Unul dintre ei, de 17 ani, a fost găsit însă nu a mai putut fi salvat. Celălalt, de 19 ani, este căutat în continuare!

Corespondent ȘtirileProTV: ”Curenții sunt foarte puternici, şi marea foarte periculoasă! În urmă cu puțin timp, un tânăr de 17 ani, care a intrat în mare să facă o baie în mare în stațiunea Olimp, și-a pierdut viața. A fost scos din apă de salvamari, medicii ajunși la fața locului au început manevrele de resuscitare, însă din păcate nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un alt tânăr de 19 ani este căutat în continuare în apa mării, tot în stațiunea Olimp. La fața locului au ajuns și scafandrii de la ISU Dobrogea, zece scafandri care vor intra în apă și îl vor căuta. Au fost zeci de intervenții astăzi în sudul litoralului. Salvamarii au fluierat și au scos în continuu pe oameni din apă care le-au ignorat avertismentele. În stațiunea Jupiter a intervenit din nou poliția pentru a-i face pe oameni să înțeleagă că nu au voie să intre în mare pentru că marea este foarte agitată”.

Au fost momente dramatice astăzi şi pe plaja din Eforie, unde o femeie de 49 de ani, a fost scoasă din apă de salvamari în ultima clipă.

Aceste imagini au fost suprinse la amiază pe plaja din Eforie Nord. Femeia de 49 de ani din Covasna a intrat în apă, deși nu știa să înoate - spun salvamarii. Curenții puternici au dus-o în zona gropilor. Salvamarii au mers după ea cu un skijet.

Ionuț Păun – salvamar Eforie Nord: "Am ajuns la ea, deja s-a dus la fund. Foarte repede.

Reporter: Unde era femeia?

”În larg, acolo, în groapă, acolo e curentul rip. Problema e că erau doi, când m-am dus la ei, erau în aceeași situație. Se urcau unul pe altul, dar femeia, nu a mai rezistat, s-a dus la fund, m-am aplecat după ea, n-am reuşit să o prind de mână, am luat-o de păr și am tras-o. A înghiţit foarte multă apă”.

După ce a scos-o pe femeie, salvamarul a intrat imediat şi după bărbatul care abia mai rezistă.

Femeia a primit oxigen și îngrijiri medicale pe plajă.

Deși este a cincea zi în care este arborat steagul roșu și scăldatul este strict interzis, dar oamenii ignoră avertismentele. Acest salvator abia își face loc printre turiști să ajungă în apă.

Claudiu Popescu – salvamar Eforie Nord: "Foarte aglomerată plaja, cred că este primul weekend în care practic nu ai loc unde să îi salvezi, efectiv ne lovim de ei, ne ciocnim de ei, încercăm să îi ferim cât se poate, să ajungem la cei din larg".

Această fetiță de 13 ani din Pitești, a fost scoasă din mare, după ce a intrat cu un colac, nesupravegheată și a fost dusă în larg de curenți.

Iar acest bărbat de 52 de ani din Lehliu Gară, a fost salvat din valurile furioase de două ori. În final, a fost amendat de poliștistii locali cu o mie de lei.

Cea mai mare aglomerație a fost la Eforie Nord. La prânz nu era niciun petic de nisip liber.

Apoi aglomerația s-a mutat pe șosele. Polițiștii au dirijat traficul, dar între Eforie Nord și Sud s-a circulat bară la bară.

La fel a fost și pe autostrada A2, sensul spre București. Viteza medie pe unele porțiuni de drum a fost de 30 de km/h.

Specialiștii în turism spun că pe litoral gradul de ocupare este de 100%. Peste 210 mii de oaspeți au fost în weekend în stațiuni.