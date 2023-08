Vacanță în Belgia. Obiective turistice și locuri de vizitat în Bruxelles și alte orașe belgiene

Una dintre cele mai mici țări din Europa, Belgia se învecinează cu Franța, Luxemburg, Olanda și Germania. Țara are, de asemenea, o coastă îngustă de-a lungul Mării Nordului.

Belgia se află în principal aproape de nivelul mării, deși țara atinge 694 de metri într-un punct cunoscut sub numele de Botrange, care se află în platoul Ardenilor. Belgia este una dintre cele mai populate țări din Europa, iar majoritatea oamenilor trăiesc în zone urbane.

Țara este împărțită în trei comunități pe baza limbii: În nord se află flamanzii, care vorbesc flamanda (olandeză), în sud sunt valonii, care vorbesc franceza, iar în orașul Liège există o mică populație vorbitoare de germană.

Gofrele, midiile servite cu cartofi prăjiți și ciocolata sunt trei dintre cele mai populare alimente belgiene. Dar țara are o mulțime de lucruri de oferit pentru vizitatorii curioși și dornici de aventuri.

Turismul din Belgia

Belgia a înregistrat un total de trei milioane de turiști în 2021, ocupând locul 36 în lume în termeni absoluți.

Punând numărul de turiști în raport cu populația Belgiei, rezultă o imagine mult mai comparabilă: Cu 0,28 turiști pe cap de locuitor, Belgia se situează pe locul 68 în lume. În Europa de Vest, s-a clasat pe locul 8.

În 2021, Belgia a generat aproximativ 7,34 miliarde de dolari americani numai în sectorul turismului. Acest lucru corespunde la 1,3 la sută din produsul său intern brut și la aproximativ 6 la sută din toate încasările din turismul internațional din Europa de Vest.

Cel mai popular oraș din Belgia pentru turiști este Bruxelles. În 2021, a ajuns pe locul 29 în topul celor mai populare orașe din lume.

În medie, fiecare dintre turiștii sosiți în 2021 a cheltuit aproximativ 2.148 de dolari americani. În schimb, locuitorii Belgiei cheltuiesc doar în jur de 1.715 dolari pe an atunci când ei înșiși își petrec vacanțele în străinătate, scrie worlddata.info.

Shutterstock

Cum ajungi în Belgia din România

Accesul în Belgia este rapid și ușor. Aeroportul Bruxelles (Zaventem) se află la 14 km est de Bruxelles și din București există zboruri directe.

Aeroportul Bruxelles Sud se află în Charleroi, la 46 km de Bruxelles, și are zboruri către 26 de destinații europene, inclusiv zbor direct către și dinspre București.

Având în vedere multitudinea de zboruri directe către Bruxelles, toate celelalte opțiuni de a ajunge în Belgia sunt mult prea complicate. Zborul durează mai puțin de 3 ore.

Citybreak în Bruxelles – Ce poți face în capitala Belgiei

Shutterstock

Bruxelles este un oraș foarte relaxat, ideal pentru un citybreak. De asemenea, se mândrește cu o arhitectură uimitoare și cu unele dintre cele mai bune beri din lume.

Orașul este foarte mic și compact, ceea ce înseamnă că te poți deplasa cu ușurință pe jos, fără a fi nevoie de autobuze sau metrou.

Grand Place

Cea mai frumoasă piață din Europa este, de asemenea, un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Grand Place, pietruită, este străjuită de clădiri istorice superbe și de două mari edificii (Hôtel de Ville, în stil gotic, și Casa Regelui).

Piața ar trebui vizionată atât în timpul zilei, cât și noaptea, când este iluminată (uneori cu spectacole de lumini și muzică).

Statuia lui Manneken Pis

Shutterstock

Iconicul Manneken Pis este o sculptură din bronz de 60 cm înălțime care reprezintă un băiețel dezbrăcat și întruchipează simțul umorului răutăcios al belgienilor. El urinează apă în bazinul fântânii de dedesubt și atrage numeroase mulțimi de vizitatori dornici să facă un selfie cu el.

