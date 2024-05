Met Gala 2024. Apariție misterioasă pe covorul roșu. A fost cea mai mai bine îmbrăcată, dar mulți s-au întrebat cine este

Celebritățile s-au adunat la Metropolitan Museum of Art pentru Met Gala 2024.

Evenimentul „Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” a impus un cod vestimentar numit „Garden of Time", bazat pe o povestire cu același nume scrisă de J.G. Ballard, potrivit Vogue.

Celebritățile au interpretat diferit codul vestimentar, unele dintre ele orientându-se spre modele florale, în timp ce altele s-au concentrat pe încorporarea timpului în ținutele lor.

Una dintre cele mai bune interpretări a venit din partea Monei Patel, filantropă și antreprenoare. Patel a purtat o rochie personalizată Iris van Herpen pentru prima sa gală Met Gala.

Patel a fondat opt companii de-a lungul carierei sale - inclusiv în domeniul modei, al afacerilor imobiliare și al tehnologiei - pe care le-a lansat după ce s-a mutat din India în SUA pentru facultate.

De exemplu, pe site-ul ei se precizează că ea lucrează la un start-up în domeniul tehnologiei medicale numit radXai, care utilizează inteligența artificială pentru a sprijini profesioniștii din domeniul sănătății care folosesc imagistica, cum ar fi radiologii.

Un alt aspect caracteristic al activității sale este Couture For Cause, o organizație non-profit care folosește moda pentru a sprijini fetele din întreaga lume. De asemenea, ea a obținut un loc pe lista Forbes Next 1000 în 2021.

Munca sa în lumea modei a dus-o la Gala Met din 2024, unde a purtat o rochie couture personalizată Iris van Herpen.

„Am vrut ca look-ul meu de debut să fie ceva care să celebreze moștenirea mea și, de asemenea, să combine dragostea mea pentru couture, iar când am auzit de temă, Iris van Herpen părea alegerea evidentă”, a declarat Patel pentru Vogue India despre cum a ajuns să lucreze cu designerul.

Rochia a fost brodată manual în India. De asemenea, Law Roach stilistul lui Zendaya, este cel care a aranjat-o pe Patel pentru Met Gala

Potrivit Vogue India, Roach și Patel au călătorit împreună la Mumbai în martie pentru a da viață rochiei, întâlnindu-se cu echipa Iris van Herpen la o fabrică și vizitând împreună biroul Vogue din India.

Patel a făcut senzație la Met Gala, mulți invitați întrebându-se cine este. Ieșind în evidență chiar la cel mai important eveniment din modă, Patel a devenit acum cunoscută prin magnetismul său,conform Insider.

