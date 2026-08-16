Aparatul de zbor fără pilot, venit dinspre Republica Moldova, a parcurs aproximativ 45 de kilometri în 17 minute și a fost distrus într-o zonă nelocuită, de un avion de luptă F18, al Forţelor Aeriene Spaniole.

Potrivit Ministerului Apărării, radarele noastre au detectat drona în jurul orei 4 şi 44 de minute.

Aceasta a intrat în spaţiul aerian românesc dinspre Republica Moldova, la 24 de km nord de oraşul Galaţi, deplasându-se către localităţile Cudalbi şi Băleni.

Drona a parcurs în aproximativ 15 minute, peste 30 de km pe teritoriul nostru până când pilotul spaniol de F18, care decolase de la bază militară Mihail Kogalniceanu- a primit ordinul să o doboare. Când a ajuns deasupra unei zone nepopulate, acesta a lansat o rachetă care şi-a atins ţinta cu succes.

Corespondent ȘtirileProTV: "Aceasta este o bucată din proiectilul care a lovit drona, din câte ne-au spus militarii. Au găsit-o polițiștii aici, în extravilanul comunei Corni, din județul Galați".

Câţiva localnici au observat de la sol operaţiunea.

Bărbat: "Au survolat avioane, două avioane, după care s-a văzut o flacără până la pământ."

Bărbat: "Eu am auzit bubuitura, a făcut buf, ştii? Şi a venit, mai tata, ai văzut? A explodat în aer, aici, dronă. Au tras în ea."

Potrivit reprezentanţilor MAPN, aeronava F18 Hornet decolase cu mult înainte de la Baza 57 Aeriană "Mihail Kogălniceanu" pentru o misiune de supraveghere. Operaţiunea de neutralizare a fost coordonată de centrul de comandă aeriană al NATO de la Torrejon din Spania, care a postat pe reţeaua x şi câteva imagini din cockpitul aeronavei. Reuşita a fost salutată de Ministrul Apărării.

La faţa locului au fost trimise importante forţe de ordine. Anchetatorii vor stabili, în urma expertizelor, tipul şi originea dronei.

George Toderașc, prefectul județului Galați: "În momentul de faţă au fost identificate primele segmente. Cercetările la faţa locului sunt în desfăşurare."

Avionul F-18 care a doborât drona face parte dintr-un contingent mai larg al Forțelor Aeriene ale Spaniei dislocat la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu la începutul lunii. În total, acolo sunt 7 avioane de luptă F-18, 3 elicoptere pentru misiuni de contracarare a dronelor, un avion pentru realimentare în aer și aproximativ 200 de militari spanioli.

Oficialii Cartierului General al Comandamentului Aliat pentru Operațiuni al NATO susţin că drona ar fi fost rusească.

Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească. Alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare.

Este a patra drona doborâtă pe teritoriul țării noastre, de la începutul conflictului din Ucraina. Prima a fost distrusă în judeţul Buzău, pe 24 iulie, de un pilot român de pe o aeronavă F16, iar celelalte două au fost distruse deasupra mării.