Capitolul la care Joe Biden crede că România și SUA dețin supremația în NATO. "Vom continua să muncim împreună"

Președintele american a apreciat relația bună și de durată cu România, cu atât mai importantă de când Rusia a atacat Ucraina.

Cei doi lideri au vorbit și despre viitoarea conducere a NATO, fără să ajungă însă la o concluzie.

Liderul american a marcat istoria aderării României la NATO cu o glumă.

Joe Biden, președintele SUA: "Îmi aminteam cu câteva clipe înainte să intrați că pe vremea când eram senator, cu... 180 de ani în urmă, am luptat din răsputeri pentru aderarea României la NATO, iar voi ați depășit toate așteptările".

Președintele român a sugerat că întâlnirea de la Casa Albă a fost stabilită nu cu mult timp înainte.

Klaus Iohannis, președintele României: "Vă mulțumesc că ați făcut posibilă, într-un timp atât de scurt, această întâlnire".

Joe Biden a transmis țării noastre mulțumiri pentru poziția pro-vest și pentru susținerea valorilor democrației.

Klaus Iohannis a declarat că parterneriatul cu SUA este un fundament al democrației în România.

Joe Biden, președintele SUA: "Nu cred că mai sunt alți parteneri în cadrul NATO care au arătat un agajament atât de ferm față de Alianță așa cum au făcut-o România și SUA. Este vorba despre un set de valori. În aceste valori credem. V-ați sporit implicarea, ați fost incredibili, vom continua să muncim împreună, și asta e important nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga lume".

Klaus Iohannis, președintele României: "Cred că întărind acest parteneriat am reușit să facem legătura transatlantică mai puternică. Și cred că această legătură este piatra de temelie pentru democrația și valorile noastre. Drept urmare, toate acestea sunt în mod clar legate de felul în care vedem viitorul națiunilor noastre".

În plus, liderul de peste Ocean a mulțumit României și președintelui Klaus Iohannis pentru sprijinul oferit Ucrainei.

Iohannis a vorbit cu Biden și despre viitoarea conducere a NATO.

Klaus Iohannis, președintele României: "Am decis amândoi să continuăm dialogul. Da, exista riscul ca să nu fie consens.... O organizație puternică are nevoie de competiții puternice”.

Subiectele atinse de cei doi sefi de stat au fost numeroase. Klaus Iohannis a amintit de eliminarea vizelor de călătorie pentru români și efortul comun de a împiedica Rusia să câștige războiul din Ucraina.

Klaus Iohannis, președintele României: ”Este o discutie foarte intensa despre cine poate să ofere sisteme Patriot Ucrainei, Romania dispune de astfeld e sisteme si atunci sigur am fost intrebati si noi si presedintele Biden a adus aceasta chestiune in discutie. Aici va trebui sa discut acasa in CSAT sa vedem cum putem sa punem problema ce putem să oferim si sa primim in schimb pentru ca este inacceptabil sa ramana Romania fara aparare antiaerina”.

Președintele României se află într-o vizită de lucru de două zile în Statele Unite. Consiliul Atlantic, un prestigios institut de cercetare american, îi va oferi un premiu pentru activitatea de susținere a relațiilor transatlantice.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: