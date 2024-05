Principalele atracții turistice din Monaco. Ce trebuie să vezi dacă ajungi în micul principat de pe Coasta de Azur

Pe malul Coastei de Azur, la jumătatea distanței dintre orașul Nisa și granița cu Italia, se află a doua cea mai mică țară din lume: Monaco.

Cunoscut pentru clima sa blândă și peisajul său spectaculos, Monaco a devenit de-a lungul anilor un centru pentru cultură, lux, sport și afaceri.

Curiozități despre Monaco

A doua cea mai mică țară din lume, Monaco se învecinează cu Franța și Marea Mediterană și este un principat condus de familia Grimaldi încă din secolul al XIII-lea.

Monaco este una dintre cele mai emblematice și mitice țări din lume și, în ciuda faptului că este micuță, a reușit să își construiască o reputație și să devină nu doar unul dintre cele mai emblematice orașe de pe Riviera Franceză, ci și o țară recunoscută în întreaga lume.

Este destinația perfectă pentru cei cărora le place să se bucure de un peisaj frumos, cu o mare de un albastru profund, palmieri grațioși și flori vibrante. Iată câteva dintre cele mai interesante fapte despre această țară:

Cu excepția Statului Vatican City, nu există nicio țară de pe fața planetei care să fie la fel de mică precum Monaco.

Suprafața sa totală este de exact 2,20 km pătrați. În trecut, Monaco obișnuia să fie chiar mai mică. Dar și-a extins suprafața prin recuperarea de terenuri din Marea Mediterană.

Țara are cea mai mare densitate de populație pe kilometru pătrat din lume. Populația totală a Monaco este de aproape 40.000 de locuitori, iar pentru o țară a cărei suprafață totală este atât de mică, asta înseamnă o mulțime de oameni.

Drapelul național al Monaco este aproape identic cu cel al Indoneziei. Steagurile naționale ale ambelor țări sunt bicolore orizontale cu roșu și alb. Singura diferență între cele două este că steagul Indoneziei este mai lung.

Nativii din Monaco nu au voie să joace jocuri de noroc aici și să viziteze cazinoul.

Monarhia din Monaco recunoaște efectele nefaste ale jocurilor de noroc comerciale și nu permite cetățenilor săi să joace în țară. Cu toate că Monaco este una dintre destinațiile principale din lume pentru jocurile de noroc și găzduiește Cazinoul Monte Carlo, cetățenii țării nu au voie să intre în cazinou.

Trei dintre filmele lui James Bond au fost filmate aici, în Cazinoul Monte-Carlo. Cazinoul este atât de elegant încât chiar și cele mai bune dintre filmele lui James Bond au avut nevoie să filmeze o scenă sau două aici.

Țara nu are niciun râu sau lac, dar are cea mai scurtă linie de coastă din lume. Având trei dintre granițele Franței, una dintre laturi este expusă la Marea Mediterană, formând o linie de coastă.

Monaco nu are propria forță de apărare, de apărarea țării este responsabila Franța.

Monaco nu are aeroporturi, deși are heliporturi. Se poate spune, de asemenea, că Monaco nu este suficient de mare pentru a avea aeroporturi. În timpul sezonului aglomerat, heliporturile primesc elicoptere la un interval de 20 de minute, scrie onhisowntrip.

Peștii sunt singura resursă naturală pe care o are țara. Cu toate acestea, țara are al treilea cel mai mare produs intern brut (PIB) nominal pe cap de locuitor din lume, după Liechtenstein și Qatar.

Monaco are cea mai mare densitate de milionari din Europa. De asemenea, are cel mai mare număr de milionari și miliardari pe cap de locuitor, cu un miliardar la fiecare 12.600 de rezidenți din Monaco. În Monaco nu există impozit pe venit și, prin urmare, țara este considerată un paradis fiscal. În mod similar, nu există impozit pe profit pentru întreprinderile din Monaco. Acești factori, combinați cu nivelul de trai extrem de ridicat al locuitorilor din Monaco, atrag în această țară super-bogații din toate colțurile lumii.

