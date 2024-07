Țara în care poți scăpa de canicula verii și în același timp să vizitezi orașe moderne și peisaje liniștite

Terenul coboară ușor de la munții înalți de-a lungul frontierei cu Norvegia spre est, către Marea Baltică. Din punct de vedere geologic, este una dintre cele mai vechi și mai stabile părți ale crustei Pământului.

Formațiunile de suprafață și solurile sale au fost modificate de retragerea ghețarilor din Epoca Pleistocenă (aproximativ acum 2.600.000 până la 11.700 de ani). Lacurile punctează peisajul destul de plat, iar mii de insule formează arhipelaguri de-a lungul a peste 2.100 km de coastă stâncoasă și zimțată. Ca și întreaga Europă de nord-vest, Suedia are în general un climat favorabil în raport cu latitudinea sa nordică datorită vânturilor blânde dinspre sud-vest și a Curentului Atlantic de Nord cald.

Ce să vizitezi în Suedia

De la orașe moderne aglomerate la peisaje liniștite, pline de lacuri și la sălbăticia neatinsă a regiunii arctice, Suedia oferă o experiență nordică ce depășește stereotipurile scandinave.

Orașele suedeze combină arhitectura istorică cu tendințele de design modern și bucătăria inovatoare. Puțin mai departe vei descoperi kilometri de peisaje liniștite care alcătuiesc în mare parte identitatea rurală a țării.

Lacurile magnifice și țărmurile ample oferă multe pentru iubitorii de activități în aer liber. În nordul îndepărtat, regiunea arctică oferă experiențe cu soarele de la miezul nopții și aurorele boreale, împreună cu oportunitatea de a explora cultura sami.

Stockholm

Fondat în secolul al XIII-lea pe câteva insule, Stockholm a crescut rapid pentru a deveni cel mai mare oraș al Suediei. A rămas astfel, în ciuda secolelor de conflicte. Astăzi, orașul este responsabil pentru o mare parte a imaginii Suediei pe scena mondială.

Plimbările în jurul insulelor vechi Gamla Stan și Riddarholmen sunt modalități excelente de a te orienta înainte de a te scufunda în detaliile numeroaselor sale atracții artistice, de design, modă, muzică și istorie.

Nu rata proiectul artistic la nivel de oraș din sistemul de metrou din Stockholm. Inițiat în anii 1950, proiectul în desfășurare de a umple stațiile de metrou ale orașului cu artă publică a implicat o gamă diversă de artiști, rezultând în mozaicuri, murale, sculpturi, gravuri și alte instalații.

Chiar dacă Stockholm este capitala, asta nu înseamnă că localnicii din oraș nu au acces la natură.

Vastul arhipelag din Stockholm este un paradis al caselor de vacanță, traseelor de drumeții, litoralelor stâncoase, ambarcațiunilor de navigare care investighează golfuri senine, întinzându-se aproape pe 80 de kilometri în Marea Baltică.

Nu există un "mod corect" de a experimenta arhipelagul. Insulele mai mari precum Vaxholm, Grinda și Sandhamn sunt pline de sate fermecătoare cu facilități precum cafenele, restaurante și cazare.

Insulele mai mici și mai izolate îi invită pe vizitatori să experimenteze dragostea scandinavă pentru natură.

Gothenburg

Dacă agitația din Stockholm pare prea multă, ia în considerare o călătorie în al doilea cel mai mare oraș al Suediei.

Cu toate că nu este deloc mic, Gothenburg se desfășoară într-un ritm mai ușor decât capitala. De la statutul său de lider mondial în domeniul sustenabilității până la o istorie fascinantă a comerțului și inovației, există multe de descoperit despre Gothenburg.

Liseberg este, fără îndoială, cel mai bun parc de distracții din Scandinavia, după grădinile Tivoli din Copenhaga, și o destinație obligatorie pentru familii. Străzile pavate ale cartierului istoric Haga sunt locul ideal pentru a te bucura de fika suedeză.

Malmö

Podul Öresund, reper al Scandinaviei, leagă Suedia de Danemarca pe cale rutieră și feroviară, oferind acces la impresionantul al treilea cel mai mare oraș al Suediei, Malmö, și regiunea sudică a Suediei, Skåne.

La nord-vest de oraș, Turning Torso este o spectaculoasă expresie a arhitecturii moderne scandinave, proiectată de spaniolii. Este centrul unui district modern de pe malul apei, departe de centrul istoric, care include puncte de interes precum Castelul Malmö și arhitectura variată a pieței Lilla Torg.

Gotland

Insula Gotland, cea mai mare insulă din Marea Baltică, este o destinație de top, plină cu aproape 100 de biserici medievale într-o zonă de dimensiunea insulei Long Island.

Gotland, cunoscută pentru orașul său istoric și coasta sa liniștită, este o destinație de vacanță de vară preferată de suedezi și oferă o experiență diversă pentru turiștii internaționali.

