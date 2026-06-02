Pașaport temporar sau simplu electronic. Care este diferența și ce să alegi

Atunci când ai nevoie de un pașaport, ai de ales între varianta electronică și cea temporară.

Mădălina Cristea

Deși ambele îți permit să călătorești, ele au reguli diferite de eliberare, prețuri și perioade de valabilitate pe care este bine să le cunoști înainte de a depune actele. Iată care sunt diferențele între pașaportul temporar și cel electronic: costuri, termene de eliberare și valabilitate.

Ce este pașaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic este pașaportul obișnuit folosit de cetățenii români pentru călătoriile în străinătate. Este un pașaport biometric, adică un document modern și securizat, care conține atât datele personale ale titularului, cât și informații biometrice. Pe lângă date precum numele, CNP-ul, adresa sau semnătura, în pașaport este introdusă și fotografia facială a persoanei. Aceste informații sunt stocate pe un microcip aflat în interiorul pașaportului, scrie Pasapoarte.mai.gov.

Datorită acestui cip electronic și datelor biometrice, pașaportul este recunoscut la nivel internațional și respectă standardele folosite în întreaga lume pentru documentele de călătorie. Conform legii, orice cetățean român care are acte de identitate valabile și nu are interdicții de călătorie poate solicita un pașaport simplu electronic. Practic, orice adult din România poate obține acest document dacă îndeplinește condițiile legale.

Perioada de valabilitate diferă în funcție de vârstă:

·     10 ani pentru persoanele peste 18 ani

·     5 ani pentru cei cu vârste între 12 și 18 ani

·     3 ani pentru copiii sub 12 ani.

Ce este pașaportul temporar

Pașaportul simplu temporar este un document de călătorie emis doar în situații urgente sau speciale, atât în România, cât și în străinătate. Spre deosebire de pașaportul simplu electronic, acesta nu este biometric. Asta înseamnă că nu are cip electroni. Este, practic, un pașaport „fără cip”, folosit doar atunci când o persoană are nevoie rapid de un document de călătorie și nu poate aștepta emiterea unui pașaport normal. Pașaportul temporar este valabil maximum 12 luni, indiferent de vârsta titularului. După expirare, trebuie făcut un pașaport obișnuit, conform legii.

Diferențele principale dintre cele două tipuri de pașaport

Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar sunt două documente diferite, folosite în situații diferite. Deși ambele permit călătoria în străinătate, între ele există câteva diferențe importante. Cea mai mare diferență este perioada de valabilitate. Pașaportul simplu electronic poate fi folosit mai mulți ani:

·     10 ani pentru adulți

·     5 ani pentru persoanele între 12 și 18 ani

·     3 ani pentru copiii sub 12 ani

În schimb, pașaportul temporar este valabil doar 12 luni, indiferent de vârsta titularului.

Pașaportul simplu electronic este un document biometric. Are un cip electronic în care sunt stocate datele personale și fotografia facială. Pașaportul temporar nu are cip și nu conține date biometrice.

În ce situații pot fi folosite

Pașaportul simplu electronic este documentul obișnuit pentru orice tip de călătorie în străinătate: vacanțe, muncă, afaceri, studii sau alte deplasări. Pașaportul temporar este emis doar în situații urgente și bine justificate. De exemplu, atunci când cineva își pierde documentele în străinătate, trebuie să plece rapid pentru tratament medical sau nu mai există timp pentru emiterea unui pașaport normal. Autoritățile precizează clar că pașaportul temporar nu se eliberează pentru vacanțe sau călătorii turistice planificate.

Pașaportul simplu electronic se eliberează, de regulă, în aproximativ 5 zile lucrătoare în România, însă în perioade aglomerate termenul poate ajunge și la 10 zile. Pașaportul temporar este emis mai repede, de obicei în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea actelor.

Pașaportul simplu electronic poate fi solicitat de orice cetățean român care are acte valabile și îndeplinește condițiile legale. În schimb, pentru pașaportul temporar trebuie demonstrată existența unei situații urgente prevăzute de lege. Nu poate fi obținut doar pentru comoditate sau pentru că cineva dorește documentul mai repede.

