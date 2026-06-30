Pe măsură ce adună ștampile pe el, cei mici câștigă premii-surpriză, au intrări gratuite sau reduceri la bilete.

Un pliant colorat cu harta și coduri QR este pașaportul care ajută familiile să găsească 9 parcuri tematice din Sibiu, Brașov, Harghita și Suceava. Copiii știu că, dacă reușesc să viziteze toate aceste locuri, au șansa să câștige ceva.

Szabo Zoltan, reprezentantul unui parc tematic: „Acum două săptămâni am introdus pașaportul și chiar avem vizitatori care deja au adunat 8 ștampile”.

Lângă Odorheiu Secuiesc, la poalele pădurii, copiii intră în lumea insectelor uriașe. Sunt 30 de gângănii mecatronice, care se mișcă și scot zgomote ciudate.

Copil: „Foarte draguț, chiar îmi place foarte tare!”.

În parcul cu miniaturi, copiii fac o tură cu mini-mocănița și află legendele locului la un mini-cinema. O potecă ascunsă îi duce în pădurea piticului Cipi. Povestea din carte pare că prinde viață.

Andras Hunor, reprezentantul unui parc tematic: „Eu am construit căsuțele pe care le vedem aicea și am modelat figurinele 3D”.

La Câmpulung Moldovenesc, într-un alt parc tematic, 17 basme românești sunt redate prin decoruri impresionante. Li se adaugă o mulțime de atracții - hidrobiciclete, trambuline, bărcuțe și bile gonflabile.

Și în afara circutului Family Parks, sunt locuri care pot ține un copil ocupat o zi întreagă. În Poiana Brașov, au fost amenajate mai multe trasee suspendate intre copaci.

Corespondent PRO TV: „Sunt la 15 metri înălțime în pădure și pășesc doar pe o plasă, cu pași mici, ce e drept, pentru că mă încearcă o senzație de frică, mai ales dacă mă uit în jos."

Irina Dinică, proprietarul parcului: „Aici joaca se împlătește cu explorarea și învățarea."

Parcul se întinde pe o suprafață de patru hectare și are zone de cățărare și tobogane abrupte.

Iar într-un parc tematic din Tușnad, copiii descoperă lumea mineralelor - caută, sapă și rezolvă probleme, pentru a găsi o comoară.