Orașul Visby este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO, împachetând o bogată istorie vikingă în zidurile sale medievale.

Explorează peisajul urban istoric, inclusiv turnurile notabile octogonale ale catedralei Visby, printr-un tur pedestru sau la propriul ritm.

Gotland este, de asemenea, semnificativă pentru monedele sale de argint din Epoca Vikingilor, bogățiile romane și descoperirile de bijuterii din Epoca Bronzului, multe dintre acestea fiind expuse la Muzeul Gotland din Visby.

Orașul este, de asemenea, apreciat pentru scena sa culinară, cu restaurante locale care utilizează ingrediente de la fermele insulei și din jurul oceanului.

Uppsala

Gazda celei mai vechi universități din Scandinavia, Uppsala este centrul de cunoaștere al Suediei, cu farmec istoric și plimbări liniștite disponibile în tot orașul.

Catedrala Uppsala se înalță deasupra peisajului, în timp ce vecinul Gustavianum, cel mai vechi edificiu al orașului, servește acum ca muzeu de artă, arhitectură și cultură fascinant.

Cu toate atracțiile istorice și naturale, Uppsala este plină de energie tinerească. Vizitatorii vor găsi multe cafenele, baruri și restaurante de ales de-a lungul amândurora ale râului Fyris.

Lacul Siljan

Regiunea Dalarna și în special lacul Siljan este o destinație obligatorie pentru toți cei interesați de tradițiile scandinave. Căsuțe roșii de lemn punctează peisajul, altfel verde și albastru, în timp ce arte și meserii domină comerțul local.

Zona este poate cel mai bine cunoscută ca locul de origine al calului Dala pictat, un simbol popular suedez.

În timpul verii, lacul Siljan oferă sporturi nautice, pescuit, călătorii cu barca tradiționale și oportunități de înot ca alternativă perfectă la o escapadă urbană.

Suedia Arctică

O lume departe de orașele din sud, regiunea cea mai nordică a Suediei este o adevărată sălbăticie arctică. Zonele cheie de explorat în această zonă includ orașul Kiruna și vastul Parc Național Abisko.

Parcul Național Abisko este unul dintre cele mai bune locuri din Scandinavia pentru a vedea aurorele boreale.

Orașul minier Kiruna oferă o combinație de cultură sami și tradiții suedeze în timp ce trece printr-unul dintre cele mai fascinante proiecte de urbanism din lume.

Centrul orașului este mutat la aproape de 3 km din cauza riscului creat de operațiunile miniere în desfășurare. În același spirit de reconstrucție, Icehotel-ul este reconstruit în fiecare an în apropierea Jukkasjärvi, înainte de a se topi în fiecare primăvară.

Kiruna este o bază de plecare pentru cei care doresc să exploreze Parcul Național Abisko, cunoscut pentru oportunitățile sale excepționale de drumeție în vara și vânătoarea de aurore boreale în iarna și primăvara.

Cele mai populare obiective turistice din Stockholm

Stockholm este de departe cel mai frumos oraș când vine vorba de orașe pitorești. Aflat pe un arhipelag întins în Marea Baltică, capitala Suediei cuprinde 14 insule diferite. Toate sunt legate între ele prin 50 de poduri și este renumită pentru străzile sale pietruite și vechea sa cetate fermecătoare.

O treime din zona din interiorul limitelor orașului este acoperită de apă, în timp ce o altă treime este formată din parcuri și păduri. Ca rezultat, Stockholm este unul dintre cele mai verzi orașe din Europa și un loc minunat în care să-ți petreci timpul.

Centrul vechi al Stockholmului, cunoscut sub numele de Gamla Stan, prezintă o colecție impresionantă de clădiri în nuanțe de ocru, demne de Instagram. Tot aici se găsesc atracții turistice emblematice precum impresionantul Palat Regal Kungliga Slottet, maestuoasa Catedrală Storkyrkan și Muzeul Nobel.

Majoritatea obiectivelor turistice din Stockholm sunt ușor de explorat datorită feriboturilor și bărcilor de turism care transportă pasagerii între insule.

Muzeul Nordic

Cei care vor să descopere cum a fost viața pentru cei care au locuit în Scandinavia în ultimii 500 de ani ar trebui să-și facă loc în program pentru o vizită la Muzeul Nordic.

Prezentând o antologie a istoriei etnografice și culturale a Suediei, Nordiska Museet oferă o perspectivă fascinantă asupra evoluției regiunii. Ducându-te de la începutul perioadei moderne până în prezent, muzeul expune tradițiile, artefactele, mobilierul și casele popoarelor nordice începând cu secolul al XVI-lea.

Principala expoziție, "While the Ice is Melting" (Pe măsură ce gheața se topește), îți prezintă chiar și oameni care au trăit în unele dintre cele mai reci locuri ale lumii.

