puțin după ora 10, după ce turiștii au zărit obiectul metalic în apă.

Luca Florin – salvamar: "Obiectul era foarte…era lângă geamandură, s-a lovit de a doua geamandură, după a doua geamandură s-a retras de la curent și după s-a retras fix la mal. Am scos-o la mal."

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii, jandarmii și salvatorii ISU Dobrogea.

Obiectul suspect a fost scos din valuri şi este analizat acum de specialiști. Întreaga zonă a fost închisă și securizată, iar turiștii au fost îndepărtați, nu au voie să se apropie.

Unii turiști nu au înțeles de ce trebuie să se îndepărteze.

Turistă: "M-am mutat de trei ori”.

După câteva ore, jandarmii au ridicat obiectul și l-au dus la verificări.

Potrivit prefectului Constanței, obiectul metalic ar fi un deșeu provenit de la reparațiile navelor.

În același timp, în Constanța, foarte aproape de plaja Modern și de Portul Tomis, un apel la 112 anunța o posibilă dronă în apă.

Pescar: "E o dronă, alb cu negru, cam un metru jumate."

Zona a fost închisă, iar ambarcațiunile care îi plimbă pe turiști în larg au rămas la mal.

Bărbat: "Au venit autoritățile acum o oră și jumătate, poliția locală apoi poliția națională și ne-au interzis accesul pe mare, cu vaporașele noastre. Ne-au spus că ar fi o dronă pe mare. S-a găsit o dronă pe mare sau o parte dintr-o dronă, nici ei nu știau exact."

Daniel Nistor – purtătorul de cuvânt al MApN: ”O echipă EOD a Forțelor Navale Române a intervenit în zona din dreptul plajei Modern, la bordul unei șalupe rapide de intervenție. În urma verificărilor, obiectul a fost identificat ca fiind o dronă, fără încărcătură explozivă”.

Obiectul a fost preluat și predat Gărzii de Coastă pentru investigații suplimentare.

Și tot în cursul zilei de azi, o echipă EOD a Forțelor Navale Române, specializată în operațiuni de deminare, - a recuperat o aripă provenită de la o dronă, la aproximativ 83 de mile marine est de Constanța, în zona platformei Neptun Alpha.