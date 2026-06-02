Pașaport temporar sau simplu electronic. Care este diferența și ce să alegi

Deși ambele îți permit să călătorești, ele au reguli diferite de eliberare, prețuri și perioade de valabilitate pe care este bine să le cunoști înainte de a depune actele. Iată care sunt diferențele între pașaportul temporar și cel electronic: costuri, termene de eliberare și valabilitate.

Ce este pașaportul simplu electronic

Pașaportul simplu electronic este pașaportul obișnuit folosit de cetățenii români pentru călătoriile în străinătate. Este un pașaport biometric, adică un document modern și securizat, care conține atât datele personale ale titularului, cât și informații biometrice. Pe lângă date precum numele, CNP-ul, adresa sau semnătura, în pașaport este introdusă și fotografia facială a persoanei. Aceste informații sunt stocate pe un microcip aflat în interiorul pașaportului, scrie Pasapoarte.mai.gov.

Datorită acestui cip electronic și datelor biometrice, pașaportul este recunoscut la nivel internațional și respectă standardele folosite în întreaga lume pentru documentele de călătorie. Conform legii, orice cetățean român care are acte de identitate valabile și nu are interdicții de călătorie poate solicita un pașaport simplu electronic. Practic, orice adult din România poate obține acest document dacă îndeplinește condițiile legale.

Perioada de valabilitate diferă în funcție de vârstă:

· 10 ani pentru persoanele peste 18 ani

· 5 ani pentru cei cu vârste între 12 și 18 ani

· 3 ani pentru copiii sub 12 ani.

Ce este pașaportul temporar

Pașaportul simplu temporar este un document de călătorie emis doar în situații urgente sau speciale, atât în România, cât și în străinătate. Spre deosebire de pașaportul simplu electronic, acesta nu este biometric. Asta înseamnă că nu are cip electroni. Este, practic, un pașaport „fără cip”, folosit doar atunci când o persoană are nevoie rapid de un document de călătorie și nu poate aștepta emiterea unui pașaport normal. Pașaportul temporar este valabil maximum 12 luni, indiferent de vârsta titularului. După expirare, trebuie făcut un pașaport obișnuit, conform legii.

Diferențele principale dintre cele două tipuri de pașaport

Pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar sunt două documente diferite, folosite în situații diferite. Deși ambele permit călătoria în străinătate, între ele există câteva diferențe importante. Cea mai mare diferență este perioada de valabilitate. Pașaportul simplu electronic poate fi folosit mai mulți ani:

· 10 ani pentru adulți

· 5 ani pentru persoanele între 12 și 18 ani

· 3 ani pentru copiii sub 12 ani

În schimb, pașaportul temporar este valabil doar 12 luni, indiferent de vârsta titularului.

Pașaportul simplu electronic este un document biometric. Are un cip electronic în care sunt stocate datele personale și fotografia facială. Pașaportul temporar nu are cip și nu conține date biometrice.

În ce situații pot fi folosite

Pașaportul simplu electronic este documentul obișnuit pentru orice tip de călătorie în străinătate: vacanțe, muncă, afaceri, studii sau alte deplasări. Pașaportul temporar este emis doar în situații urgente și bine justificate. De exemplu, atunci când cineva își pierde documentele în străinătate, trebuie să plece rapid pentru tratament medical sau nu mai există timp pentru emiterea unui pașaport normal. Autoritățile precizează clar că pașaportul temporar nu se eliberează pentru vacanțe sau călătorii turistice planificate.

Pașaportul simplu electronic se eliberează, de regulă, în aproximativ 5 zile lucrătoare în România, însă în perioade aglomerate termenul poate ajunge și la 10 zile. Pașaportul temporar este emis mai repede, de obicei în cel mult 3 zile lucrătoare de la depunerea actelor.

Pașaportul simplu electronic poate fi solicitat de orice cetățean român care are acte valabile și îndeplinește condițiile legale. În schimb, pentru pașaportul temporar trebuie demonstrată existența unei situații urgente prevăzute de lege. Nu poate fi obținut doar pentru comoditate sau pentru că cineva dorește documentul mai repede.