Această țară are o rată de șomaj zero. Țara este, de asemenea, lipsită de orice oameni săraci.

Monaco are cea mai mare speranță de viață (89,5 ani) din lume.

Cum ajungi în Monaco din România

Monaco nu are un aeroport propriu, iar cel mai apropiat aeroport de oraș este cel din Nisa - Aeroportul Internațional Cote-d'Azur, care se află la aproximativ 30 km de centrul orașului Monaco. Așadar, ia un zbor direct până la Nisa, apoi direct către Monaco.

Monaco este o destinație populară de excursie de o zi de la Nisa, care se află la doar 30 de minute cu trenul.

Top obiective turistice în Monaco

Pe Riviera franceză, Monaco este un mic principat regal. Este probabil cea mai frumoasă bucată de pământ de pe glob, având mai puțin de doi kilometri pătrați.

Monaco Ville

Monaco Ville este unul dintre cele mai exotice locuri din Monaco, care este construit pe un teren stâncos care se aruncă în Marea Mediterană. Acesta este locul în care poți arunca o privire asupra bogatei istorii medievale a Monaco.

Există o serie de hoteluri, restaurante și magazine de suveniruri, precum și câteva dintre reperele celebre ale orașului, printre care Palatul Prințului, Muzeul Oceanografic și Grădinile St. Martin.

Peninsula înaltă, stâncoasă, care se aruncă în Mediterana, cunoscută sub numele de "Le Rocher" ("Stânca"), care include vechiul Monaco, cunoscut și sub numele de Monaco-Ville, este cea mai izbitoare caracteristică.

Monaco-Ville datează din secolul al XIII-lea, când a fost format principatul, și este plin de alei mici și frumoase și structuri semnificative.

Mulți vizitatori se îndreaptă spre Monaco pentru a lua parte la farmecul extravaganței de pe Riviera Franceză ca atracții turistice Monaco Franța.

Pe de altă parte, Monaco este o locație excelentă pentru a explora Coasta de Azur. Sunt multe de văzut și de făcut în acest frumos oraș-stat de pe malul mării.

Monte-Carlo

Monaco, în ciuda dimensiunilor sale mici, debordează de farmec și de carismă. Monte-Carlo este zona cea mai abundentă, situată la nord de Port Hercule și cu fața la golf, într-o locație minunaă.

Balconul din Place du Casino oferă o priveliște spectaculoasă asupra mării.

Zona Carre d'Or (Piața de aur) care înconjoară Place du Casino este denumită astfel datorită străzilor presărate cu magazine de designer de lux și comercianți de bijuterii scumpe.

Monte-Carlo, fiind cel mai bogat cartier din Monaco, îi atrage pe cei bogați și faimoși. Această zonă este plină de Ferrari-uri și de "oameni frumoși".

Monte-Carlo este un loc fantastic pentru a merge să te uiți la oameni sau să te bucuri de bucătăria rafinată pentru turiști.

Jardin Exotique

Plimbarea prin Jardin Exotique este una dintre cele mai importante atracții turistice din Monaco. Grădina Exotică este o locație luxuriantă, cu o diversitate uimitoare de plante și priveliști captivante spre mare, cocoțată pe o stâncă înaltă cu vedere la Marea Mediterană.

Grădinile sunt bine întreținute și se întind pe toată lungimea versantului stâncos. Aici pot crește plante exotice din sud-vestul Statelor Unite, Mexic, America de Sud și Africa, datorită vremii plăcute și a soarelui constant.

În acest climat perfect, o mare varietate de plante suculente, inclusiv cactuși gigantici, prosperă.

Grădina Exotică prezintă, de asemenea, o Peșteră Observator plină de stalactite și stalagmite. Oamenii preistorici au trăit cândva în zona din jurul peșterii. De la ora 10.00 și până cu o oră înainte de închidere, sunt oferite tururi ghidate ale peșterii la fiecare oră.

Catedrala din Monaco

Fațada impresionantă a acestei biserici neo-bizantine este realizată din pietre albe din localitatea vecină La Turbie. Prinții de Monaco sunt înmormântați în catedrală, care găzduiește și mormintele monarhilor anteriori, Prințul Rainier și Prințesa Grace.

