Obiective turistice în Luxemburg‎. Locuri pe care trebuie să le vezi dacă ajungi în Marele Ducat

Geografia Luxemburgului oferă două regiuni principale: Oesling, o parte a masivului Ardennes, o regiune colinară cu păduri mixte mari la nord, și Gutland ("țară bună"), regiunea relativ urbanizată din sud. Cu o suprafață de 2.586 km², Luxemburgul este de peste 10 ori mai mic decât vecina sa Belgia.

Marele Ducat are o populație de 576.000 de persoane (în 2016), capitala și cel mai mare oraș este Luxemburg-City (Lëtzebuerg), cu aproximativ 100.000 de locuitori. Limba vorbită este luxemburgheza, limbile administrative sunt franceza, germana și luxemburgheza.

Generalități despre Luxemburg

Deși Luxemburg este o țară mică, acest lucru nu înseamnă că are puține lucruri de oferit vizitatorilor. Dimpotrivă, este o țară pe care ar trebui să o adaugi pe lista ta atunci când vizitezi Europa.

Iată câteva fapte generale despre această țară:

Există trei limbi oficiale în Luxemburg, care este situat între Germania, Franța și Belgia. Acesta este motivul pentru care este o amestecătură de culturi și limbi. În țară există trei limbi oficiale: luxemburgheza, franceza și germana.

Luxemburg este înconjurat de alte țări pe toate părțile. Din acest motiv, nu vei găsi plaje în acest loc.

Motto-ul original al țării este în limba luxemburgheză și spune: "mir welle bleiwe wat mir sinn." Când traduci acest lucru înseamnă „vrem să rămânem așa cum suntem”.

Acest lucru înseamnă că oamenii doresc să rămână independenți, deoarece mulți au încercat să domine această țară de-a lungul timpului.

Unul dintre faptele neobișnuite despre Luxemburg este că transportul public este complet gratuit aici. Este prima țară din lume care a făcut acest pas, motiv pentru care chiar și turiștii pot beneficia de acest lucru.

Cu toate acestea, dacă treci granița și mergi spre Franța, Germania sau Belgia, atunci tot va trebui să plătești o taxă.

Oricine se bucură de natură va iubi să vină în Luxemburg, deoarece 33% din teritoriu este acoperit de păduri. Aerul este, de asemenea, curat din acest motiv și te poți bucura de aer liber cât dorești.

S-ar putea să fie o țară mică, dar totuși este considerată una dintre cele mai bogate țări din lume. PIB-ul pe cap de locuitor este incredibil de ridicat, iar cei care doresc să lucreze aici vor avea succes. Acesta este motivul pentru care este una dintre primele opțiuni pentru cei care doresc să facă afaceri și să obțină randamente mari din investițiile lor, scrie nomadsunveiled.

Gândirea la siguranță și ratele criminalității este crucială atunci când mergi într-un loc nou. Din fericire, ratele criminalității în țară sunt incredibil de scăzute.

Luxemburgul are doar două închisori și peste 1.000 de polițiști, deci vei fi întotdeauna în siguranță.

Unul dintre cele mai interesante fapte despre Luxemburg este că eutanasia și suicidul asistat sunt legale.

În 2008, Marele Duce a refuzat să semneze o lege care aproba acest lucru, deoarece era împotriva credințelor sale. Cu toate acestea, acest lucru a condus la o reformă semnificativă în constituție.

Acum, legile țării nu necesită aprobarea monarhului, iar rolul său este ceremonial. Astfel, eutanasia și suicidul asistat sunt legale aici.

Oameni din aproape 170 de naționalități trăiesc în Luxemburg, motiv pentru oricina poate să imigreze. Din acest motiv, aproape jumătate din populație este formată din străini și expați. Cetățenii portughezi sunt cei mai numeroși, reprezentând peste 16% din populație.

Țara are doar două universități: Universitatea Sacré-Coeur din Luxemburg și Universitatea Luxemburg.

Cum ajungi în Luxemburg din România

Poți ajunge ușor în Luxemburg din România, cu un zbor direct operat de Wizz Air. Din București până în Luxemburg sunt 2034 de kilometri.

Altă variantă este să zbori spre Bruxelles și apoi din Bruxelles spre Luxemburg cu trenul sau cu autocarul. Cu trenul durează 3 ore, iar cu autocarul în jur de 5 ore.

