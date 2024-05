UK exclude ipoteza atacului cibernetic, după ce s-a confruntat cu o pană a portalului de verificare a paşapoartelor

Anunțul a fost făcut după ce o pană, pe care nu o consideră a fi un atac cibernetic - a dus, marţi noapte, la cozi lungi şi scene haotice pe aeroporturile din întreaga ţară, relatează Reuters.

"În niciun moment nu a fost compromisă securitatea frontierelor şi nu există niciun indiciu de activitate cibernetică rău intenţionată", a declarat miercuri dimineaţă Ministerul britanic de Interne într-un comunicat.

Chaos has been reported at airports across the UK - as several airports have confirmed a nationwide border issue. Both Stansted and Gatwick airports said the issue was related to e-gates at passport control