Hainele sale sunt schimbate de două ori pe zi de către ajutoare misterioase și se spune că are o garderobă cu peste 1.000 de ținute. Statuia este lângă Grand Place, la intersecția dintre Rue du Chêne/Eikstraat și strada pietonală Rue de l'Étuve/Stoofstraat.

Cartierul Sablon

Bruxelles este bine cunoscut pentru ciocolata sa delicioasă, iar cartierul istoric Le Sablon este un loc minunat pentru a găsi unele dintre cele mai luxoase mărci de ciocolată.

Pierre Marcolini, Godiva, Neuhaus și Wittier au toate magazine de tip boutique încântătoare aici, care vând cutii frumoase de bunătăți. În afară de magazinele de ciocolată, Le Sablon are numeroase galerii de artă, parcuri și restaurante, iar în fiecare sfârșit de săptămână are loc un târg de antichități lângă Biserica Doamnei Noastre a Victoriilor de la Sablon.

Shutterstock

Gustă bere belgiană

Bruxelles este, de asemenea, renumit pentru berile belgiene delicioase, iar orașul are un număr mare de baruri rafinate.

Delirium Café se mândrește cu peste 3.000 de beri diferite și a fost inclusă în Cartea Recordurilor Guinness în 2004.

À la Mort Subite are un interior Art Nouveau fabulos, în timp ce Poechenellenkelder are expusă o colecție mare de păpuși de teatru.

Galeriile Royales Saint-Hubert

Aceasta este prima galerie comercială acoperită din Europa, deschisă în 1847. Pasarela are o lungime de 200 de metri, cu tavane cu panouri de sticlă și găzduiește aproximativ 54 de magazine diferite, inclusiv cafenele, magazine de ciocolată, articole din piele și Théâtre du Vaudeville.

Palatul Regal din Bruxelles

Palatul Regal din Bruxelles este palatul oficial al regelui și reginei Belgiei și cea mai emblematică clădire a capitalei. Ușile sunt deschise pentru turiști pentru o perioadă limitată de timp în timpul lunilor de vară (de obicei, de la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii septembrie). Totuși, poți admira grădinile și arhitectura din exterior!

Desigur, nu uita să mănânci midii cu cartofi prăjiți, gofre blegiene superbe și celebrii biscuiți speculoos.

Shutterstock

Locuri de vizitat în Belgia cu copiii

Belgia este, fără îndoială, țara legendelor, a poveștilor și a magiei.

Vizitează parcul de distracții al albinei Maya din Plopsaland

Dacă mergi cu copiii în Belgia, vizita este obligatorie. Poți să vezi foci pe plajă care se joacă și înoată.

Pe lângă Ostende, vizitează casa muzeu James Ensor.

Dacă ajungi în Bruxelles, vizitează Mini Europa cu copiii. Este ca Europa în miniatură, cu interacțiuni și o vizită foarte educativă pentru copii.

Apoi, plimbați-vă împreună prin Parcul Lacului din Bruxelles și ajungeți la Palatul Chinezesc și la Turnul Japonez.

Dacă mergi în Belgia cu copii, nu poți uita Mechelen. Orașul familiilor și al copiilor. Totul este conceput pentru ei. Terenuri de joacă pentru copii cu zone acvatice de vis, plimbări cu barca și multe altele.

Fabrici de ciocolată în Belgia

Nu ai cum să spui Belgia fără să te gândești la ciocolată. Ciocolata belgiană este renumită în întreaga lume.

Shutterstock

Iată câteva fabrici de ciocolată pe care să le vizitezi când te afli în Belgia:

Choco-Story: Muzeul ciocolatei

Adresa: Str: Wijnzakstraat 2, 8000 Bruges, Belgia

Choco-Story spune povestea transformării boabelor de cacao în ciocolată și a consumului de ciocolată din epoca aztecă și până în prezent. Există, de asemenea, o bibliotecă ce conține lucrări despre ciocolată și cacao.

Lumea de ciocolată a lui Roose

Adresă: Roose Roose World of the World: Havenstraat 1, 8000 Bruges, Belgia

Roose's Chocolate World oferă grupurilor șansa de a asista la o scurtă demonstrație de confecționare a pralinelor în zona de demonstrație din magazinul lor de 500 m2. Există, de asemenea, un videoclip cu procesul de producție și o șansă de a gusta o pralină. Demonstrațiile sunt limitate la grupurile care au rezervat în avans, scrie chocolatetour.