Avantajele pașaportului electronic

Pașaportul simplu electronic este documentul de călătorie folosit cel mai des de români și vine cu mai multe avantaje importante față de pașaportul temporar. Unul dintre cele mai mari avantaje este perioada lungă de valabilitate. Pentru adulți, pașaportul electronic este valabil 10 ani. Pentru persoanele între 12 și 18 ani, valabilitatea este de 5 ani, iar pentru copiii sub 12 ani este de 3 ani.

Pașaportul electronic are un microcip în care sunt stocate date biometrice. Din acest motiv, documentul este mult mai greu de falsificat și poate fi verificat mai ușor la frontieră. Pașaportul simplu electronic respectă standardele internaționale și este acceptat ca document oficial de călătorie în întreaga lume.

Poate fi folosit pentru:

·     vacanțe

·     călătorii de afaceri

·     studii

·     muncă

·     alte deplasări internaționale

Spre deosebire de cartea de identitate, care poate fi folosită doar în anumite state europene, pașaportul rămâne necesar pentru majoritatea țărilor din afara Uniunii Europene.

În România, termenul oficial pentru eliberarea pașaportului electronic este de până la 5 zile lucrătoare, deși uneori documentul poate fi gata chiar mai repede. În perioadele foarte aglomerate, termenul poate ajunge la aproximativ 10 zile lucrătoare. Un alt avantaj important este că nu există o taxă suplimentară pentru emiterea rapidă. Procedura de programare și depunere a actelor este simplă și similară cu cea pentru pașaportul temporar.

Pentru majoritatea oamenilor, pașaportul electronic este cea mai bună alegere. Are valabilitate mare, oferă mai multă siguranță și poate fi folosit fără restricții pentru aproape orice tip de călătorie. Chiar dacă în multe țări din Uniunea Europeană românii pot călători doar cu buletinul, pașaportul rămâne obligatoriu pentru numeroase destinații din afara UE. În plus, vizele pentru alte state pot fi aplicate doar în pașaport, nu și pe cartea de identitate.

Ce tip de pașaport este mai potrivit pentru tine

Alegerea dintre pașaportul simplu electronic și cel temporar depinde, în primul rând, de motivul călătoriei și de cât de urgent trebuie să pleci din țară.

Pentru călătorii obișnuite și planificate

Dacă ai nevoie de un document pentru:

·     vacanțe

·     călătorii de afaceri

·     studii planificate

·     muncă în străinătate

·     alte deplasări normale, cea mai bună alegere este pașaportul simplu electronic.

Acesta este documentul standard de călătorie și vine cu mai multe avantaje importante:

·     este valabil mulți ani

·     are protecție biometrică și cip electronic

·     este acceptat internațional

·     nu trebuie să justifici motivul călătoriei atunci când îl soliciți

Când este util pașaportul temporar

Pașaportul simplu temporar este destinat situațiilor urgente și neprevăzute.

De exemplu:

·     ai pierdut pașaportul înaintea unei plecări importante

·     trebuie să pleci rapid în altă țară pentru o problemă serioasă

·     copilul trebuie să ajungă urgent la studii sau tratament

·     ești deja în străinătate și ai rămas fără documente.

·     pașaportul tău este depus pentru obținerea unei vize, dar trebuie să călătorești între timp

În aceste cazuri, autoritățile pot emite un pașaport temporar, dar numai dacă situația este justificată prin acte și respectă condițiile prevăzute de lege.

Este important de știut că pașaportul temporar nu este o variantă „mai rapidă” pentru vacanțe sau pentru oamenii care nu vor să aștepte câteva zile în plus. Dacă nu există o urgență reală și documentată, cererea nu va fi aprobată. În schimb, pentru pașaportul simplu electronic nu trebuie să explici de ce călătorești. Este suficient să ai documentele necesare și să îndeplinești condițiile legale.

Micky van de Ven s-a afișat cu noua iubită înainte de Mondial
