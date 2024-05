Nou incident cu un avion Boeing. O aeronavă a aterizat la Istanbul fără roţile din faţă. Cum a reușit să rămână pe pistă

Incidentul nu s-a soldat cu victime, a anunţat Ministerul turc al Transporturilor, relatează Reuters.

Aeronava, care decolase de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris, a informat turnul de control de pe aeroportul din Istanbul că trenul de aterizare nu se deschide şi a aterizat cu îndrumare din partea turnului, a precizat ministerul în comunicatul său.

A Boeing 767 cargo plane crash-landed at Istanbul airport with a loose landing gear

The plane belonging to the American postal company Fedex was on a flight from Paris. It landed only at the second attempt and "pecked" its nose into the runway. There were no casualties. pic.twitter.com/d1OsgUrxVq