Totuși, cea mai ușoară variantă este zborul direct către Luxemburg, operat de compania low-cost Wizz Air. Călătoria durează 2 ore și 40 de minute.

Aeroporturi din Luxemburg

Aeroportul Luxembourg-Findel este singurul aeroport comercial din Luxemburg. Situat la câțiva kilometri în afara centrului orașului Luxemburg, este un important nod pentru zborurile continentale, precum și pentru transportul internațional de marfă și depozitare.

Timp de mulți ani, s-a înregistrat o creștere a traficului aerian în ceea ce privește aviația generală la Aeroportul Luxemburg. Și nu fără motiv: singurul terminal al Marelui Ducat se află în inima Regiunii Mari și este foarte popular atât printre rezidenți, cât și printre utilizatorii din țările vecine.

Cu un număr de pasageri care a crescut în fiecare an, aeroportul internațional al Luxemburgului - cunoscut în mod obișnuit sub numele de Findel - este în plină expansiune.

Nu mai puțin de 4,04 milioane de pasageri au folosit căile aeriene ale lui Findel în 2018, în comparație cu 3,5 milioane în 2017 și 3,02 milioane în 2016.

Inaugurat în 2008, noul terminal este foarte modern, iar noua structură de 450 m2 îi întâmpină pe clienți și pe echipajele lor într-un mediu optim, cu servicii de calitate superioară.

Top obiective turistrice în Luxemburg

Luxemburg poate fi o țară mică, dar este cu siguranță plină de unele dintre cele mai frumoase locuri pe care le-ai văzut vreodată.

În orașul Luxemburg, poți găsi unele dintre cele mai importante atracții și locuri turistice pe care trebuie să le vizitezi dacă planifici o călătorie în Luxemburg.

Orașul are multe mici localități care merită explorare. Nu numai atât, dar Luxemburg este și plin de multe castele și fortărețe frumoase, care merită a fi descoperite.

Cartierul Vechi al Orașului Luxemburg

Când ești în Luxemburg, nu poate exista alt loc mai bun decât Cartierul Vechi pentru a începe călătoria. Acesta este unul dintre locurile istorice ale orașului. Dacă ești pasionat de istorie, cu siguranță vei adora să explorezi acest loc frumos.

De fapt, este unul dintre cele mai importante orașe din Europa datorită fortificațiilor sale. Străzile din cartierul vechi sunt decorate cu clădiri și case vechi și fermecătoare. Este un loc frumos pentru o plimbare în jur, pe măsură ce traversezi numeroasele poduri spectaculoase, inclusiv Podul Adolphe. Acesta este unul dintre cele mai bune locuri de vizitat în orașul Luxemburg.

Muzeul Național de Istorie și Artă

Muzeul Național de Istorie și Artă este situat în zona istorică a Pieței Peștelui și este cunoscut ca fiind casa numeroaselor obiecte de artă, unelte, monede, descoperiri arheologice, mobilier și documente. Toate aceste obiecte sunt dovadă a istoriei țării. Muzeul are un focus special pe perioada Gallo-Romană, cu o serie de obiecte artistice, religioase, sociale și intelectuale expuse. Chiar și secțiunea de artă contemporană a muzeului merită o vizită.

Casematele Bock

Shutterstock

Pentru că lucrările de conformitate cu normele de siguranță au fost finalizate, celebrele Cazemate Bock din Luxemburg s-au deschis din nou vizitatorilor începând cu data de 14 iunie 2023. Astfel, ambele dintre principalele atracții turistice ale orașului Luxemburg - Cazematele Pétrusse și Casematele Bock – sunt acum deschise vizitatorilor șapte zile pe săptămână, practic pe tot parcursul anului.

În cadrul tururilor de la Cazematele Bock, vizitatorii pot să exploreze liber tunelurile subterane și galeriile promontoriului Bock și să descopere istoria enigmatică a leagănului orașului Luxemburg.

Ca parte a fortificațiilor incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, aceste galerii subterane labirintice săpate în stâncă sunt unice în lume și stau drept mărturie despre trecutul orașului fortificat legendar, cunoscut și sub numele de Gibraltarul Nordului.

Principalul element al turului de la Cazematele Bock - promovat ca "Cel mai frumos Vârf de Stâncă din Europa" - sunt priveliștile uluitoare de la ferestrele cu șanțuri: pe o parte, Orașul Vechi, Platoul Rham, cartierul Grund cu Zidul Wenceslas, abația Neumünster și Biserica Sf. Ioan, iar pe de altă parte, Platoul Kirchberg și cartierul Pfaffenthal, cu Turnurile Vauban și Podul Marelui Duces Charlotte.