Ericsson Globe

Arena Globe din Stockholm este unul dintre cele mai proeminente repere ale orașului. Numit oficial „Ericsson Globe” după sponsorul său, este renumit pentru faptul că este cea mai mare clădire sferică din lume.

Este, de asemenea, un loc fabulos pentru a te bucura de priveliști extraordinare ale orașului înconjurător.

Unul dintre cele mai populare lucruri de făcut în Stockholm, SkyView include o structură de lift de sticlă care călătorește pe suprafața exterioară a globului, ducându-te până în vârf.

Vei admira priveliști uluitoare ale orașului Stockholm de la această înălțime de 130 de metri deasupra nivelului străzii. Două gondole pleacă la fiecare 10 minute, iar vizita durează aproximativ o jumătate de oră. Dacă reușești să-ți programezi vizita la apus, experiența va fi și mai impresionantă.

Junibacken

Dacă ești în Stockholm cu copiii, ar trebui să-i duci la Junibacken.

Aflat în Galärvarvsvägen, la aproximativ trei minute de mers pe jos de Muzeul Vasa, este un parc minunat care dă viață poveștilor pentru copii. Dedicat literaturii, îi introduce pe cei mici în lumea personajelor celebre din basmele nordice și cărțile pentru copii.

Pe lângă faptul că oferă mult spațiu pentru alergat, parcul dispune de un teatru și de o casă de păpuși. Are chiar și un Tren al Poveștilor fabulos, care te duce prin lumea lui Astrid Lindgren.

Tot aici se află cea mai mare librărie pentru copii din țară, oferind sute de cărți în limba suedeză și mai multe limbi străine. Are și o terasă deschisă care oferă priveliști minunate către apă.

Muzeul Hallwyl

Există aproximativ 50 de muzee în Stockholm. Unul dintre cele mai fascinante dintre ele este Muzeul Hallwyl.

Aflat în fața Parcului Berzelii, vei găsi această atracție culturală în interiorul iconei Palatului Hallwyl. Fostă reședință a Contelui și Contesei von Hallwyl, a fost donată în anii 1920 statului pentru a deveni un muzeu național.

Construit între 1893-1898, palatul impresionant (cunoscut și sub numele de Hallwylska palatset) prezintă acum peste 300 de expoziții de ceramică, sticlă și metal care ilustrează diferite variații și expresii ale Art Nouveau.

Storkyrkan

Încorporată în inima Stockholmului medieval, între Stortorget și Palatul Regal, se află frumoasa catedrală a Orașului Vechi.

Cunoscută sub numele de Storkyrkan, Sankt Nikolai kyrka sau Stockholms domkyrka, este cea mai veche biserică a orașului.

Datând din anii 1300, este de natură luterană. Este, de asemenea, biserica-mamă a Diecezei Stockholm a Suediei și a fost la centrul unor evenimente istorice majore ale țării, inclusiv nunți regale și ceremonia de deschidere a parlamentului, care are loc în fiecare toamnă.

Muzeul Medieval

Muzeul Medieval este o altă instituție culturală prominentă din Stockholm. La doar un pas de Palatul Stockholm, a fost construit în jurul monumentelor antice descoperite în timpul unei excavări arheologice în anii 1970.

Prezentând o parte din zidul orașului, care datează din secolul al XVI-lea, muzeul oferă vizitatorilor o perspectivă fascinantă asupra vieții din Stockholmul medieval. Expoziția cuprinde chioșcuri, case din cărămidă, un port, o spânzurătoare și ateliere. Toate acestea povestesc istoria orașului din perioada anilor 1250 până în anii 1520.

Nationalmuseum

Poate cel mai faimos muzeu din Suedia, Nationalmuseum este galeria națională a țării.

Cunoscut și sub numele de Muzeul Național de Arte Frumoase, se află pe peninsula Blasieholmen din centrul Stockholmului.

Fondat în 1792 ca "Muzeul Regal" (Kungliga Museet), dispune de o colecție fantastică de sculpturi, desene, picturi și artă grafică.

Acestea datează în principal din secolul al XVI-lea până la începutul secolului al XX-lea, dar includ și unele lucrări moderne.

Monteliusvagen

Pentru cei care doresc să experimenteze frumusețea orașului, una dintre cele mai bune modalități de a o face este prin Monteliusvägen.

Se întinde pe o distanță de 500 de metri pe insula Södermalm, acest traseu scenic de plimbare oferă priveliști terifice ale lacului Mälaren, Riddarholmen și a Primăriei din Stockholm, în special la răsăritul sau apusul soarelui.

Pe parcurs, pe marginea traseului se află case pitorești și colorate. Există și mai multe bănci pe care te poți așeza pentru a le admira.

Traseul începe la Bastugatan 16, la est de oraș, și se îndreaptă spre Kattgränd.

Dacă vizitezi în lunile mai reci ale iernii, poartă încălțăminte adecvată pentru mers pe jos, deoarece traseul poate deveni alunecos din cauza gheții.