Chocolaterie Duval

Adresă: 19 Rue Des Chardons, 1030 Bruxelles, Belgia



Chocolaterie Duval oferă demonstrații de producere a ciocolatei, acoperind fiecare etapă a procesului de producție, de la temperare, pregătire și umplere în turnare până la demulare și ambalare. Există, de asemenea, posibilitatea de a degusta ciocolata. Demonstrațiile durează aproximativ 60 de minute și sunt deschise pentru grupuri (25+) cu rezervări în avans.

Le Chocolat, L'Or Noir Des Bruxellois

Locație: Str: Galeriile St. Hubert, Bruxelles (punct de întâlnire)



Turul de două ore și jumătate include o vizită la buticurile Godiva și Leonidas, la Muzeul de cacao și ciocolată și alte opriri legate de ciocolată. Rezervările sunt sugerate pentru tururile individuale și obligatorii pentru tururile de grup (acestea din urmă sunt disponibile în limbile engleză, franceză și flamandă).

Turul fabricii Le Chocolatier Manon

Locație: Hotel de la Castelul Chocolatier: Jette, Bruxelles

Adresă: 64 Rue Tilmont, 1090 Bruxelles, Belgia

Le Chocolatier Manon produce ciocolată modelată manual. Ciocolatele sale au câștigat numeroase premii la expoziții de produse alimentare din întreaga lume.

Câmpuri de luptă în Flandra

Belgia este cunoscută pentru castelele sale istorice și are și o istorie tumultuoasă în ceea ce privește războiul.

Belgia este una dintre cele mai mici țări europene, dar, înconjurată de Franța, Germania și Marea Britanie, locația sa a avut întotdeauna o importanță tactică crucială.

Fiind o parte importantă a Frontului de Vest în timpul Primului Război Mondial și făcând parte anterior atât din imperiul francez, cât și din cel olandez, Belgia a fost martoră la mai multe conflicte pentru o țară de dimensiuni atât de mici.

Waterloo

Shutterstock

Câmpul de luptă Waterloo este situat la 30 de kilometri sud de Bruxelles. Fiind scena uneia dintre cele mai faimoase bătălii din istoria militară britanică, câmpul de luptă Waterloo este o destinație obligatorie pentru oricine vizitează câmpurile de luptă din Belgia.

Bătălia de la Waterloo, desfășurată la 18 iunie 1815, a fost una dintre cele mai mari bătălii europene de dinainte de secolul XX. A fost locul marii înfrângeri a lui Napoleon în fața Ducelui de Wellington și a pus capăt efectiv Epocii Napoleonice și domniei lui Napoleon însuși.

Principalele obiective turistice de pe câmpul de luptă sunt Lion's Mound, o pictură panoramică uriașă care înfățișează bătălia, și centrul pentru vizitatori, care prezintă o imagine de ansamblu a bătăliei.

Salientul Ypres

De la începutul Primului Război Mondial și până la sfârșitul acestuia, multe dintre cele mai sângeroase lupte de pe Frontul de Vest au avut loc în jurul Salientului Ypres, inclusiv în prima, a doua și a treia bătălie de la Ypres, Langemarck și Messines, scrie dfds.

În jurul Ypresului există 185 de cimitire militare, dintre care cele mai importante sunt Cimitirul de război al Commonwealth-ului Tyne Cot - cel mai mare de acest fel din lume - și Cimitirul german Vladso, cu pietrele sale funerare negre și sculpturile părinților îndurerați.

De asemenea, poți vizita Cimitirul și Memorialul american Flanders Field, precum și Muzeul In Flanders Fields și Muzeul Memorial Passchendaele.

Poți vedea condițiile atroce în care au trăit soldații, o secțiune conservată a tranșeelor de pe Frontul de Vest, cunoscută sub numele de "Tranșeea morții".

De asemenea, ar trebui să vizitezi Spitalul de campanie Essex Farm, unde se află buncărele originale în care John McCrae a scris celebrul său poem "Flanders Fields".