Împreună cu Cazematele Pétrusse - care s-au redeschis în iunie 2022 cu un concept turistic nou - extraordinara rețeaua de galerii subterane este din nou principala atracție turistică a orașului Luxemburg.

Cele două emblemătice atracții turistice ale capitalei - care sunt acum promovate sub brandul umbrelă "Orașul Subteran Luxemburg" - oferă vizitatorilor o oportunitate unică de a explora adâncimile orașului și de a afla mai multe despre istoria unui univers puțin cunoscut.

Începând cu redeschiderea lor, Cazematele Pétrusse au căpătat un nou aspect atractiv, datorită prezentării audiovizuale inovatoare și special concepute. În cadrul turului "Stâncile prind viață", vizitatorii pot explora galeriile subterane ale capitalei și pot să se afunde în istoria cazematelor.

La Cazematele Bock există un tur unde vizitatorii au ocazia să vadă cel mai frumos "vârf de stâncă" din Europa și să se bucure de priveliști panoramice spectaculoase.

Din Galeria Mare lungă de 60 de metri, vizitatorii pot intra în încăperile cu tunuri și pot admira priveliști spectaculoase ale orașului.

Palatul Mare Ducal

Acesta este unul dintre cele mai importante puncte de reper ale orașului și un loc obligatoriu de vizitat. Această frumoasă clădire renascentistă a fost ridicată în 1572 și a servit ca reședință oficială a Marelui Duce Henri, monarhul regent al țării.

Acesta rămâne în continuare locul deplin al Ducelui. Cu toate acestea, turiștilor li se permite să arunce o privire înăuntru la această clădire glorioasă în cadrul tururilor special organizate.

Aceste tururi sunt organizate în special în timpul jumătății lunii iulie a fiecărui an și durează până în prima săptămână a lunii septembrie. În acest timp, locul devine unul dintre cele mai vizitate locuri din oraș.

Shutterstock

Zidurile de pe Corniche

Acest loc este considerat cel mai frumos balcon din Europa. Aici vei putea vedea Poarta Grund, care datează din 1632. Acest loc găzduiește numeroase refugii și case aristocratice, precum și biserica St. Michael și Dominicans. De asemenea, poți găsi grupuri de clădiri în suburbiile Grund. Locul este bogat în istorie și este perfect de explorat când ești în oraș cu familia.

Piața Guillaume II

Aceasta este una dintre cele mai mari spații deschise pe care le vei găsi în oraș. Aici vei putea vedea impresionanta Primărie și lei Tremont. Nu rata piața săptămânală faimoasă pentru plantele și florile sale. O altă atracție importantă a locului este Casa Raville, cu fațada sa impresionantă, scară spirală și balcon restaurat. Alte repere importante pe care le poți explora aici includ vechea cazarmă de cavalerie Vauban și Turnul Spaniol.

Shutterstock

Muzeul de Artă Modernă Grand Duke Jean

Dacă ești fan al artei moderne, atunci acest muzeu trebuie cu siguranță să fie pe lista ta de obiective când vizitezi Luxemburg.

Muzeul este cunoscut pentru colecția sa de lucrări ale artiștilor de renume mondial. Muzeul are, de asemenea, o mare colecție de artă contemporană, care include mari lucrări ale artiștilor cunoscuți precum Andy Warhol, Bruce Nauman și Julian Schnabel.

Muzeul găzduiește și multe expoziții temporare din timp în timp. Dacă ai norocul să vizitezi muzeul în timpul acelor expoziții, vei putea vedea și lucrările fine ale artiștilor populari.

Echternach și Abația Benedictină

Amplasată pe malul râului Sure, localitatea Echternach formează granița cu Germania. Frumusețea locului constă în multitudinea de păduri încrucișate, sute de poteci și cascade din zonă. Orașul este în principal renumit pentru procesiunea sa de dans străvechi, organizată în Marțea de Rusalii. În acest timp, locul este aglomerat de turiști. Una dintre principalele atracții ale orașului este Abația Benedictină.

Shutterstock

Centrul vechi din Luxemburg

Ville Haute face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și este un loc frumos în defileul râului Alzette. Străzile sinuoase găzduiesc clădiri cu patrimoniu, piețe mari și palate, toate la câteva minute distanță de mers pe jos unul de celălalt.

