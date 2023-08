„Fabrica” de copii din Creta. Tinere forțate să rămână gravide, ca bebelușii să le fie vânduți și cu 120.000 de euro

Tinerele erau ținute în 14 case unde rămâneau însărcinate împotriva voinței lor, apoi nășteau bebelușii care erau dați ilegal spre adopție, contra cost. Printre clienți se numărau bărbați singuri care doreau copii, cupluri infertile sau homosexuali. Un bebeluș născut de o mamă surogat era vândut chiar și cu 120.000 de euro. Nouă persoane, printre care și o româncă, au fost arestate în Creta pentru cel puțin zece infracțiuni printre care trafic de persoane, adopții ilegale și recoltarea ilegală de ovule.

Cel puțin 30 de femei, printre care și românce, traficate de grupare

Ancheta condusă de INTERPOL dezvăluie cum, cel puțin 30 de femei, printre care și românce, erau traficate de gruparea condusă de medicul ginecolog grec. Femeilor li se prelevau ilegal ovulele, apoi erau inseminate devenind mame surogat pentru cupluri infertile, parteneri de același sex sau persoane singure din întreaga lume, care își doreau un copil. Victimele au fost descoperite de polițiști în Creta, acolo unde liderul grupării, un bărbat de 73 ani, are o clinică de ginecologie. Femeile provin din țări precum România, Ucraina, Moldova, Albania, Bulgaria și Georgia, iar unele dintre ele erau chiar și în ultimele săptămâni de sarcină.

Femeile erau racolate de așa-ziși brokeri, care primeau între 3.000 și 5.000 de euro pentru fiecare mamă surogat. Aceștia primeau și un bonus lunar cuprins între 300 și 600 de euro, dacă le supravegheau pe femeile însărcinate până nășteau. Astfel, gruparea ajungea să încaseze între 70.000 și 120.000 de euro pentru fiecare femeie însărcinată.

Predarea bebelușilor, mascată sub formă de adopție internațională

Mamele erau ținute în cel puțin 14 case ascunse din insula grecească Creta, iar în cazul părinților, care doreau să plătească pentru un copil, dar proveneau din țări în care era interzis procesul de obținere a unui copil născut printr-o mamă surogat, predarea bebelușilor era mascată sub formă de adopție internațională.

Asta deși Grecia permite, prin lege, procedura obținerii unui copil cu ajutorul mamelor surogat. Aceasta este, însă, extrem de strictă și durează cel puțin doi ani. După ce trece prin evaluările mai multor comisii medicale, dosarul ajunge într-un final în fața unui judecător.

Consilier de reproducere umană asistată din Grecia: „Unei femei care nu are uter sau are o problemă de sănătate gravă la uter și îi poate pune viața în pericol, atâta timp cât respectă legea grecească. Nu. Plătește doar fertilizarea in vitro și partea care are legătură cu prelevarea de ovocite, de a obține embrioni. Da, foarte cunoscut”.

Tocmai această notorietate i-a permis doctorului ginecolog grec să aibă drept clienți inclusiv cupluri de același sex. Unul dintre cei parteneri se căsătorea civil cu mama purtătoare. Cuplul divorța după ce se năștea bebelușul. Mama biologică renunța la drepturi, iar copilul era dus în țara de origine a clienților. Din grupul infracțional făceau parte medici, personalul clinicii, o femeie din România și două femei din Georgia. În total, nouă persoane au fost deja arestate. Alte două femei din Moldova sunt date în urmărire internațională.

Dată publicare: 10-08-2023 18:50