Această Catedrală se numără printre atracțiile turistice din Monaco pe care ar trebui să le vizitezi. Sanctuarul include un tablou de altar al pictorului Nicois Louis Brea datând din 1500, chiar dacă catedrala este relativ nouă (construită între 1875 și 1884).

Tronul episcopal, sculptat în marmură de Carrara, este o altă operă de artă notabilă. Catedrala dispune de o orgă magnifică, care este utilizată pentru serviciile religioase și pentru spectacole de muzică sacră.

Din septembrie până în iunie, în fiecare duminică, la ora 10.00, are loc o slujbă, cu muzică asigurată de corurile "Les Petits Chanteurs de Monaco" și "La Maitrise de la Cathedrale".

Cu excepția serviciilor religioase, catedrala este disponibilă publicului (intrarea este gratuită). Vizitatorii trebuie să se îmbrace corespunzător; persoanele care poartă bluze care dezvăluie umerii, bluze fără mâneci, fuste mini sau pantaloni scurți nu vor avea voie înăuntru.

Opera de Monte-Carlo (Salle Garnier)

Opera din Monte-Carlo este situată în Place du Casino, o zonă publică opulentă din cel mai opulent cartier din Monaco.

Această zonă magnifică este înconjurată de palmieri și are o fântână uimitoare și o terasă cu vedere spectaculoasă la linia de coastă.

Opera se potrivește perfect în acest cadru magnific și atrage majoritatea oamenilor ca fiind una dintre atracțiile turistice ale Monaco.

A fost proiectată de Charles Garnier, arhitectul Operei din Paris, și a fost finalizată în 1878. "Salle Garnier", sala de spectacole a Operei, este complet purpurie și aurie, cu multe basoreliefuri complexe, picturi magnifice și sculpturi frumoase.

Sarah Bernhardt a inaugurat Salle Garnier în 1879. Opera și baletul au captivat publicul din acest oraș timp de aproape un secol, iar Opera House a găzduit mulți artiști de talie mondială.

Opera din Monte-Carlo oferă o varietate de recitaluri muzicale, concerte și evenimente de balet, concentrându-se pe operele clasice. Sezonul de operă se întinde din octombrie până în aprilie și începe cu un eveniment de deschidere de gală în septembrie.

Portul Monaco (Port Hercules)

Cartierul La Condamine din Monaco, situat pe malul apei, este centrat pe portul principal al orașului și este susținut de o faleză spectaculoasă. Între 1901 și 1926, a fost construit Portul Hercule, cu apă adâncă.

Există suficient spațiu de acostare pentru mai mult de 500 de nave. Multe magazine scumpe, inclusiv propriul iaht al prințului, sunt ancorate aici.

În portul Port Hercule din Monaco, există un renumit Yacht Club. Clubul Nautic din Monaco, situat pe Quai Louis II, are aproximativ 2.500 de membri (proprietari de iahturi private) din 73 de țări.

Prințul Rainier al III-lea a creat Yacht Clubul în 1953. Clubul sponsorizează regate și expoziții de iahturi, cum ar fi Monaco Classic Week, pentru a-și menține reputația de profil înalt.

Fort Antoine: Teatru în aer liber

Fort Antoine este o fortăreață militară construită în secolul al XVIII-lea la periferia orașului Le Rocher.

Locația a fost transformată într-un teatru în aer liber pentru concerte simfonice și piese de teatru în limba franceză.

Teatrul de 350 de locuri oferă o atmosferă rafinată în aer liber în nopțile călduroase de vară (din iulie până la începutul lunii septembrie).

Theatre du Fort Antoine oferă spectacole gratuite, deși sunt necesare rezervări. Priveliștea panoramică a apei de un albastru profund care ajunge până la orizont este principalul motiv pentru a vizita acest loc, în afară de a asista la un spectacol. De la Fort Antoine, poți vedea țărmul Rivierei Franceze până la Cannes, precum și Menton și Italia în cealaltă direcție.