Există mai multe clădiri remarcabile în zonă. Vizitează frumoasa Catedrală de Notre Dame din secolul al XVII-lea, construită de ordinul religios iezuit.

Admiră arhitectura gotică târzie și amestecul său de elemente renascentiste. Alte locații importante includ două piețe publice și grupul lor de clădiri istorice, Place Guillaume II și Place d'Armes. Pentru mâncare, există numeroase opțiuni delicioase, inclusiv mai multe restaurante cu stele Michelin.

Pentru a ajunge în cea mai veche parte a orașului, ia liftul sau urcă scările din Orașul Vechi. Acestea te duc în Grund, un cartier înstărit de pe malurile Alzette. Această zonă pitorească este remarcată pentru restaurantele fine, barurile și pub-urile sale care o fac un loc popular în timpul nopții. Iubitorii de istorie vor aprecia o vizită la Mănăstirea Neumünster din cartier, care a adăpostit călugări în secolul al XVI-lea.

Părți ale acestui complex sunt un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO și în cursul istoriei sale îndelungate, mănăstirea a servit și ca închisoare și cazarmă.

Astăzi, aici se organizează concerte, expoziții și seminarii.

Shutterstock

Castelul Vianden

Castelul Vianden este un adevărat magnet pentru vizitatori, fiind una dintre cele mai mari și mai frumoase reședințe feudale din perioadele romanică și gotică.

Castelul a fost construit între secolele al XI-lea și al XIV-lea pe fundațiile unui castel roman și a unui refugiu carolingian și a aparținut mult timp familiei Mare Ducală, înainte de a trece în proprietatea statului în 1977, scrie gpsmycity.

Începând din acea perioadă, a fost restaurat în toată strălucirea sa de odinioară.

Astăzi, Castelul Vianden este unul dintre cele mai importante monumente istorice ale Europei. Există un centru modern și interactiv pentru vizitatori în zona de intrare.

Festivalul medieval din vară a devenit un moment important anual la Castelul Vianden. În timpul acestui eveniment, vizitatorii pot descoperi o animație medievală plină de culoare, cu demonstrații de luptă, muzicieni, fochiști, jongleuri, prezentări diverse, demonstrații de caligrafie și multe altele.

Shutterstock

Podul Adolphe

Podul Adolf, cunoscut și sub numele de "Podul Nou", a fost construit sub conducerea Marelui Duce Adolf între anii 1900 și 1903. Acest pod este faimos pentru că are cea mai mare arcadă de piatră din lume. Podul are o înălțime de 42 de metri și o lungime de 84 de metri. Este un viaduct construit din piatră și este situat în nord-vestul Stației Luxemburg.

Podul traversează canionul și leagă zonele urbane noi și vechi. Arcele care susțin podul sunt simetrice pe ambele părți și sunt foarte spectaculoase. Este una dintre clădirile remarcabile din Europa. Peisajul de pe pod este foarte frumos.

Podul Adolphe a fost proiectat de inginerul francez Paul Séjourné.

Podul a fost numit după Marele Duce Adolphe, care a fost șef de stat între anii 1890 și 1905. Adolphe a fost stră-stră-bunicul Marele Duce Henri și primul monarh luxemburghez al Casei Nassau-Weilburg. Predecesorul său a fost Guillaume III, din Casa de Orange-Nassau, care a fost și rege al Țărilor de Jos.

Podul Adolphe a fost poreclit "Néi Bréck" - adică podul nou - la vremea respectivă, deoarece exista deja un pod mai vechi - "Al Bréck" - care fusese construit în 1861.

Shutterstock

Cu toate că are acum peste 110 ani, locuitorii Luxemburgului încă îl numesc Podul Nou.

În anii '30, Podul Adolphe a fost adaptat pentru a permite circulația unui tramvai electric care circula prin capitală, iar în 1936 balustradele de pe margine au fost înlocuite.

Prima mare renovare a avut loc în 1961, când suprafața de beton a fost reasfaltată și podul a fost lărgit cu 60 cm pe fiecare parte.

La un pavilion de pe Bulevardul Roosevelt, cei curioși pot arunca o privire asupra planurilor de construcție pentru pod. Centrul de vizitatori este deschis marți, joi, sâmbătă și duminică între 12 și 18 și miercuri între 8 și 14.

Sursa: StirilePROTV