Bătălia de la Bulge

Bătălia de la Bulge a fost ultima mare ofensivă germană din al Doilea Război Mondial în vestul țării. Aceasta a avut loc în regiunea dens împădurită din Ardeni, în Valonia, pe Frontul de Vest - atacul surpriză a surprins forțele aliate complet cu garda jos.

Astăzi, Ardenii sunt, fără îndoială, cel mai mare câmp de luptă din cel de-al Doilea Război Mondial. Este ca și cum ai vizita un imens muzeu în aer liber, cu sute de monumente, cimitire, locuri de luptă și vehicule de văzut.

Mons

Bătălia de la Mons din timpul Primului Război Mondial a fost prima bătălie dintre forțele britanice și germane de pe Frontul de Vest. S-a desfășurat la 23 august 1914, înainte ca britanicii să înceapă retragerea spre Franța din fața masivelor forțe germane care se opuneau.

La 11 noiembrie 1918, forțele aliate au reintrat în orașul Mons chiar în momentul în care a început armistițiul, încheind efectiv războiul acolo unde au început să lupte, cu peste patru ani mai devreme.

Orașele din Belgia – ce să vizitezi

Pe lângă Bruxelles, capitala, Belgia are și alte orașe importante și fiecare dintre ele are o multitudine de obiective de vizitat.

Anvers

Shutterstock

Anvers este al doilea oraș ca mărime și cel mai mare oraș de la malul mării din Belgia. Se află pe malul râului Schelde și al Mării Nordului.

Este unul dintre cele mai mari porturi maritime din lume și al doilea ca mărime din Europa. O locație convenabilă a oferit mult timp orașului Anvers statutul de cel mai bogat oraș din nordul Europei.

Aici lucrează cei mai buni maeștri de fațetare a diamantelor. Numeroase atracții, muzee și expoziții povestesc despre istoria fascinantă, veche de secole, a Belgiei și a orașului Antwerp.

Începe turul cu Gara Centrală din Anvers, care este recunoscută ca fiind una dintre cele mai frumoase gări din lume. Apoi, îndreaptă-te spre Piața Regina Astrid, renumită pentru galeria de magazine de bijuterii.

Het Steen, Primăria, Catedrala Maicii Domnului, Muzeul aan de Stroom al cărui acoperiș este o punte de observație, toate acestea trebuie vizitate.

Cea mai veche grădină zoologică din Europa se află, de asemenea, în Anvers. Aceasta are o vechime de peste 170 de ani!

Aici trăiesc aproximativ 770 de specii de animale rare. Unele pavilioane bine conservate au fost construite în secolul trecut.

Fabrica de ciocolată a lui Dominique Persoone este locul pe care fan al ciocolatei trebuie să îl vadă.

Bruges

Shutterstock

Bruges este un oraș fermecător din Flandra de Vest. Orașul are o mulțime de canale înguste și pitorești care curg printre fațadele colorate ale caselor decorate cu plante.

Bruges este adesea numit Veneția de Nord datorită canalelor sale frumoase care lasă adesea să intre vasele maritime. În Bruges există 54 de poduri; 12 dintre ele sunt mobile. Monumente arhitecturale, turnuri medievale sau clopote de turn, catedrale sau figuri de sfinți pot fi văzute la fiecare colț al acestui oraș.

Biserica Maicii Domnului merită o atenție deosebită. În interior, poți vedea statuia de marmură cunoscută în întreaga lume a "Madonei cu Pruncul", realizată de Michelangelo.

Trebuie să vezi orașul de pe apă și de la înălțime pentru a avea o imagine completă. Așadar, nu ezita să te bucuri de un tur cu vaporul de-a lungul numeroaselor sale canale. Turnul Belfort, care a fost ridicat în anul 1240 și are 83 de metri înălțime, îți va oferi o priveliște minunată.

Gent

Gent, este situat la 50 km de Bruxelles. Capitala Flandrei de Est este situată la confluența râurilor Leie și Scheldt. A fost al doilea oraș ca mărime din Europa, după Paris, între anii 1000 și 1550.

O gamă largă de atracții istorice, palate, parcuri și catedrale au reușit să supraviețuiască până în zilele noastre.