Palais du Prince

Palais du Prince, cocoțat deasupra mării, pe frumoasa peninsulă Le Rocher, găzduiește cea mai veche monarhie din lume.

După ce a capturat zona Republicii Genova în 1297, linia aristocratică genoveză a lui Grimaldi a fondat Monaco.

Locația, ridicată inițial ca un castel genovez în secolul al XIII-lea, oferă vederi panoramice și a servit ca poziție defensivă pe parcursul Evului Mediu.

De-a lungul anilor, castelul a fost reconstruit și transformat într-un conac magnific în stil Ludovic al XIV-lea.

Palais du Prince este o casă privată, cu acces public în anumite perioade ale anului. Apartamentele de stat găzduiesc Galeria Hercule, care prezintă picturi murale din secolele XVI și XVII; "Camera albastră" aurită, care este folosită pentru ocazii oficiale de stat; Camera Mazarin, cu panouri de lemn; și Sala Tronului, în stil Empire, care găzduiește ceremonii oficiale și banchete.

Merită văzute Capela Palatină din secolul al XVII-lea și Curtea Principală, cu scara dublă magnifică din marmură de Carrara din secolul al XVII-lea, scrie pickvisa.com.

Nouveau Musee National de Monaco

Colecția vastă a Nouveau Musee National de Monaco este găzduită în două părți: Villa Paloma din Jardin Exotique și Villa Sauber de pe Avenue Princess Grace.

Picturi, fotografii, costume de teatru, machete de decoruri, artefacte decorative și sculpturi se numără printre colecțiile vaste de opere de artă din secolele XIX și XX ale muzeului.

Acest muzeu progresist este, de asemenea, angajat în eforturile de conservare, cum ar fi restaurarea unei păpuși antice din 1880 și a costumelor istorice de teatru. M

uzeul încurajează învățarea în toate domeniile creative, culturale și științifice, încurajând conversația între artiști și academicieni.

Les Jardins Saint-Martin

Les Jardins Saint-Martin, situate în apropierea Muzeului Oceanografic și cu vedere la apele calme și albastre ale Mării Mediterane, ar fi un acompaniament excelent pentru o vizită la muzeu.

În grădini poate fi văzut un monument care îl onorează pe Prințul Albert I, un cercetător marin proeminent. Grădinile Saint-Martin se întind de-a lungul coastei, în jurul peninsulei Le Rocher, care are o pantă înaltă ce dă spre mare. Aceste grădini spectaculoase includ o colecție diversă de plante exotice și flori colorate care se dezvoltă sub soarele mediteranean.

Musee Oceanographique

Musee Oceanographique este situat pe Le Rocher, la aproximativ 90 de metri deasupra nivelului mării, într-un cadru magnific.

Muzeul și acvariile sunt construite pe fundații uriașe, a căror construcție a durat 11 ani în această locație spectaculoasă. Este unul dintre cele mai vechi acvarii din lume, construit în 1910 de Prințul Albert I, străbunicul Alteței Sale Regale Prințul Albert al II-lea.

Muzeul Oceanografic include expoziții de renume mondial de știință marină și oceanografie, care sunt în continuă expansiune.

Colecțiile științifice importante ale muzeului includ artefacte din timpul explorărilor Prințului Albert I și din descoperirile lui Jacques-Yves Cousteau.

Cazinourile din Monte Carlo

Din 1863, cazinourile au modelat Monaco și i-au creat legenda. Astăzi, Principatul este o destinație esențială atât pentru jucătorii înrăiți, cât și pentru publicul larg, oferind cea mai bună și mai luxoasă experiență care poate fi găsită oriunde în lume. Motivul este simplu: Cazinourile din Monaco au stăpânit arta de a se reinventa în mod constant. Între tradiție și inovație.

Cazinoul Monte Carlo este una dintre cele mai exclusiviste facilități de jocuri de noroc din lume. Este, de asemenea, una dintre cele mai interesante atracții din Monaco. Poți vizita cazinoul chiar dacă nu intenționezi să joci.

Cazinoul Monte Carlo este o clădire magnifică, bogat decorată, din Principatul Monaco și, de asemenea, principala atracție a cartierului Monte Carlo. Este ceva ce trebuie să vezi.

Casino de Monte-Carlo a fost construit în 1878 de către Charles al III-lea, Prinț de Monaco. Proiectată de Charles Garnier, arhitectul Operei din Paris, clădirea este decorată fastuos și ornamentată în stilul opulent al Belle Époque și se află în grădini formale cu o priveliște amplă asupra micului principat Monaco.

Charles al III-lea a construit primul său cazinou în 1865, motivat de amenințarea iminentă a falimentului. Acesta a avut un succes atât de mare încât, în 1869, prințul a reușit să elimine taxele în principat și, în 1878, să îl înlocuiască cu această clădire impunătoare și extravagantă. Extinderea include o sală de operă și săli de joc din ce în ce mai mari. Alte extinderi au continuat pe parcursul secolului al XIX-lea.

Așezarea care a crescut în jurul noului cazinou a fost numită Monte-Carlo, în onoarea prințului, iar cazinoul a devenit o destinație populară și plină de farmec.

Guvernul din Monaco păstrează un interes financiar majoritar în cazinou - iar principatul a rămas un paradis fiscal. Cetățenilor din Monaco le este însă interzis să intre în sălile de joc.

Cazinoul din Monte-Carlo a inspirat o serie de cărți și filme, inclusiv primul roman al lui James Bond, Casino Royale (1953), iar filmele Bond Never Say Never Again (1983) și GoldenEye (1995) au fost filmate la cazinou.

Un cântec de music-hall, "The Man Who Broke the Bank at Monte-Carlo", a fost inspirat de jucătorii Joseph Jagger și Charles Wells, care au fost acolo la începuturi, calculând tendințele de pe o ruletă.

Oricine este dispus să plătească taxele de intrare poate juca în Salon Blanc sau Salons Européans, dar ofertele minime din cele mai exclusiviste săli de joc îi vor descuraja pe toți, cu excepția celor mai bogați.

Orașul Monte Carlo pune la dispoziția turiștilor cinci cazinouri cu jocuri și aspecte diferite și este adevărat că nu multe cazinouri din lume se pot lăuda cu un decor atât de frumos precum cel al cazinoului din Monte Carlo. În ciuda aspectului istoric al cazinoului, jocurile oferite sunt încă actuale și atrag oameni din întreaga lume să vină să joace, scrie thegoodlifefrance.

Cazinourile din Monte Carlo sunt destul de stricte pentru a păstra aspectul lor profesional și istoric.

Pentru început, oricine dorește să intre în cazinou trebuie să aibă cel puțin 18 ani. În plus, există un cod vestimentar strict, bărbații trebuie să poarte întotdeauna sacou și cravată, în timp ce femeile trebuie să se îmbrace elegant.

Acest lucru nu se referă la hainele obișnuite casual de vacanță. În cele din urmă, cazinoul limitează timpul de joc al jucătorilor la 30 de minute, pentru a împiedica orice jucător să se lase dus de val în căutarea pierderilor.

Cât de scump este Monaco pentru turiști

Nu e de mirare că Monaco este printre cele mai scumpe țări din lume. Recomandat este să ai la tine cam 300 de euro pe zi în vacanță. Acest lucru include cazarea și mesele în oraș.

Dar cheltuielile tale ar putea fi puțin mai mici sau mai mari, în funcție de tipul de cazare, de activitățile pe care plănuiești să le faci și de nivelul de lux pe care îl cauți.

Probabil este mai ieftin să te cazezi în Nisa, deoarece există mult mai multe opțiuni de cazare și este mai ieftin.

Monaco este popular pentru cei bogați, din simplul fapt că este un paradis fiscal. Monaco nu impune rezidenților săi impozite pe venitul personal sau pe câștigurile de capital.

Aici este locul în care luxul și opulența sunt la ele acasă, așa că vizitarea unei țări precum Monaco cu un buget mic este destul de dificilă.