Printre cele mai populare și frecvent vizitate locuri din oraș se numără Castelul medieval Gravensteen, Primăria, Het Belfort van Gent și puntea sa de observație, Sala breslei masonilor, Catedrala Sfântul Bavo, Podul Sfântul Mihail.

Vizitează cartierul Patershol, străzile Graslei și Korenlei, situat pe malul râului Leie, renumit pentru stilul său arhitectural flamand.

Shutterstock

Ardeni

Aceasta este o regiune istorică și naturală din sudul Belgiei, mai precis din sudul Valoniei. Descoperă magnificul Château de la Roche-en-Ardenne, care merită o vizită.

Ardenii reprezintă "plămânul verde" al Belgiei. De fapt, termenul Ardenne este uneori folosit pentru a acoperi întreaga Valonia, în special atunci când se vorbește despre patrimoniul natural, capitalul ecologic sau turismul în Valonia.

Pădurile, rezervațiile naturale și râurile sale sunt locuri ideale pentru iubitorii de ecologie, natură, floră și faună.

Pot fi vizitate multe memoriale, cimitire și muzee dedicate celor două războaie mondiale, inclusiv cele din Bastogne, La Roche, Sankt-Vith, Arlon și Neufchâteau.

Ușor de accesat, caldă și primitoare, naturală și ieftină, Valonia este locul ideal de vizitat în Belgia pentru iubitorii de liniște și relaxare. Pentru cei care vor activități sportive și aer curat, Ardenii reprezintă destinația de vis.

Shutterstock

Aeroporturi din Belgia

Aeroportul din Bruxelles (BRU)

Aeroportul din Bruxelles se mai numește și Aeroportul Luchthaven Zaventem sau Aeroportul Bruxelles-Național. Aeroportul este situat la o distanță de 12 km de centrul orașului Bruxelles și leagă Bruxelles-ul de diferite destinații și orașe europene.

Aeroportul a fost clasificat chiar ca fiind al 24-lea cel mai aglomerat aeroport din Europa. Multe companii aeriene din întreaga lume oferă zboruri către Aeroportul Bruxelles.

Aeroportul Internațional din Anvers (ANR)

Un alt aeroport internațional din Belgia este Aeroportul Internațional Antwerp. Aeroportul Internațional Antwerp deservește regiunea flamandă a Belgiei și este situat la o distanță de 6 km de centrul orașului Antwerp. Aeroportul a fost inaugurat în 1930 și a deservit chiar și în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Este administrat și operat de grupul Egis.

Aeroportul Internațional Ostend-Bruges (OST)

Aeroportul Internațional Ostende-Bruges din Belgia deservește regiunile Bruges și Ostende. Este cunoscut popular și sub numele de Aeroportul Ostende și este situat la o distanță de 5 km de Ostende.

Aeroportul este utilizat de mai multe companii aeriene și chiar de zboruri charter și private. Pasagerii care aterizează la Aeroportul Internațional Ostende-Bruges pot vizita, de asemenea, unele dintre locurile celebre din Ostende, cum ar fi Zeilschip Mercator, Biserica Sfântul Petru și Sfântul Pavel, Parcul Leopold și multe altele.

Aeroportul Brussels South Charleroi (CRL)

Cunoscut și sub numele de Aeroportul Bruxelles-Charleroi, acesta este un alt aeroport care deservește regiunea Bruxelles împreună cu Charleroi.

De asemenea, este al doilea cel mai aglomerat aeroport din Belgia și își împarte locația cu 3 școli de zbor din Belgia. De-a lungul anilor, aeroportul a cunoscut multe progrese și acum are 2 terminale și o singură pistă. Aeroportul are capacitatea de a suporta un total de 5 milioane de pasageri pe an.

Aeroportul din Liege (LGG)

Aeroportul din Liege se mai numește și Aeroportul Liege-Bierset. Deservind regiunea Liege din Belgia, aeroportul se concentrează în principal pe transportul aerian de marfă. De asemenea, este clasat pe locul 22 în topul celor mai mari aeroporturi de marfă din lume și pe locul 7 în Europa.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 09-08-2023 13:37